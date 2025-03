MicroVision anuncia el nombramiento de un veterano del sector como Director Técnico

(Información remitida por la empresa firmante)

MicroVision impulsa la adopción global de soluciones de percepción innovadoras para hacer más segura la movilidad y la autonomía

Madrid, 24 de marzo de 2025.- MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), empresa pionera en tecnología que ofrece soluciones avanzadas de percepción en autonomía y movilidad, ha anunciado hoy que Glen W. DeVos, veterano de la industria y líder tecnológico, se unirá a la empresa como Director de Tecnología, supervisando la ingeniería global y la estrategia de producto de MicroVision. DeVos reportará al CEO Sumit Sharma.



"Estamos encantados de que Glen se una al equipo de MicroVision, dijo Sumit Sharma, Consejero Delegado de MicroVision. Con más de tres décadas de experiencia altamente relevante, Glen aporta un profundo conocimiento de las soluciones tecnológicas que necesitan los principales actores industriales y de automoción a medida que desarrollan y perfeccionan sus ofertas y estrategias. Sus conocimientos, experiencia y liderazgo ayudarán a MicroVision a aprovechar sus innovadoras tecnologías de software y hardware para ofrecer las soluciones de percepción necesarias para impulsar los avances en autonomía y movilidad".



"Estoy encantado de unirme a MicroVision y espero trabajar como parte del equipo de liderazgo para ayudar a acelerar la estrategia de salida al mercado de la empresa", dijo DeVos.



DeVos es un líder experimentado que ha dedicado su carrera a desarrollar y ofrecer tecnologías y soluciones en los mercados automovilístico e industrial, concretamente en autonomía y movilidad. Desde 1992, DeVos ha desempeñado diversas funciones de liderazgo empresarial y tecnológico en Aptiv y su predecesora Delphi Automotive, entre ellas la de Director de Tecnología de Aptiv y Presidente de la unidad de negocio de Seguridad Avanzada y Experiencia del Usuario. Su amplia experiencia liderando grandes equipos globales y lanzando con éxito plataformas de software y hardware de alta complejidad será un gran activo para impulsar el crecimiento de MicroVision.



Sobre MicroVision

MicroVision impulsa la adopción global de soluciones de percepción innovadoras para hacer más segura la movilidad y la autonomía. Impulsada por la excelencia de su ingeniería en Redmond (Washington) y Hamburgo (Alemania), MicroVision desarrolla y suministra una solución integrada basada en su pila de software de percepción, que incorpora software de aplicación y procesa datos de sistemas de sensores diferenciados. Las soluciones tecnológicas patentadas de MicroVision ofrecen mayor seguridad para diversas aplicaciones industriales, como robótica, almacenes automatizados y agricultura, y para la industria del automóvil, acelerando los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y la conducción autónoma, así como para aplicaciones militares. Con profundas raíces en la tecnología de escaneado de rayos láser basada en MEMS que integra MEMS, láseres, óptica, hardware, algoritmos y software de aprendizaje automático, MicroVision cuenta con la experiencia necesaria para ofrecer una movilidad segura a la velocidad de la vida.



MicroVision, MAVIN, MOVIA y MOSAIK son marcas comerciales de MicroVision, Inc. en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



Declaraciones prospectivas

Algunas afirmaciones contenidas en este comunicado, como la ejecución de la estrategia y las perspectivas de crecimiento, son previsiones de futuro que entrañan una serie de riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los previstos en las previsiones. Entre los factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas se incluyen el riesgo de su capacidad para operar con una tesorería limitada o para obtener capital adicional cuando sea necesario; la aceptación en el mercado de sus tecnologías y productos o de los productos que incorporan sus tecnologías; el hecho de que sus socios comerciales no cumplan lo previsto en sus acuerdos; sus recursos financieros y técnicos en relación con los de sus competidores; su capacidad para seguir el ritmo de los rápidos cambios tecnológicos; la regulación gubernamental de sus tecnologías; su capacidad para hacer valer sus derechos de propiedad intelectual y proteger sus tecnologías patentadas; la capacidad para obtener clientes y desarrollar oportunidades de asociación; el calendario de lanzamientos de productos comerciales y los retrasos en el desarrollo de productos; la capacidad de alcanzar hitos técnicos clave en productos clave; la dependencia de terceros para desarrollar, fabricar, vender y comercializar sus productos; las posibles demandas de responsabilidad por productos defectuosos; su capacidad para mantener su cotización en el mercado de valores Nasdaq, y otros factores de riesgo identificados de vez en cuando en los informes de la Sociedad a la SEC, incluidos el Informe Anual de la Sociedad en el Formulario 10-K, los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q y otros informes presentados a la SEC. Estos factores no pretenden representar una lista completa de los factores generales o específicos que pueden afectar a la Empresa. Debe reconocerse que otros factores, incluidos los factores económicos generales y las estrategias empresariales, pueden ser significativos, ahora o en el futuro, y que los factores expuestos en este comunicado pueden afectar a la Empresa en mayor medida de lo indicado. Salvo que lo exijan expresamente las leyes federales sobre valores, la Empresa no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros, cambios en las circunstancias o cualquier otro motivo.



