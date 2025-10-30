Microbioma cutáneo, la importancia de nutrir correctamente la microbiota de la piel

(Información remitida por la empresa firmante)

UMOA reinventa la rutina de cuidado facial y convierte la limpieza del rostro en un gesto de autocuidado sensorial y placentero. La belleza sin artificios tiene un nuevo aliado: Green Soul Prebiotic Cleanser de UMOA, un limpiador prebiótico que calma, hidrata y fortalece la piel

Madrid, 30 de octubre.- Durante mucho tiempo, la limpieza facial se ha entendido únicamente como el gesto básico para retirar restos de maquillaje, polución o grasa acumulada. Sin embargo, la verdadera importancia de este ritual diario no reside solo en eliminar impurezas, sino en hacerlo de forma respetuosa, sin comprometer el equilibrio natural de la piel.



El nuevo Green Soul Prebiotic Cleanser de UMOA nace precisamente de esa convicción: la limpieza puede ser profunda, pero también delicada, capaz de mantener la piel calmada, hidratada y con su barrera protectora intacta. Una propuesta que devuelve protagonismo a la belleza más honesta, aquella que se expresa sin artificios y que se resume en la fuerza de un rostro lavado.



Este concepto de "rostro lavado" no es únicamente la ausencia de maquillaje. Es también un símbolo de confianza y autenticidad: mostrar la piel tal como es, incluso cuando es sensible, reactiva o imperfecta. Una declaración de aceptación personal que redefine la belleza como algo más real y cercano, en un momento en que las rutinas de autocuidado buscan tanto la salud como la naturalidad.



La clave de Green Soul Prebiotic Cleanser reside en su formulación con un 99,5% de ingredientes de origen natural, entre los que se encuentran activos prebióticos como la inulina. Estos componentes actúan como alimento para el ecosistema microbiano que habita en la superficie de la piel, conocido en conjunto como microbioma cutáneo. Cuando este ecosistema se encuentra en equilibrio, la piel se defiende mejor de las agresiones externas, se mantiene más hidratada y reduce su tendencia a la irritación. El limpiador favorece precisamente esa armonía: fortalece la flora cutánea, ayuda a que los microorganismos saludables se multipliquen y limita la proliferación de los nocivos.



Su composición se completa con extracto de arroz, conocido por sus propiedades calmantes e iluminadoras, y té verde, un poderoso antioxidante que protege frente a los radicales libres y ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro. A ello se suma el aceite de soja, que aporta ácidos grasos esenciales para mantener la hidratación y elasticidad de la piel.



"El rostro lavado recuerda que la verdadera belleza no necesita esconderse. Desde UMOA, se busca reivindicar esa naturalidad como un acto de libertad y de cuidado personal. Con Green Soul Prebiotic Cleanser ofrecemos un producto que no solo limpia en profundidad, sino que protege y fortalece la piel para que cada persona pueda mostrarse tal cual es, con orgullo y confianza", defiende Mafalda Soto, CEO y cofundadora de UMOA y de la ONG Beyond Suncare.



El resultado es una limpieza eficaz y al mismo tiempo respetuosa, que no reseca ni altera la barrera cutánea, y que aporta una sensación inmediata de frescor y confort, incluso en las pieles más delicadas. Su textura ligera y espumosa y su fragancia sutil y natural transforman un gesto cotidiano en una experiencia sensorial placentera, un acto de cuidado integral donde la salud y la belleza avanzan de la mano.



Con Green Soul Prebiotic Cleanser, UMOA se propone volver al origen: la pureza de un rostro lavado, fresco y natural, que no necesita filtros ni adornos para expresarse. Un símbolo de piel sana y fuerte, y una invitación a reconciliarnos con la versión más auténtica de uno mismo.



Emisor: UMOA



Contacto

Nombre contacto: Lucia Duran

Descripción contacto: Trescom

Teléfono de contacto: 914 11 58 68