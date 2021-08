Microland reconocida como 'Finalista' en los Premios Microsoft 2021 Government Partner of the Year

BENGALURU, India, LONDRES y ATLANTA, 2 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Microland ha anunciado hoy que ha sido nombrada finalista (subcampeona) en los premios Microsoft 2021 Government Partner of the Year. La compañía ha sido galardonada con este reconocimiento entre un campo global de los mejores socios de Microsoft por demostrar la excelencia en la innovación y la implementación de soluciones para clientes basadas en la tecnología de Microsoft.

En relación con el reconocimiento, Ashish Mahadwar, Presidente de Microland, señaló: "La relación de 25 años entre Microsoft y Microland alcanza un nuevo nivel con este reconocimiento. Con una escala global y más de 2.500 expertos de Microsoft, Microland sigue ayudando a los clientes a evaluar, implementar, gestionar y transformar su infraestructura de TI y aplicaciones. Nuestro trabajo con Ealing Council para hacer realidad lo digital en los servicios a los ciudadanos, cuando más se necesitaba, nos da una fuerte sensación de gratificación, y este reconocimiento es una motivación para seguir sobresaliendo en lo que hacemos para nuestros clientes."

"Microland se asoció con el ayuntamiento para construir la estrategia de transformación digital adecuada. Las soluciones centradas en Dynamics 365 han transformado digitalmente el Council, ahorrando dinero, aumentando la eficiencia y mejorando el tiempo de entrega a nuestros clientes", señaló Peter Greenham, responsable de TI de Ealing Council.

Los premios Microsoft Partner of the Year reconocen a los socios de Microsoft que han desarrollado y suministrado soluciones destacadas basadas en Microsoft durante el pasado año. Los premios se clasificaron en varias categorías, y los galardonados fueron elegidos entre un conjunto de más de 4.400 candidaturas presentadas por más de 100 países de todo el mundo. Microland fue reconocida por haber proporcionado soluciones y servicios sobresalientes al London Council of Ealing en la vertical de Gobierno.

Hugh Eaton, Vicepresidente de Microsoft para el Gobierno Mundial, ha declarado: "Como parte de la transformación digital de Ealing Council, Microland ha permitido al Council pasar de los procesos basados en papel a los digitales, impulsar la eficiencia operativa y de costes y, lo que es más importante, ofrecer una experiencia online mejorada a los ciudadanos locales a través del portal del Council. Solo podemos cumplir nuestra misión de empoderar a todos los miembros de la sociedad combinando la experiencia y las habilidades con socios que comparten nuestro deseo de poner a las personas y a las comunidades en el centro de todo lo que hacemos. Microland hace precisamente eso.",

Acerca de Microland

El compromiso de Microland "Making Digital Happen" permite que la tecnología haga más e interfiera menos. Ayudamos a las empresas a adoptar la infraestructura digital de próxima generación. Hacemos esto posible gracias a nuestra experiencia en la nube y centros de datos, redes, entorno laboral digital, ciberseguridad e Internet de las Cosas industrial, garantizando que los servicios digitales sean predecibles, confiables y estables.

En un mundo impactado por la COVID, Microland está haciendo que lo digital suceda para las empresas con un enfoque láser en los servicios que son más relevantes para nuestros clientes y prospectos que nunca antes, garantizando los resultados del negocio.

Constituida en 1989 y con sede en Bangalore, India, Microland cuenta con más de 4.500 especialistas digitales distribuidos en sus oficinas y centros de prestación de servicios en Asia, Australia, Europa, Oriente Medio y Norteamérica.

Más información aquí: https://www.microland.com/

Acerca de Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) permite la transformación digital para la era de la nube y el borde inteligentes. Su misión es capacitar a cada persona y a cada organización del planeta para lograr más.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1343841/Microland_Logo.jpg