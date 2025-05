MicroVision anuncia los resultados del primer trimestre de 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), pionera en tecnología que ofrece soluciones avanzadas de percepción en autonomía y movilidad, anunció hoy sus resultados del primer trimestre de 2025

Redmond, 13 de mayo de 2025.-

Aspectos destacados del negocio



• Se estableció un consejo asesor de la industria de defensa para acelerar la expansión estratégica y la búsqueda de oportunidades de ingresos en los sectores militar, tecnológico y de defensa.



• Impulso elevado hacia las oportunidades de ingresos a corto plazo de múltiples empresas industriales líderes en el sector de robots móviles autónomos (AMR) y vehículos guiados automatizados (AGV).



• Profundizó la experiencia en liderazgo ejecutivo, incorporando a Glen DeVos, ex director de tecnología de Aptiv, como director de tecnología de MicroVision, liderando la hoja de ruta de productos innovadores de la empresa y la estrategia mejorada de comercialización.



• Compromiso continuo con los principales fabricantes de equipos originales de automoción a nivel mundial, con siete solicitudes de presupuesto de gran volumen para vehículos de pasajeros y oportunidades de desarrollo personalizado.



• Aumento de la producción para satisfacer la demanda de volumen prevista, lo que garantiza un suministro continuo e ininterrumpido de sensores y software integrado.



• Mantenimiento de la disciplina fiscal tras la racionalización de la estructura de costes en 2024, lo que se tradujo en otro trimestre de mejora secuencial en el consumo de efectivo.



• Recaudó 8 millones de dólares en el primer trimestre de 2025 a través de una venta de acciones, basándose en la línea de crédito de bonos convertibles de 75 millones de dólares con un inversor institucional en el cuarto trimestre de 2024.



"MicroVision está bien posicionada para asegurar oportunidades de ingresos para 2025 de la vertical industrial", dijo Sumit Sharma, director ejecutivo de MicroVision. "Nuestra propuesta de valor única sigue siendo nuestro software de percepción integrado. Ofrecemos soluciones atractivas a clientes industriales y fabricantes de equipos originales de automoción a precios atractivos".



"Los recientes aumentos de capital han posicionado a MicroVision bien en el mercado con una estructura de costos mejorada para respaldar la demanda de los clientes. Además, nuestro compromiso de producción con ZF nos permite comprometernos con entregas de gran volumen para satisfacer la demanda en el rango de 30 a 50 millones de dólares durante los próximos 12 a 18 meses", dijo Anubhav Verma, director financiero de MicroVision.



Aspectos financieros destacados clave para el primer trimestre de 2025



• Los ingresos del primer trimestre de 2025 fueron de 0,6 millones de dólares, frente a los 1,0 millones de dólares del primer trimestre de 2024, impulsados por la demanda principalmente de los clientes industriales.



• Los gastos operativos totales del primer trimestre de 2025 fueron de 14,1 millones de dólares, lo que representa un descenso del 47% interanual en comparación con los 26,4 millones de dólares del primer trimestre de 2024.



• La pérdida neta del primer trimestre de 2025 fue de 28,8 millones de dólares, o 0,12 dólares por acción, que incluye 16,9 millones de dólares de cargos no monetarios, incluidos 4,7 millones de dólares de cargos no monetarios por extinción de deudas, 2,6 millones de dólares de ganancias no realizadas no monetarias en warrants y derivados, 12,9 millones de dólares de gastos por intereses no monetarios relacionados con las financiaciones, 1,9 millones de dólares de gastos de compensación no monetarios basados en acciones, en comparación con una pérdida neta de 26,3 millones de dólares, o 0,13 dólares por acción, que incluye 3,7 millones de dólares de gastos de compensación no monetarios basados en acciones, para el primer trimestre de 2024.



• El EBITDA ajustado del primer trimestre de 2025 fue de 10,7 millones de dólares, frente a los 18,7 millones de dólares del primer trimestre de 2024.



• El efectivo utilizado en las operaciones en el primer trimestre de 2025 fue de 14,1 millones de dólares, en comparación con el efectivo utilizado en las operaciones en el primer trimestre de 2024 de 20,8 millones de dólares.



• La Compañía finalizó el primer trimestre de 2025 con 69,0 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo, incluidos valores de inversión, en comparación con los 74,7 millones de dólares al 31 de diciembre de 2024.



Al 31 de marzo de 2025, la Compañía tiene acceso a $143.4 millones de capital, sujeto a ciertas condiciones, incluyendo $113.4 millones bajo su línea de crédito ATM, o en el mercado, y $30 millones del compromiso restante, de conformidad con la línea de crédito convertible.



Conferencia telefónica y webcast: Resultados del primer trimestre de 2025

MicroVision ha organizado una conferencia telefónica y una transmisión por Internet, que ha consistido en comentarios preparados por la gerencia, una presentación de diapositivas y una sesión de preguntas y respuestas a la 1:30 p. m. PT / 4:30 p. m. ET el lunes 12 de mayo de 2025 para discutir los resultados financieros y proporcionar una actualización comercial. Los analistas e inversores han podido plantear preguntas a la gerencia durante la transmisión web en vivo el 12 de mayo de 2025 y han podido enviar preguntas antes de la conferencia telefónica.



Se ha podido acceder a la transmisión en vivo en el sitio web de Relaciones con Inversores de la Compañía en la pestaña Eventos aqui. El webcast se archivará en el sitio web para su visualización futura.



Próximo Día del Inversor Minorista de MicroVision el 20 de mayo de 2025

Día del Inversor Minorista de MicroVision en Redmond, Washington, el martes 20 de mayo de 2025.



En el MicroVision Retail Investor Day, los accionistas tendrán la oportunidad de reunirse y hacer preguntas al equipo ejecutivo de la compañía, incluido el nuevo director de tecnología, Glen DeVos. Los ejecutivos discutirán los avances en la cartera de productos de MicroVision, la expansión de la estrategia comercial de la compañía y las oportunidades de los mercados emergentes.



El cupo es limitado. Hacer clic aqui para solicitar una invitación para asistir en persona en Redmond, Washington. Los videos destacados del MicroVision Retail Investor Day estarán disponibles aqui dentro de una semana después del evento. La información comunicada en el Ayuntamiento y el almuerzo interactivo será información que MicroVision haya informado públicamente.



Agenda en Redmond, Washington, el martes 20 de mayo de 2025:



• 9:00 a.m. a 10:30 a.m. hora del Pacífico: El vehículo de demostración recorrerá las calles y carreteras locales, además de demostraciones interactivas de productos en vivo.



• 10:30 a 12:00 PM (hora del Pacífico): Reunión Comunitaria que incluye comentarios de gestión y presentación.



• 12:00 PM a 1:00 PM PT: Almuerzo interactivo.







Para obtener más información, se puede visitar el sitio web de la Compañía en www.microvision.com, en Facebook en www.facebook.com/microvisioninc y en LinkedIn en https://www.linkedin.com/company/microvision/.



MicroVision, MAVIN, MOSAIK y MOVIA son marcas comerciales de MicroVision, Inc. en los Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.







