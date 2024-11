MicroVision anuncia los resultados del tercer trimestre de 2024

MicroVision, Inc. - MicroVision, Inc.

Ha anunciado los resultados del tercer trimestre del año 2024 a través de una conferencia

Redmond, 8 de noviembre de 2024.- MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), líder en soluciones lidar y ADAS de estado sólido para automoción basadas en MEMS, ha anunciado sus resultados del tercer trimestre de 2024.



Principales datos empresariales del tercer trimestre de 2024



1. Colaboración activa con los principales fabricantes mundiales de automóviles, con siete peticiones de oferta de gran volumen para vehículos de pasajeros y oportunidades de desarrollo a medida.



2. Activamente comprometido con múltiples empresas industriales líderes para la oportunidad de proporcionar una solución integrada de hardware y software lidar en la vertical de equipos pesados.



3. La mejora secuencial del consumo de efectivo en el tercer trimestre de 2024 situó a la empresa en una buena posición para aprovechar las ventas a corto plazo de hardware y software a clientes industriales.





"Creemos que el compromiso de capital de 75 millones de dólares recientemente ejecutado nos posiciona bien para asegurar oportunidades de ingresos adicionales para 2025 y más allá con nuestra solución integrada MOVIA L y software con múltiples clientes industriales en el segmento de equipos pesados", dijo Sumit Sharma, director ejecutivo de MicroVision. "Además, MAVIN y MOVIA S, combinados con nuestro software de percepción integrado, siguen ofreciendo soluciones atractivas a los OEM de automoción a precios atractivos. Dados los últimos plazos de inicio de producción de los OEM de automoción, la oportunidad de aumentar los ingresos en 2025 con nuestros clientes industriales coloca a MicroVision en una posición fuerte en el mercado".



"Con un ojo vigilante en nuestros gastos operativos, estamos satisfechos con la mejora constante en nuestra quema de efectivo, mostrando reducciones secuenciales para los tres primeros trimestres de 2024", continuó Sharma. "Esperamos seguir escalando recursos, tanto internamente como con terceros vendedores y proveedores, ya que seguimos comprometidos con los fabricantes de equipos originales de automoción y respondemos a sus plazos en evolución".



Principales datos financieros del tercer trimestre de 2024



1. Los ingresos del tercer trimestre de 2024 fueron de 0,2 millones de dólares, frente a los 1,0 millones del tercer trimestre de 2023. La fluctuación interanual se debe a un pedido retrasado, así como a la venta en 2023 del software MOSAIK a un importante fabricante asiático de equipos de automoción.



2. Las pérdidas netas del tercer trimestre de 2024 fueron de 15,5 millones de dólares, o 0,07 dólares por acción, que incluyen 2,4 millones de dólares de gastos de compensación no monetarios basados en acciones, en comparación con las pérdidas netas de 23,5 millones de dólares, o 0,12 dólares por acción, que incluyen 4,7 millones de dólares de gastos de compensación no monetarios basados en acciones, del tercer trimestre de 2023.



3. El EBITDA ajustado del tercer trimestre de 2024 fue una pérdida de 11,7 millones de dólares, frente a una pérdida de 16,9 millones de dólares en el tercer trimestre de 2023.



4. La tesorería utilizada en operaciones en el tercer trimestre de 2024 fue de 14,1 millones de dólares, frente a una tesorería utilizada en operaciones en el tercer trimestre de 2023 de 20,4 millones de dólares.



5. La Compañía finalizó el tercer trimestre de 2024 con 43,2 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo, incluidos los valores de inversión, en comparación con los 73,8 millones de dólares a 31 de diciembre de 2023.





Con posterioridad al tercer trimestre, la Compañía reforzó su posición financiera con el cierre de una línea de crédito de 75,0 millones de dólares a dos años para la emisión de obligaciones convertibles senior garantizadas en octubre de 2024. Después de dar efecto a los ingresos netos del primer tramo de 45,0 millones de dólares de la operación de financiación, la empresa espera tener aproximadamente 81 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo y acceso a 153 millones de dólares de capital adicional, incluidos 123 millones de dólares en virtud de su actual cajero automático, o en el mercado, facilidad y 30 millones de dólares del compromiso restante de conformidad con la facilidad de nota convertible.



MicroVision ha organizado una conferencia telefónica y un webcast, que ha consistido en comentarios preparados por la dirección, una presentación de diapositivas y una sesión de preguntas y respuestas a las 13:30 PT/4:30 ET del jueves 7 de noviembre de 2024 para comentar los resultados financieros y ofrecer una actualización del negocio. Los analistas e inversores han podido plantear preguntas a la dirección durante la retransmisión en directo del 7 de noviembre de 2024.



Puede accederse a la retransmisión en https://ir.microvision.com/events.



Información no-GAAP

Para complementar los estados financieros condensados de MicroVision presentados de acuerdo con GAAP, la empresa presenta a los inversores las medidas financieras no GAAP EBITDA ajustado y Beneficio bruto ajustado. El EBITDA ajustado consiste en los ingresos (pérdidas) netos GAAP excluyendo el impacto de lo siguiente: ingresos por intereses y gastos por intereses; gastos por impuestos sobre las ganancias; depreciación y amortización; ganancia por compra de negociación; compensación basada en acciones; cargos por deterioro; y costes de reestructuración. El Beneficio Bruto Ajustado se calcula como el beneficio bruto GAAP antes del gasto por compensación basada en acciones y la amortización de intangibles adquiridos incluidos en el coste de los ingresos.



Declaraciones prospectivas

Algunas afirmaciones contenidas en este comunicado, como la captación de clientes y la probabilidad de éxito, las oportunidades de ingresos y tesorería, la reducción de gastos, la posición en el mercado, la cartera de productos, las capacidades de producto y fabricación, las oportunidades de obtención de capital y las previsiones de ingresos, gastos y uso de tesorería, son estimaciones de futuro que entrañan una serie de riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de las afirmaciones realizadas.







