Microland en la lista "The Global Outsourcing 100" de IAOP

BENGALURU, India, ATLANTA y LONDRES, 8 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- 8 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Microland, una empresa global de transformación digital anunció hoy su reconocimiento en la lista Global Outsourcing 100 (GO100) de la International Association of Outsourcing Professionals (IAOP) https://www.iaop.org/GlobalOutsourcing100 [https://www.iaop.org/GlobalOutsourcing100]. Esta es una prestigiosa lista anual de los mejores proveedores y asesores del mundo. La inclusión en GO100 demuestra un compromiso con la excelencia y la mejora continua que es el sello distintivo de la industria del outsourcing. Este programa reconoce a las organizaciones que están liderando el camino en la industria, y sirve como un recurso integral para el lado de la compra durante el proceso de selección de socios.

Microland ha sido incluido en la 2021 Global Outsourcing 100 a través de una metodología de puntuación rigurosa que incluye una revisión por un panel independiente de miembros cliente de IAOP que tienen una amplia experiencia en la selección de proveedores de servicios de outsourcing. Microland ha aparecido en esta lista en virtud de su eminencia en cuatro áreas de evaluación:

-- Referencias de clientes como se demuestra a través del valor que se crea en los principales clientes de la empresa -- Premios y certificaciones como se demuestra a través del reconocimiento de la industria y certificaciones profesionales relevantes de la organización e individuales -- Programas para la Innovación como se demuestra a través de programas específicos y resultados resultantes que producen nuevas formas de valor para los clientes -- Responsabilidad Social Corporativa como se muestra a través de programas corporativos y resultados que abordan la participación y el desarrollo de la comunidad

Ashish Mahadwar, presidente de Microland Limited, dijo: "Microland ha sido pionero en soluciones innovadoras de infraestructura de TI en los últimos 31 años con un enfoque incesante en la entrega de soluciones transformadoras de próxima generación. Microland ha estado 'haciendo que lo digital suceda' para sus clientes asegurando que mantienen su ventaja competitiva en el mercado. Este reconocimiento es otra gran validación y celebración de nuestras fortalezas fundamentales. Es una adición digna a nuestra serie de elogios recientes, incluyendo ser reconocido como líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para servicios de red gestionados*. Me gustaría agradecer a todos nuestros clientes por su confianza en Microland, y a todos los Microlanders por su profunda atención al cliente".

IAOP es la asociación global que reúne a clientes, proveedores, asesores y académicos en un entorno colaborativo y basado en el conocimiento que promueve el desarrollo profesional y organizacional, el reconocimiento, la certificación y la excelencia para mejorar los modelos y resultados de los servicios empresariales. La lista fue publicada en el día de apertura de su Outsourcing World Summit 2021, celebrada virtualmente del 16 al 19 de febrero de 2021.

"Elegir a los socios adecuados es hoy más importante que nunca. Las empresas que subcontratan, no sólo en el sentido tradicional, sino también a través de la amplia gama de modelos de negocio colaborativos en constante cambio, están examinando muy de cerca a sus proveedores", dijo Debi Hamill, consejero delegado de IAOP. "Global Outsourcing 100 es la guía definitiva para ayudar a las empresas a investigar y comparar a los proveedores de servicios con los que están considerando relaciones. Es nuestro honor dar la bienvenida a Microland a esta liga".

Este reconocimiento es un reflejo de la huella global de Microland apoyando a clientes de múltiples sectores, incluyendo BFSI, venta al por menor, hi-tech, farma y ciencias de la vida. La infraestructura de TI integrada de Microland, IIoT y las capacidades de servicio de transformación de aplicaciones permiten a los clientes optimizar verdaderamente sus inversiones digitales. Microland ayuda a los clientes a reducir los gastos de capital y los costes administrativos, al tiempo que mejora el rendimiento, la seguridad y la fiabilidad. Microland también ha invertido significativamente en sus soluciones patentadas para impulsar la automatización a través del patrimonio de infraestructura digital del cliente.

Acerca de Microland

El compromiso de Microland y su "Making Digital Happen" (Haciendo que lo digital suceda) permite a la tecnología hacer más y obstaculizar menos. Facilitamos a las empresas la transición a infraestructura de próxima generación digital a través de nuestra amplia cartera de servicios que incluye centro de datos y nube, redes, espacio de trabajo digital, ciberseguridad e industrial IoT. Nos aseguramos de que la adopción de los servicios digitales sea predecible, fiable y estable.

En un mundo impactado por la COVID, Microland está haciendo que lo digital suceda para empresas con un enfoque en servicios que son más relevantes para nuestros clientes y prospectos que nunca, garantizando los resultados empresariales.

Constituida en 1989 y con sede en Bengaluru, India, Microland cuenta con más de 4.500 especialistas digitales en oficinas y centros de entrega en Asia, Australia, Europa, Oriente Medio y Norteamérica.

Más información en: https://www.microland.com/ [https://www.microland.com/]

Acerca de IAOP

IAOP es la asociación global que reúne a clientes, proveedores y asesores en un entorno colaborativo basado en el conocimiento que promueve el desarrollo profesional y organizacional, el reconocimiento, la certificación y la excelencia para mejorar los modelos y resultados de los servicios empresariales. IAOP conecta a usted y a su organización con su creciente comunidad global y con los recursos que necesita para tener éxito. Visite IAOP.org [https://www.iaop.org/]

