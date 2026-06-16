MicroVision se incorpora al ecosistema de Lake Fusion Technologies y Timberline Aerospace

Envío de sensores lidar IRIS a Lake Fusion Technologies - MicroVision

(Información remitida por la empresa firmante)

La colaboración impulsará la implantación global de soluciones avanzadas de conciencia situacional para aplicaciones comerciales, de infraestructuras críticas, seguridad y administraciones públicas mediante la integración de los sensores lidar IRIS de MicroVision

Madrid, 16 de junio de 2026.- MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), especialista en soluciones avanzadas de percepción para aplicaciones industriales, de automoción, seguridad y defensa, ha anunciado hoy el reciente envío de sus sensores lidar IRIS a Lake Fusion Technologies (LFT) LLC, mientras LFT y Timberline Aerospace incorporan a MicroVision a su ecosistema con el objetivo de ampliar su colaboración y acelerar el despliegue de soluciones avanzadas de conciencia situacional.



MicroVision ha realizado recientemente envíos de sensores IRIS a LFT, lo que supone un hito importante en la integración de la compañía dentro del ecosistema de LFT y Timberline Aerospace para ampliar capacidades y agilizar el desarrollo y suministro de paquetes de sensores IRIS integrados.



El despliegue respaldará las actividades de desarrollo y validación de LFT a medida que avanza en soluciones diseñadas para ofrecer una mayor conciencia situacional aérea, monitorización de infraestructuras y capacidades de percepción inteligente en una amplia variedad de aplicaciones comerciales y gubernamentales.



Como parte de esta relación ampliada, Timberline Aerospace desempeña un papel clave en la adopción, integración y certificación por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) de la plataforma de conciencia situacional de LFT en los mercados civiles y gubernamentales de todo el mundo.



LFT y Timberline Aerospace están trabajando activamente con MicroVision para acelerar los esfuerzos de integración, simplificar las vías de despliegue y escalar la entrega de soluciones basadas en sensores. Se espera que esta colaboración contribuya a una implantación más amplia y rápida de los sensores lidar IRIS de MicroVision como tecnología de percepción fundamental para estas plataformas.



Las compañías también colaboran para consolidar el sensor IRIS de MicroVision como componente lidar principal dentro de la arquitectura de plataforma de LFT, reforzando la decisión estratégica de LFT y Timberline Aerospace de incorporar a MicroVision para responder a la creciente demanda de tecnologías de percepción de alto rendimiento y fiabilidad en entornos operativos complejos.



"Las organizaciones que operan en entornos críticos necesitan soluciones de percepción que combinen precisión, fiabilidad y escalabilidad", afirmó Glen DeVos, consejero delegado de MicroVision. "Nos complace que Lake Fusion Technologies LLC y Timberline Aerospace nos hayan incorporado a su creciente ecosistema y poder apoyar sus esfuerzos para acelerar el despliegue de soluciones avanzadas de conciencia situacional en todo el mundo".



Lake Fusion Technologies LLC desarrolla soluciones avanzadas de detección e inteligencia diseñadas para ayudar a sus clientes a mejorar la conciencia operativa, la supervisión de activos y la toma de decisiones en entornos dinámicos. Mediante el uso de lidar, inteligencia artificial y análisis avanzados, la compañía permite obtener una comprensión más completa del entorno físico.



"Dar la bienvenida a MicroVision fortalece nuestra capacidad para ampliar y acelerar la entrega de nuestros paquetes de sensores IRIS", señaló Christian Meyer, CEO de LFT Group. "Combinada con el alcance y la experiencia en despliegue de Timberline Aerospace, esta colaboración nos sitúa en una posición privilegiada para ofrecer rápidamente capacidades avanzadas de conciencia situacional tanto al sector comercial como al gubernamental".



"Estamos encantados de incorporar a MicroVision en un momento en el que la demanda de equipos y paquetes de sensores de LFT continúa acelerándose", añadió Tyson Davis, presidente de Timberline Aerospace y Timberline Helicopters Inc. "La incorporación de MicroVision mejora nuestra capacidad para acelerar los despliegues de nuestros clientes y ampliar la disponibilidad de soluciones avanzadas de detección. Vemos una clara alineación entre la plataforma de LFT y la tecnología lidar de MicroVision para responder a las necesidades de entornos de misión crítica".



La colaboración se alinea con la estrategia Lidar 2.0 de MicroVision, centrada en ofrecer soluciones de percepción completas que vayan más allá del hardware para respaldar despliegues reales en sectores industriales, de seguridad, defensa, infraestructuras y mercados emergentes de autonomía.



"Uno de los principios fundamentales de Lidar 2.0 es construir relaciones duraderas con los clientes que evolucionen desde la evaluación inicial hasta el despliegue y la integración a largo plazo en sus plataformas", añadió DeVos. "La colaboración entre MicroVision, Lake Fusion Technologies y Timberline Aerospace demuestra cómo nuestra tecnología permite que soluciones escalables pasen de forma eficiente del desarrollo al despliegue en el mundo real".



Sobre Lake Fusion Technologies

Lake Fusion Technologies (LFT) desarrolla sistemas avanzados de percepción, conciencia situacional y seguridad para los sectores de la aviación, defensa, movilidad autónoma e infraestructuras críticas. Mediante la combinación de tecnología lidar, fusión de sensores, inteligencia artificial y software de seguridad crítica, LFT transforma datos ambientales complejos en información accionable que ayuda a operadores y sistemas autónomos a tomar mejores decisiones en condiciones reales exigentes.



Sobre Timberline Aerospace

Timberline Aerospace ofrece soluciones avanzadas de integración y despliegue aeronáutico para operaciones comerciales, industriales y gubernamentales en todo el mundo. La compañía está especializada en facilitar la integración rápida y la escalabilidad de tecnologías avanzadas de detección, inteligencia y monitorización en entornos complejos y dinámicos.



Sobre Timberline Helicopters Inc.

Timberline Helicopters Inc. es un proveedor líder de servicios especializados con helicópteros, ofreciendo apoyo aéreo de precisión a clientes comerciales, industriales y gubernamentales.



Sobre MicroVision

MicroVision está definiendo la próxima generación de soluciones de percepción basadas en lidar para los mercados de automoción, industria, seguridad y defensa. A medida que el sector avanza más allá de las pruebas de concepto hacia la generación de valor, el despliegue y la comercialización, MicroVision ofrece soluciones integradas de hardware y software diseñadas para un rendimiento real, fiabilidad de nivel automotriz y escalabilidad económica.



Para más información, visitar www.microvision.com, su página de Facebook en www.facebook.com/microvisioninc o su perfil de LinkedIn en https://www.linkedin.com/company/microvision/.

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