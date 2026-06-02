MICROIP presentará su "Grupo de Negocios de Sistemas de IA para Vehículos" en COMPUTEX 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-MICROIP presentará su "Grupo de Negocios de Sistemas de IA para Vehículos" e innovaciones en IA de borde en COMPUTEX 2026

TAIPEI, 2 de junio de 2026/PRNewswire/ -- MICROIP (TPEx: 7796), especializada en software de IA y servicios de diseño ASIC, presentará su "Grupo de Negocios de Sistemas de IA para Vehículos" en COMPUTEX 2026 (Stand A1215a, Pabellón 1 del TWTC, del 2 al 5 de junio). En consonancia con el lema "AI Together", la presentación se centra en la IA de borde, la movilidad inteligente y las aplicaciones multiplataforma.

Haciendo hincapié en el concepto de 'software que impulsa el hardware', el presidente, el Dr. James Yang, señaló que los servicios de diseño de software liderarán el mercado de la IA en el borde. Destacó que el principal desafío de la implementación de la IA reside en la 'fragmentación de procesos' entre los flujos de trabajo de desarrollo de software y el hardware heterogéneo subyacente, lo que convierte la integración profunda en la clave para obtener un valor comercial sustancial.

Seguridad de automoción inteligente y plataformas duales de IA

El nuevo Grupo de Negocios de Sistemas de IA para Vehículos presentará hardware de automoción de vanguardia con calibración automática. El sistema ofrece una 'triple protección de seguridad', que incluye reconocimiento de semáforos para vehículos delanteros, alerta de punto ciego para vehículos traseros y detección de fatiga del conductor en la cabina, junto con reconocimiento de IA multicanal de 360 grados. Estas soluciones son ideales para la gestión inteligente de flotas y la monitorización de la seguridad comercial.

MICROIP también presentará sus plataformas de software de IA duales. AIVO, una plataforma de visión sin código con interfaz de arrastrar y soltar, mostrará aplicaciones reales para la monitorización del transporte público, drones inteligentes e inspecciones de procedimientos operativos estándar (SOP) en fábricas. Para eliminar las limitaciones de hardware, la plataforma XEdgAI permite una implementación fluida en chips convencionales como NVIDIA Jetson, Intel Core Ultra y Axelera AI Metis, reduciendo los riesgos de dependencia de un proveedor específico.

Diseño ASIC y alianzas con el ecosistema

Para el diseño de chips, la solución "CATS Customized ASIC Technology and Solutions" de MICROIP integra herramientas EDA de IA avanzadas para ayudar a los equipos de I+D a reducir el tiempo de comercialización de los chips entre 6 y 9 meses. En el evento, MICROIP ofrecerá un "Servicio gratuito de consultoría técnica para el diseño ASIC", que proporciona un análisis exclusivo de optimización de PPA para evaluar las posibilidades de integración.

Para impulsar la industria de la IA en el borde, desde el chip hasta la implementación en campo, MICROIP está expandiendo su ecosistema global. MICROIP se asoció con AAEON, importante fabricante de PC industriales, para demostrar la monitorización de líneas de producción en tiempo real utilizando el chasis de montaje en rack RT-621R. Además, MICROIP se asoció con BrainChip, empresa pionera en chips de IA neuromórfica, para desarrollar modelos de IA de bajo consumo y tecnología de clasificación de radar táctico de borde.

Acerca de MICROIPMICROIP es una empresa taiwanesa líder en servicios de diseño ASIC, software de IA y licencias de propiedad intelectual. A través de sus plataformas CATS (Custom ASIC Technology & Solutions) y CAPS (Cross-platform AI Processing Service), acelera la implementación de IA en el mundo real y acorta los ciclos de desarrollo. Visite www.micro-ip.com.

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