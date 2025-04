MicroVision anuncia el Día del Inversor Minorista en Redmond, el 20 de mayo de 2025

MicroVision, Inc - MicroVision, Inc

MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), empresa pionera en tecnología que ofrece soluciones avanzadas de percepción en autonomía y movilidad, celebrará el Día del Inversor Minorista de MicroVision en Redmond, Washington, el martes 20 de mayo de 2025

Redmond, 9 de abril de 2025.- En el Día del Inversor de MicroVision Retail, los accionistas tendrán la oportunidad de conocer y hacer preguntas al equipo ejecutivo de la empresa, incluido el nuevo Director de Tecnología, Glen DeVos. Los ejecutivos discutirán los avances en la cartera de productos de MicroVision, la expansión de la estrategia de negocio de la compañía y las oportunidades de mercado emergentes.



El acto incluirá demostraciones interactivas de productos en directo, profundizaciones tecnológicas, presentaciones de gestión y preguntas y respuestas.



Las plazas son limitadas. Se puede hacer clic aquí para solicitar una invitación para asistir en persona a Redmond, Washington. Los vídeos más destacados del Día del Inversor Minorista de MicroVision estarán disponibles aqui una semana después del evento. La información comunicada en el Town Hall y en el almuerzo interactivo será información que MicroVision ha comunicado públicamente.



Agenda en Redmond, Washington, el martes 20 de mayo de 2025:



• 9:00 AM a 11:00 AM PT: Demostración en director de productos



• 11:00 AM a 12:00 PM PT: Town Hall incluye observaciones de la dirección y presentación



• 12:00 PM a 1:00 PM PT: Almuerzo interactivo



Los analistas e inversores pueden enviar preguntas por adelantado a la dirección. aquí.



Sobre MicroVision

MicroVision impulsa la adopción global de soluciones de percepción innovadoras para hacer más segura la movilidad y la autonomía. Impulsada por la excelencia de su ingeniería en Redmond (Washington) y Hamburgo (Alemania), MicroVision desarrolla y suministra una solución integrada basada en su pila de software de percepción, que incorpora software de aplicación y procesa datos de sistemas de sensores diferenciados. Las soluciones tecnológicas patentadas de MicroVision ofrecen una mayor seguridad para diversas aplicaciones industriales, como la robótica, los almacenes automatizados y la agricultura, y para la industria del automóvil, acelerando los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y la conducción autónoma, así como para aplicaciones militares. Con profundas raíces en la tecnología de escaneado de rayos láser basada en MEMS que integra MEMS, láseres, óptica, hardware, algoritmos y software de aprendizaje automático, MicroVision cuenta con la experiencia necesaria para ofrecer una movilidad segura a la velocidad de la vida.



Más información en:

www.microvision.com

www.facebook.com/microvisioninc

https://www.linkedin.com/company/microvision/.



MicroVision, MAVIN, MOVIA y MOSAIK son marcas comerciales de MicroVision, Inc. en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.





Contacto

Nombre contacto: MicroVision, Inc

Descripción contacto: MicroVision, Inc

Teléfono de contacto: +49 170-302-6521