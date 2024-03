MicroVision anuncia una ampliación de capital de 150 millones de dólares en el mercado

(Información remitida por la empresa firmante)

Redmond, 5 de marzo

Es una empresa pionera en tecnología de escaneado de rayos láser basada en MEMS que integra MEMS, láseres, óptica, hardware, entre otros

MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), líder en tecnología lidar de estado sólido para automoción basada en MEMS y soluciones ADAS, ha anunciado que ha suscrito un acuerdo de venta de oferta de acciones at-the-market (ATM) por valor de 150 millones de dólares con Deutsche Bank Securities, Mizuho y Craig-Hallum Capital Group, que actúan como agentes de ventas.



En virtud del acuerdo de venta, MicroVision puede, cada cierto tiempo, ofrecer y vender acciones ordinarias por un valor total de hasta 150 millones de dólares a través de cualquiera de los agentes de venta.



MicroVision tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la ATM, en su caso, para apoyar las inversiones que puedan ser necesarias para ampliar las capacidades de producción con socios de fabricación OEM-aprobado, acelerar el desarrollo de ASIC, avanzar en la ejecución de MicroVision de su estrategia de salida al mercado para sus dos productos MAVIN y MOVIA y para otros fines corporativos generales.



"Con nuestra oferta de productos multisolución, la madurez de nuestra tecnología y nuestras capacidades demostradas, creemos que hemos hecho grandes progresos en la consecución de candidaturas para la producción en serie con fabricantes de equipos originales de automoción. Sin embargo, el reto que seguimos afrontando en todo el sector es demostrar nuestra capacidad para operar como un lidar Tier 1 con una capacidad de liquidez adecuada y la confianza de los inversores para ejecutar los acuerdos de suministro a los clientes tras la nominación", dijo Sumit Sharma, Consejero Delegado de MicroVision. "Con los ingresos potenciales de esta financiación, tenemos la intención de abordar este desafío de frente, estableciéndonos con los OEM como un socio fiable de lidar Tier 1".



En virtud del acuerdo de ventas ATM, las ventas de acciones ordinarias, en su caso, a través de los agentes de ventas se realizarán únicamente por métodos considerados como una "oferta en el mercado", tal como se define en la Norma 415 promulgada en virtud de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, incluyendo, sin limitación, las ventas realizadas directamente en el Nasdaq Global Market, en cualquier otro mercado de negociación de nuestras acciones ordinarias o a o a través de un creador de mercado, o, con nuestro consentimiento previo por escrito, cualquier otro método permitido por la ley, incluidas las transacciones negociadas.



Las acciones ordinarias se ofrecerán en virtud de la declaración de registro en estantería de MicroVision presentada el 13 de junio de 2023 ante la Securities and Exchange Commission (SEC), modificada por la Enmienda Post-efectiva nº 1 presentada el 29 de febrero de 2024 y la Enmienda Post-efectiva nº 2 presentada el 1 de marzo de 2024, que incluye un prospecto base y un suplemento de prospecto relacionado con la oferta. Cualquier oferta, solicitud o venta se realizará únicamente mediante el suplemento del folleto y el folleto adjunto relacionado con la oferta. Los inversores actuales y potenciales deben leer el suplemento del folleto y el folleto adjunto en la declaración de registro y otros documentos que la empresa ha presentado ante la SEC para obtener información más completa sobre MicroVision y la ATM.



MicroVision ha presentado ante la SEC una declaración de registro automáticamente efectiva en el Formulario S-3, modificada por la Enmienda Post-efectiva nº 1 presentada el 29 de febrero de 2024 y la Enmienda Post-efectiva nº 2 presentada el 1 de marzo de 2024, que incluye un folleto base y un suplemento de folleto, para la oferta a la que se refiere esta comunicación. Antes de invertir, debe leer el suplemento del folleto y el folleto adjunto, así como otros documentos que MicroVision ha presentado ante la SEC para obtener información más completa sobre MicroVision y esta oferta.



Más información en www.sec.gov. Y también se puede solicitor más información: Deutsche Bank Securities, Attention: Prospectus Group, 1 Columbus Circle, New York, NY 10019.



Sobre MicroVision

Con oficinas en Estados Unidos y Alemania, MicroVision es una empresa pionera en tecnología de escaneado de rayos láser basada en MEMS que integra MEMS, láseres, óptica, hardware, algoritmos y software de aprendizaje automático en su tecnología patentada para abordar mercados existentes y emergentes. El enfoque integrado de la empresa utiliza su tecnología patentada para suministrar sensores lidar de automoción y soluciones para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y para aplicaciones no automovilísticas, como la industria, las infraestructuras inteligentes y la robótica. La empresa ha aprovechado su experiencia en la construcción de micromotores de visualización de realidad aumentada, módulos de visualización interactiva y módulos lidar de consumo.



MicroVision, MAVIN, MOSAIK y MOVIA son marcas comerciales de MicroVision, Inc. en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.





Emisor: Microvision

Contacto

Nombre contacto: Jeff Christensen

Descripción contacto: Darrow Associates Investor Relations

Teléfono de contacto: 300 736 7426