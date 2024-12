MicroVision aumenta su capacidad de producción para satisfacer la demanda prevista

(Información remitida por la empresa firmante)

MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), líder en soluciones lidar y ADAS de estado sólido para automoción basadas en MEMS, ha anunciado hoy que ha aumentado la capacidad de producción de su sensor MOVIA L para satisfacer la demanda prevista del sector industrial

Redmond, 20 de diciembre de 2024.- Aprovechando la relación con su actual socio fabricante de automoción de primer nivel, MicroVision espera que la producción de sensores MOVIA L para 2025 aumente significativamente en comparación con 2024. La aceleración continua de la capacidad de producción a lo largo de 2025 se traducirá en una reducción del coste medio por sensor, manteniendo al mismo tiempo un producto de alta calidad adecuado para aplicaciones industriales.



"Garantizar esta capacidad de producción es fundamental para respaldar los pedidos de gran volumen de los clientes industriales, por lo que nos sentimos bien cerrando el año con este compromiso en la mano", dijo Sumit Sharma, Consejero Delegado. "Estamos satisfechos con este escalado, especialmente desde el punto de vista de los costes, y nuestro proveedor de automoción de primer nivel, ZF, es un socio fuerte para ayudarnos a suministrar sensores de alta calidad al mercado industrial".



Sobre MicroVision

Con oficinas en Estados Unidos y Alemania, MicroVision es una empresa pionera en tecnología de escaneado de rayos láser basada en MEMS que integra MEMS, láseres, óptica, hardware, algoritmos y software de aprendizaje automático en su tecnología patentada para abordar mercados existentes y emergentes. El enfoque integrado de la empresa utiliza su tecnología patentada para suministrar sensores lidar de automoción y soluciones para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y para aplicaciones no automovilísticas, como la industria, las infraestructuras inteligentes y la robótica. La empresa ha aprovechado su experiencia en la construcción de micromotores de visualización de realidad aumentada, módulos de visualización interactiva y módulos lidar de consumo.



MicroVision, MAVIN, MOSAIK y MOVIA son marcas comerciales de MicroVision, Inc. en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



Declaraciones prospectivas

Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado, incluidas las capacidades de producto y fabricación, la captación de clientes y la probabilidad de éxito, las oportunidades de ingresos, la posición en el mercado y la cartera de productos, son previsiones de futuro que entrañan una serie de riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los previstos en las previsiones. Entre los factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los proyectados en dichas declaraciones prospectivas se incluyen el riesgo su capacidad para operar con una tesorería limitada o para obtener capital adicional cuando sea necesario; la aceptación en el mercado de sus tecnologías y productos o de los productos que incorporan sus tecnologías; el hecho de que sus socios comerciales no actúen según lo previsto en sus acuerdos; sus recursos financieros y técnicos en relación con los de sus competidores; su capacidad para seguir el ritmo de los rápidos cambios tecnológicos; la regulación gubernamental de sus tecnologías; su capacidad para hacer valer sus derechos de propiedad intelectual y proteger sus tecnologías patentadas; la capacidad para obtener clientes y desarrollar oportunidades de asociación; el calendario de lanzamiento de productos comerciales y los retrasos en el desarrollo de productos; la capacidad para alcanzar hitos técnicos clave en productos clave; la dependencia de terceros para desarrollar, fabricar, vender y comercializar sus productos; las posibles reclamaciones de responsabilidad por productos defectuosos; su capacidad para mantener su cotización en el mercado de valores Nasdaq, y otros factores de riesgo identificados periódicamente en los informes de la empresa a la SEC, incluidos el Informe Anual de la empresa en el Formulario 10-K, los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q y otros informes presentados a la SEC. Estos factores no pretenden representar una lista completa de los factores generales o específicos que pueden afectar a la Empresa. Debe reconocerse que otros factores, incluidos los factores económicos generales y las estrategias empresariales, pueden ser significativos, ahora o en el futuro, y que los factores expuestos en este comunicado pueden afectar a la Empresa en mayor medida de lo indicado. Salvo que lo exijan expresamente las leyes federales sobre valores, la Empresa no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros, cambios en las circunstancias o cualquier otro motivo.







Contacto

Nombre contacto: Jeff Christensen

Descripción contacto: Darrow Associates Investor Relations

Teléfono de contacto: +49 162-593-4931