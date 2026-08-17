Michelle Northey, directora de producto de Loftware, gana el Women in Supply Chain Forum™ Award 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

El premio reconoce el liderazgo en la creación de soluciones de cadena de suministro conectadas y escalables que mejoran la colaboración, el cumplimiento y la eficiencia.

PORTSMOUTH, N.H., 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Loftware, líder mundial en identificación de productos y colaboración en la cadena de suministro, anunció hoy que Michelle Northey, directora de Producto, ha sido galardonada con el premio Women in Supply Chain Forum™ 2026 en la categoría Pioneras. Este premio reconoce a mujeres excepcionales que impulsan la innovación, hacen avanzar la industria de la cadena de suministro y generan un impacto empresarial tangible.

Como directora de producto, Northey lidera la estrategia global de producto, la gestión de producto, el marketing de producto, la experiencia de usuario y la experiencia de aprendizaje de Loftware. Ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de la visión de la empresa para lograr cadenas de suministro mejor conectadas mediante innovaciones como Loftware Connect, que permite a las empresas y sus socios comerciales colaborar de forma más eficaz, acelerar la incorporación de proveedores, mejorar la precisión en la identificación de productos, fortalecer el cumplimiento normativo y aumentar la visibilidad en operaciones globales complejas.

"Michelle ha sido fundamental para transformar la forma en que nuestros clientes se conectan, colaboran e innovan", afirmó Jim Bureau, presidente y consejero delegado de Loftware. "Su capacidad para abordar los desafíos de los clientes y transformarlos en soluciones escalables y con visión de futuro ha ayudado a posicionar a Loftware a la vanguardia de la transformación de la cadena de suministro. Este reconocimiento es una prueba de su visión, liderazgo y compromiso para generar un valor significativo para nuestros clientes".

Con más de 25 años de experiencia liderando productos SaaS empresariales, Northey se ha forjado una reputación por definir estrategias de producto audaces y lograr resultados comerciales. Desde que se unió a Loftware, ha transformado la organización del Producto en un motor de innovación estratégica centrado en los resultados para el cliente, el crecimiento de la plataforma y la innovación impulsada por IA.

Entre sus logros recientes, Northey lideró la estrategia y el lanzamiento de Loftware Connect, capacidades avanzadas de empaque conectado para fortalecer la trazabilidad del producto y la experiencia del consumidor, y estableció un modelo operativo centrado en el cliente que impulsa la innovación de productos. Bajo el liderazgo de Northey, las soluciones de Loftware han ayudado a los clientes a lograr un impacto operativo y de cumplimiento significativo, incluyendo ahorros promedio de 1,3 millones de dólares en costes operativos y 750.000 dólares en multas regulatorias evitadas por evento.

Northey también lidera la estrategia de productos de IA de Loftware, integrando la IA y la inteligencia de forma más profunda tanto en la hoja de ruta del producto como en su ejecución interna para mejorar la productividad, la toma de decisiones y el valor para el cliente. Esto incluye el avance de la automatización impulsada por IA, la obtención de información inteligente y las capacidades de habilitación que ayudan a las empresas a fortalecer su preparación regulatoria, mejorar la trazabilidad y optimizar la eficiencia operativa en cadenas de suministro globales cada vez más complejas.

"Me siento honrada de recibir este reconocimiento junto a tantas mujeres inspiradoras que están dando forma al futuro de las cadenas de suministro", declaró Northey. "Este premio refleja la increíble colaboración de nuestros equipos, nuestros clientes y nuestros socios. Juntos, ayudamos a las organizaciones a construir cadenas de suministro más adaptables, resilientes e inteligentes que mejoran el rendimiento y la eficiencia a gran escala".

Los Women in Supply Chain Forum™ reconocen a los líderes que realizan contribuciones significativas a la industria a través de la innovación, el liderazgo, la mentoría y un impacto empresarial tangible. El reconocimiento a Northey subraya el compromiso continuo de Loftware con el avance de tecnologías que ayudan a las organizaciones a modernizar la identificación de productos, mejorar la colaboración en la cadena de suministro y desenvolverse en un mercado global cada vez más volátil.

Para obtener más información sobre las oportunidades profesionales en Loftware, visite la página de empleo de Loftware.

Acerca de Loftware

Loftware es líder mundial en identificación de productos. Nuestras soluciones en la nube impulsan la colaboración en tiempo real, garantizan el cumplimiento normativo, mejoran la autenticidad y ofrecen trazabilidad de la cadena de suministro, desde el desarrollo del producto hasta la interacción con el consumidor. Proporcionamos tecnologías de etiquetado y embalaje escalables y basadas en datos que ayudan a las empresas a acelerar el lanzamiento al mercado, mejorar la eficiencia y conectar los productos físicos con las experiencias digitales. Con la confianza de marcas globales y respaldada por más de 40 años de innovación, Loftware presta servicios a clientes de diversos sectores con oficinas en EE.UU., Reino Unido, Eslovenia, China y Singapur.

Contacto para medios de Loftware: Laura Hindley, gerente principal, RR.PP. y Contenido, lhindley@loftware.com

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