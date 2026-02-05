Microbiota: ¿el segundo cerebro? Expertos analizan por qué el estilo de vida importa

Imagen del congreso anual de SEMiPyP en Málaga. - FICYE

En el congreso anual de SEMiPyP en Málaga, la Dra. Ascensión Marcos y el Dr. Francisco Tinahones han puesto de manifiesto la decisiva influencia del estilo de vida y la Dieta Mediterránea en el equilibrio de la microbiota intestinal

La cerveza, por su contenido en polifenoles, se ha presentado como una bebida que, en consumo moderado, podría favorecer la diversidad y el óptimo estado de la microbiota

Madrid, 5 de febrero de 2026. Nuestros hábitos diarios ejercen una gran influencia en el delicado equilibrio de nuestro organismo. Factores como el entorno, el ejercicio físico, y lo que comemos y bebemos, condicionan directamente la composición de la microbiota, esa compleja y vital comunidad de microorganismos que habita en nuestro interior. Considerado a menudo como nuestro 'segundo cerebro', la microbiota no solo regula el metabolismo y la respuesta inmune, sino que, a través de una compleja comunicación, influye directamente en nuestro estado de ánimo, decisiones y bienestar general, actuando como un "centro de mando" clave en el intestino.

En este escenario de vital importancia para el bienestar intestinal, la ciudad de Málaga acoge, del 4 al 6 de febrero, el encuentro anual de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos (SEMiPyP). Durante este congreso, destacados expertos en nutrición se han reunido para destacar la importancia de integrar hábitos de vida saludables y una dieta equilibrada en nuestra sociedad, y han profundizado en cómo nuestras decisiones cotidianas interactúan con nuestra microbiota.

El estilo de vida: el director de nuestra salud intestinal

Durante este evento, la Dra. Ascensión Marcos, experta en Nutrición y presidenta de la International Society for Immunonutrition, nos ha desvelado las últimas evidencias que confirman la profunda conexión entre nuestras rutinas diarias el óptimo estado de nuestra microbiota. "La dieta es, sin duda, el factor más determinante en la configuración de estos microorganismos esenciales para el funcionamiento de nuestro organismo", ha subrayado. Ascensión ha recordado cómo desequilibrios en este ecosistema se asocian a problemas como enfermedades metabólicas, diabetes y obesidad, y nos ha animado a redescubrir patrones alimenticios tan valiosos como la Dieta Mediterránea, que a menudo se pierde entre las prisas del día a día.

Sumándose a esta visión integral, el Dr. Francisco Tinahones, del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, también ha enfatizado la importancia de un estilo de vida consciente para el equilibrio de nuestra microbiota. Ambos expertos han coincidido en que la clave reside en un enfoque integral, donde la alimentación se complementa con la práctica regular de ejercicio físico, el valor de la socialización y una atención plena a nuestro equilibrio emocional. Un compromiso que va mucho más allá del plato.

Cerveza y polifenoles: su impacto en la microbiota intestinal

Adentrándose en el estudio de las bebidas, el Dr. Francisco Tinahones se ha centrado en el prometedor papel de los polifenoles, potentes compuestos bioactivos presentes en las bebidas fermentadas. En este contexto, la cerveza, una bebida fermentada de baja graduación con gran arraigo la cultura de nuestro país ha sido objeto de especial atención al integrarse en un patrón de alimentación consciente como la Dieta Mediterránea. "Gracias a su contenido en polifenoles, la cerveza puede tener un impacto positivo en la microbiota, promoviendo una mayor diversidad bacteriana y un mejor estado digestivo”, ha explicado el Dr. Tinahones, subrayando cómo sus componentes interactúan con nuestro ecosistema intestinal.

Ambos expertos han reafirmado el mensaje central: el consumo moderado de cerveza, siempre de forma responsable y en compañía de alimentos, no solo es compatible con el estilo de vida mediterráneo, sino que, por su composición, puede ser un aliado para mantener una microbiota diversa y equilibrada. Han recordado las pautas de ingesta máxima para adultos sanos: 200-300 ml/día para mujeres y 400-600 ml/día para hombres, han enfatizado que, bajo estas condiciones, esta bebida fermentada se integra perfectamente en una dieta equilibrada orientada al bienestar de nuestro 'segundo cerebro'.

Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida

El Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida (FICYE) es una entidad que pretende ahondar en el conocimiento de la cerveza, impulsando y compartiendo la investigación científica sobre el producto, su consumo moderado y su relación con el estilo de vida; recordando siempre que el consumo abusivo de alcohol es perjudicial y, por lo tanto, no tiene cabida en un estilo de vida saludable. Para más información, consultar nuestra web: http://www.ficye.es

