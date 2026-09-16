MicroVision muestra en IAA Transportation 2026 la ampliación de su cartera de percepción

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(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva Perception Platform, MOVIA S de nueva generación, HALO, la tecnología FMCW y un concepto de vehículo comercial muestran en acción la estrategia Lidar 2.0 de MicroVision

Estados Unidos, 16 de septiembre de 2026.- MicroVision, Inc. (NASDAQ: MVIS), líder en tecnologías avanzadas de percepción, muestra esta semana en IAA Transportation 2026 la creciente amplitud de su cartera de tecnologías de detección y percepción, demostrando cómo el hardware lidar, el software de percepción y la integración abierta de sensores pueden trabajar conjuntamente para abordar aplicaciones cada vez más complejas en los ámbitos del transporte y la autonomía.



En el centro de la presencia de MicroVision en IAA se encuentra la recién presentada MicroVision Perception Platform™, una arquitectura flexible y modular diseñada para permitir adaptar las configuraciones de detección y percepción a los requisitos de cada aplicación.



Durante IAA, MicroVision materializa esta estrategia mediante una serie de demostraciones tecnológicas y conceptos de referencia que abarcan vehículos de pasajeros, transporte comercial y aplicaciones autónomas emergentes.



Los visitantes del espacio de MicroVision, situado en el pabellón 11, stand D02, podrán conocer:



• La nueva MicroVision Perception Platform



• La última configuración del lidar de corto alcance MOVIA™ S



• El lidar de largo alcance HALO™



• Un primer vistazo a la esperada tecnología de detección FMCW de alcance ultralargo de MicroVision



• Un nuevo concepto de percepción para vehículos comerciales



• Avances en software de percepción y cartografía basada en SLAM



"IAA ofrece a los clientes la oportunidad de ver cómo nuestra estrategia Lidar 2.0 cobra forma en un mismo lugar", afirmó Glen DeVos, CEO de MicroVision.



"Estamos mostrando la amplitud de nuestra cartera, pero, lo que es más importante, estamos demostrando cómo estas tecnologías pueden trabajar juntas para resolver desafíos de percepción muy diferentes. Esa es la oportunidad que vemos para MicroVision: no limitarnos a proporcionar sensores, sino ayudar a los clientes a desarrollar la solución de percepción adecuada para cada aplicación”, añadió.



El MOVIA S de nueva generación sale a la carretera

En IAA, MicroVision ofrece a los asistentes una vista previa de la última configuración de MOVIA S junto con HALO en demostraciones de conducción. La demostración muestra avances en la calidad de las nubes de puntos, la percepción y la cartografía basada en SLAM, y destaca los progresos de MicroVision hacia la disponibilidad comercial del MOVIA S de nueva generación. Está previsto que la producción de la nueva configuración de MOVIA S comience en octubre de 2026.



En conjunto, MOVIA S y HALO también demuestran cómo la detección de corto y largo alcance puede proporcionar campos de visión y rangos de detección complementarios como parte de una arquitectura de percepción configurable.



Primer vistazo a la tecnología FMCW Scantinel de MicroVision

MicroVision también ofrece a los asistentes de IAA un primer vistazo al formato previsto para su tecnología de detección FMCW de alcance ultralargo.



La tecnología permite vislumbrar la hoja de ruta de MicroVision para el lidar de nueva generación y su potencial para ampliar las capacidades de percepción en aplicaciones comerciales, industriales, de automoción y autónomas.



FMCW tiene el potencial de combinar la detección de alcance ultralargo con información adicional sobre la velocidad, abriendo nuevas oportunidades para sistemas de percepción que operan en entornos complejos y dinámicos.



"Nuestra cartera se está desarrollando en torno a una idea sencilla: la percepción debe adaptarse a la aplicación, en lugar de obligar a la aplicación a adaptarse al sensor", afirmó DeVos.



"Esto significa ofrecer hoy a los clientes opciones en cuanto a alcance de detección, formato, software y arquitectura, al tiempo que construimos una plataforma capaz de incorporar tecnologías emergentes a medida que maduren”, puntualizó.



Incorporando la percepción avanzada a los vehículos comerciales

IAA Transportation también ofrece a MicroVision la oportunidad de demostrar cómo su tecnología puede responder a los requisitos específicos de percepción de los vehículos comerciales.



Un nuevo concepto de vehículo comercial combina la MicroVision Perception Platform con los sensores MOVIA S y HALO para mostrar cómo la detección y percepción configurables de 360 grados podrían contribuir a una mayor automatización de los vehículos comerciales. Entre las posibles aplicaciones se incluyen el transporte de mercancías por carretera, el transporte autónomo de carga, la entrega de última milla, los autobuses, los vehículos de recogida de residuos, los equipos de construcción, la minería y las flotas logísticas.



A través de una demostración en el stand de MicroVision, los asistentes podrán observar posibles funciones como la detección de objetos y peatones, la supervisión de zonas ciegas, la detección de espacio libre, la identificación de obstáculos, las maniobras a baja velocidad y la operación autónoma.



El concepto se basa en el creciente trabajo de MicroVision en aplicaciones industriales y autónomas del mundo real, incluidas la minería, el transporte de cargas, la autonomía aérea y otros entornos en los que una percepción fiable es fundamental para una operación segura.



Una cartera. Múltiples aplicaciones

En conjunto, las tecnologías mostradas en IAA demuestran la evolución más amplia de la estrategia de MicroVision.



A través de Lidar 2.0, MicroVision ha creado una cartera que abarca detección de corto, largo y ultralargo alcance emergente, complementada por software de percepción, capacidades SLAM y una arquitectura abierta diseñada para incorporar entradas de sensores adicionales.



La MicroVision Perception Platform proporciona un marco para integrar estas capacidades y configurarlas en función de las necesidades de diferentes aplicaciones.



"Lo que queremos que los clientes vean cuando nos visiten en IAA es la amplitud de lo que MicroVision puede ofrecer ahora", añadió DeVos.



"Contamos con las tecnologías de detección, el software y la arquitectura necesarios para abordar desafíos de percepción en una gama mucho más amplia de aplicaciones. Estamos construyendo una empresa de percepción de nueva generación”, concluyó.



Conocer MicroVision en IAA Transportation

Los directivos y responsables técnicos de MicroVision también ofrecerán presentaciones durante IAA Transportation:



• Martes, 15/09, de 11:00 a 11:45: Safety Starts at the Bumper: How Short-Range Perception Is Closing the Near-Field Gap in Commercial Vehicles



• Miércoles, 16/09, de 14:00 a 14:45: The Road to Safer Autonomy: How Long-Range Perception Technologies Are Transforming Commercial Vehicles



Los asistentes también podrán participar en visitas guiadas al stand, en las que se mostrará cómo las distintas tecnologías de detección y software de MicroVision funcionan conjuntamente como parte de una arquitectura de percepción más amplia.



MicroVision estará en el stand D02, situado en el pabellón 11 de IAA Transportation 2026, en Hannover, Alemania, del 15 al 20 de septiembre de 2026.

Contacto

Nombre contacto: Heidi Davidson

Descripción contacto: MicroVision, Inc.

Teléfono de contacto: (914) 441-6862