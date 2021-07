MicroPort® Cardiac Rhythm Management anuncia una inversión de 150 millones de dólares estadounidenses

-MicroPort® Cardiac Rhythm Management anuncia una inversión de serie C de 150 millones de dólares estadounidenses

SHANGHÁI, 28 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- MicroPort Scientific Corporation ("MicroPort®") ha anunciado que MicroPort Cardiac Rhythm Management Limited ("MicroPort® CRM"), filial de MicroPort® centrada en el desarrollo y la comercialización de dispositivos de marcapasos y desfibriladores implantables y tecnologías conexas para gestionar los trastornos del ritmo cardíaco, ha firmado acuerdos definitivos en relación con su financiación de serie C, con una inversión total de 150 millones de dólares estadounidenses. Hillhouse Capital Group y MicroPort® codirigirán la inversión de la serie C e invertirán 20 y 47 millones de dólares estadounidenses, respectivamente. Seis nuevos inversores que invertirán 83 millones de dólares estadounidenses adicionales en capital son CICC, Country Garden Venture Capital (CGVC), YongRong Asset Management Ltd., L Squared Private Management, E Fund Management Co. Ltd., y Wanhui Capital. Tras la finalización de esta transacción, MicroPort® seguirá siendo el accionista mayoritario de MicroPort® CRM. Se espera que la financiación se cierre a principios de agosto de 2021, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

Adquirida originalmente en abril de 2018, MicroPort® CRM diseña, desarrolla y comercializa soluciones para la gestión de trastornos del ritmo cardíaco, como marcapasos y desfibriladores implantables, así como la insuficiencia cardíaca a través de la terapia de resincronización cardíaca (CRT). Con sede en Clamart (a las afueras de París), Francia, MicroPort® CRM cuenta con equipos de I+D especializados en Clamart y Shanghái, y con instalaciones de fabricación de primer nivel en Francia, Italia, República Dominicana y China. En la actualidad, MicroPort® CRM cuenta con unos 1.100 empleados en todo el mundo.

Durante décadas, MicroPort® CRM ha estado a la vanguardia de la innovación en el sector de los CRM y ha implantado sus marcapasos y desfibriladores a más de dos millones de pacientes en todo el mundo. La empresa es conocida por su tecnología de vanguardia, sus dispositivos pequeños y duraderos y las soluciones terapéuticas más avanzadas. En 2015, MicroPort® CRM lanzó la familia de desfibriladores implantables PLATINIUM™, que tiene la mayor vida útil proyectada de todos los desfibriladores implantables del mercado, lo que reduce los riesgos asociados a las repetidas sustituciones. En 2019, la empresa lanzó ENO™, TEO™ y OTO™, la familia de marcapasos más pequeña del mundo, condicionada a 1,5T y 3T MRI. En 2021, MicroPort® CRM lanzó una nueva familia de marcapasos, ALIZEA™ y BOREA™, con tecnología Bluetooth® y monitorización remota inalámbrica. En su cartera de productos, MicroPort® CRM tiene previsto lanzar una nueva línea completa de sistemas de desfibriladores, que incluye dispositivos y cables, condicionados a 1,5T y 3T MRI. Además, MicroPort® CRM está desarrollando actualmente un ICD subcutáneo (S-ICD) y un marcapasos sin cables. La empresa sigue desarrollando otras terapias innovadoras en el campo de la insuficiencia cardíaca, en particular con el proyecto Axone para la administración de la terapia de resincronización cardíaca (CRT). La introducción en el mercado de estos productos supondrá un punto de inflexión de crecimiento adicional para la franquicia CRM.

Benoit Clinchamps, presidente de MicroPort® CRM, comentó: "MicroPort® CRM sigue aumentando sus ingresos globales y avanzando en su cartera de productos para aportar las mejores tecnologías de CRM para tratar a los pacientes afectados por arritmias cardíacas en todo el mundo. Estamos entusiasmados con las oportunidades de crecimiento a las que podremos acceder en los próximos años gracias a este capital de inversión."

Acerca deMicroPort CRM

MicroPort® CRM es una empresa pionera en el campo de la gestión del ritmo cardíaco (CRM), y una filial de MicroPort® Scientific Corporation (código bursátil: 00853.HK), con sede mundial en Clamart, a las afueras de París, Francia. Gracias a su larga experiencia en CRM, MicroPort® CRM desarrolla, fabrica y comercializa en todo el mundo marcapasos cardíacos, desfibriladores cardíacos implantables, sistemas de resincronización cardíaca y soluciones de diagnóstico de ECG para el tratamiento de los trastornos del ritmo cardíaco y la insuficiencia cardíaca. Sus productos de última generación se fabrican en Clamart (Francia), Saluggia (Italia), Santo Domingo (República Dominicana) y Shanghai (China).

