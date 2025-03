MicroVision anuncia los resultados del cuarto trimestre y de todo el año 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

Los ingresos del cuarto trimestre de 2024 fueron de 1,7 millones de dólares, frente a los 5,1 millones del cuarto trimestre de 2023. Excluyendo los ingresos extraordinarios de Microsoft de 4,6 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023, el crecimiento de los ingresos en el cuarto trimestre de 2024 se debió a la demanda principalmente de clientes industriales. Los ingresos del cuarto trimestre fueron inferiores a sus expectativas, ya que un cliente se retrasó hasta 2025

Redmond, 27 de marzo de 2025.- MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), empresa pionera en tecnología que ofrece soluciones avanzadas de percepción en autonomía y movilidad, ha anunciado hoy sus resultados del cuarto trimestre de 2024.



Claves del negocio



• Impulso significativo hacia oportunidades de ingresos a corto plazo de múltiples empresas industriales líderes en el sector de los robots móviles autónomos (AMR) y los vehículos de guiado automático (AGV).



• Colaboración activa con los principales fabricantes de equipos originales de automoción del mundo, con siete peticiones de oferta de gran volumen para vehículos de pasajeros y oportunidades de desarrollo a medida.



• Compromiso de producción garantizado para asegurar el suministro continuo e ininterrumpido de sensores y software integrado para satisfacer la demanda de volumen prevista.



• Profundización de la experiencia en liderazgo ejecutivo con la contratación de Glen DeVos, antiguo CTO de Aptiv, para dirigir la mejora de nuestra cartera de productos y la expansión de nuestras soluciones para clientes.



• Racionalización de la estructura de costes en 2024, con la consiguiente mejora secuencial del consumo de efectivo.



• Obtención de una línea de crédito convertible de 75 millones de dólares con un inversor institucional y recaudación de otros 8 millones de dólares en el primer trimestre de 2025 mediante la venta de acciones al mismo inversor.



"MicroVision está bien posicionada para asegurar oportunidades de ingresos para 2025, principalmente de tres verticales: industrial, automoción y defensa", dijo Sumit Sharma, consejero delegado de MicroVision. "Nuestra propuesta de valor única sigue siendo nuestro software de percepción integrado con nuestros sensores MAVIN y MOVIA. Seguimos ofreciendo soluciones convincentes a clientes industriales y fabricantes de equipos originales de automoción a precios atractivos".



Sharma continuó: "Con un balance bien capitalizado que incluye 75 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo y acceso a capital adicional de hasta 161 millones de dólares sujeto a ciertas condiciones, creemos que estamos en una posición fuerte para apoyar la demanda de los clientes y comprometernos con entregas de gran volumen. El año pasado, conseguimos un compromiso de producción con ZF que nos permitirá satisfacer una demanda de entre 30 y 50 millones de dólares en los próximos 12-18 meses, que esperamos que esté impulsada principalmente por clientes de la vertical AMR/AGV. Con un balance sólido y una estructura de costes mejorada, estamos ofreciendo soluciones integrales a precios competitivos para consolidar nuestra posición en el mercado. Esperamos seguir ampliando recursos, tanto internamente como con proveedores externos, ya que seguimos comprometidos con los fabricantes de equipos originales de automoción y respondiendo a sus plazos de evolución".



Principales datos financieros del cuarto trimestre de 2024 y de todo el año 2024



• Los ingresos del cuarto trimestre de 2024 fueron de 1,7 millones de dólares, frente a los 5,1 millones del cuarto trimestre de 2023. Excluyendo los ingresos extraordinarios de Microsoft de 4,6 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023, el crecimiento de los ingresos en el cuarto trimestre de 2024 se debió a la demanda principalmente de clientes industriales. Los ingresos del cuarto trimestre fueron inferiores a sus expectativas, ya que un cliente se retrasó hasta 2025.



• La pérdida neta para el cuarto trimestre de 2024 fue de 31,2 millones de dólares, o 0,14 dólares por acción, que incluye 2,0 millones de dólares de gastos de compensación no monetarios basados en acciones y 13,2 millones de dólares de gastos relacionados con el nuevo pagaré convertible, en comparación con una pérdida neta de 19,7 millones de dólares, o 0,10 dólares por acción, que incluye 4,6 millones de dólares de gastos de compensación no monetarios basados en acciones, para el cuarto trimestre de 2023.



• El EBITDA ajustado del cuarto trimestre de 2024 fue de 13,2 millones de dólares de pérdidas, frente a los 13,6 millones del cuarto trimestre de 2023.



• La tesorería utilizada en operaciones en el cuarto trimestre de 2024 fue de 15,0 millones de dólares, frente a una tesorería utilizada en operaciones en el cuarto trimestre de 2023 de 16,6 millones de dólares.



• La empresa finalizó el cuarto trimestre de 2024 con 74,7 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo, incluidos los valores de inversión, frente a los 73,8 millones de dólares a 31 de diciembre de 2023.







Tras el cuarto trimestre, la empresa reforzó su posición financiera con la firma de un acuerdo para recaudar hasta 17 millones de dólares en nuevos fondos propios y reducir las futuras obligaciones de tesorería derivadas de su préstamo convertible de 75 millones de dólares con High Trail Capital. Hasta la fecha, 12,25 millones de dólares del pagaré convertible se han convertido en acciones ordinarias, reduciendo así las obligaciones de la empresa en virtud del pagaré en más de un 27%. Con esta nueva inversión de capital, la empresa tiene acceso a 161 millones de dólares de capital, sujeto a ciertas condiciones de mercado, incluidos 17 millones de dólares de capital nuevo, 114 millones de dólares de su actual línea de crédito ATM (at-the-market) y 30 millones de dólares del compromiso restante en virtud de la línea de crédito de la nota convertible.



Conferencia telefónica y webcast: Resultados del cuarto trimestre de 2024

MicroVision celebrará una conferencia telefónica y retransmisión por Internet, que consistirá en comentarios preparados por la dirección, una presentación de diapositivas y una sesión de preguntas y respuestas a las 13:30 PT/4:30 ET del miércoles 26 de marzo de 2025 para comentar los resultados financieros y ofrecer una actualización de la empresa. Los analistas e inversores podrán plantear preguntas a la dirección durante la retransmisión en directo del 26 de marzo de 2025.



Se puede acceder a la retransmisión en directo y a la presentación de diapositivas en el sitio web de relaciones con los inversores de la empresa, en la pestaña Eventos aquí. La retransmisión se archivará en el sitio web para futuras consultas.







Contacto

Nombre contacto: MicroVision

Descripción contacto: MicroVision

Teléfono de contacto: +49 170-302-6521