MicroVision nombra a Glen DeVos como Director Ejecutivo

(Información remitida por la empresa firmante)

Sumit Sharma, actual director ejecutivo de la empresa, seguirá ocupando el cargo hasta la fecha de entrada en vigor para garantizar una transición fluida

Madrid, 05 de septiembre de 2025.-

MicroVision, Inc. (NASDAQ: MVIS), empresa pionera en tecnología que ofrece soluciones avanzadas de percepción en autonomía y movilidad, ha anunciado hoy que el consejo de administración de la empresa ha nombrado a Glen W. DeVos director ejecutivo y miembro del consejo de administración de la empresa con efecto a partir del 30 de septiembre de 2025. Sumit Sharma, actual director ejecutivo de la empresa, seguirá ocupando el cargo hasta la fecha de entrada en vigor para garantizar una transición fluida.



DeVos, un ejecutivo con amplia experiencia, aporta más de tres décadas de liderazgo en los sectores de la tecnología automotriz e industrial, ofreciendo tecnologías y soluciones avanzadas centradas en la autonomía y la movilidad. Desde 1992, DeVos ha desempeñado diversos cargos de liderazgo empresarial y tecnológico en Aptiv y su predecesora, Delphi Automotive, entre ellos el de director de tecnología de Aptiv y presidente de la unidad de negocio de Seguridad Avanzada y Experiencia del Usuario. Su amplia experiencia en el desarrollo y la dirección de estrategias, la dirección de organizaciones globales, la gestión de capital, el desarrollo de relaciones de confianza con clientes y socios, y el lanzamiento exitoso de plataformas de software y hardware de alta complejidad será un gran activo para dirigir las estrategias de comercialización de MicroVision e impulsar el crecimiento previsto. Desde que se incorporó a MicroVision como director de tecnología en abril de 2025, DeVos ha acelerado la evolución de los equipos de ingeniería y operaciones de la empresa hacia la producción y comercialización de las innovadoras tecnologías de la empresa.



“El trabajo de Glen como nuestro director técnico ha sido impresionante, ya que ha impulsado de manera sólida nuestra hoja de ruta de productos”, afirmó Bob Carlile, presidente del consejo de administración de MicroVision. “A medida que la empresa afina su enfoque estratégico en la entrega de productos y soluciones a industrias específicas, ahora es el momento adecuado para esta transición de liderazgo y Glen es el líder ideal para ocupar el cargo de director ejecutivo. La amplia experiencia de Glen en la comercialización de productos y en la anticipación exitosa de los desafíos de la industria nos ayudará a ejecutar de manera eficiente nuestro plan estratégico”.



“Me siento motivado por esta oportunidad de dirigir la empresa en este momento tan emocionante en el ámbito de la autonomía y la movilidad”, afirmó DeVos. “Desde que me incorporé a MicroVision hace cinco meses, me he sumergido en profundidad en la cartera, el personal y los planes de la empresa. Estoy convencido de que MicroVision cuenta con la tecnología y el talento necesarios para ofrecer rápidamente soluciones revolucionarias a los clientes de los sectores industrial, automovilístico y de defensa”.



Carlile continuó: “Agradecemos sinceramente los diez años de dedicación de Sumit a MicroVision. Gracias a su liderazgo, visión estratégica y pensamiento innovador, MicroVision ha desarrollado tecnologías y soluciones atractivas, ha implementado estrategias líderes en el sector y ha sentado unas bases sólidas para que la empresa aproveche las oportunidades de negocio a corto y largo plazo”.



“Ha sido un privilegio dirigir el equipo de MicroVision y formar parte del crecimiento de la empresa durante los últimos 10 años”, afirmó Sumit Sharma, director ejecutivo de MicroVision. “Seguiré apoyando y defendiendo a MicroVision como accionista y entusiasta admirador”.



Sobre MicroVision

MicroVision está a la vanguardia en la adopción global de soluciones de percepción innovadoras, con el objetivo de hacer que la movilidad y la autonomía sean más seguras. Nuestra excelencia en ingeniería, con sede en Redmond, Washington, y Hamburgo, Alemania, nos permite desarrollar y suministrar soluciones integradas de hardware lidar y software de percepción.



Más información:

www.microvision.com

www.facebook.com/microvisioninc

https://www.linkedin.com/company/microvision/



MicroVision, MAVIN, MOVIA y MOSAIK son marcas comerciales de MicroVision, Inc. en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado, incluyendo la ejecución de la estrategia y el progreso en la comercialización, la comercialización y las oportunidades de crecimiento, son declaraciones prospectivas que implican una serie de riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Entre los factores que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los proyectados en dichas declaraciones prospectivas se incluyen el riesgo de su capacidad para operar con efectivo limitado o para obtener capital adicional cuando sea necesario; la aceptación en el mercado de sus tecnologías y productos o de los productos que incorporan sus tecnologías; el incumplimiento por parte de sus socios comerciales de lo acordado en sus contratos; sus recursos financieros y técnicos en relación con los de sus competidores; su capacidad para mantenerse al día con los rápidos cambios tecnológicos; la regulación gubernamental de sus tecnologías; su capacidad para hacer valer sus derechos de propiedad intelectual y proteger sus tecnologías patentadas; la capacidad para captar clientes y desarrollar oportunidades de colaboración; el momento del lanzamiento comercial de los productos y los retrasos en el desarrollo de los mismos; la capacidad para alcanzar hitos técnicos clave en productos clave; la dependencia de terceros para desarrollar, fabricar, vender y comercializar sus productos; posibles reclamaciones por responsabilidad civil por productos defectuosos; su capacidad para mantener su cotización en el mercado bursátil Nasdaq, y otros factores de riesgo identificados periódicamente en los informes de la empresa presentados ante la SEC, incluidos el informe anual de la empresa en el formulario 10-K, los informes trimestrales en el formulario 10-Q y otros informes presentados ante la SEC. Estos factores no pretenden representar una lista completa de los factores generales o específicos que pueden afectar a la Compañía. Debe tenerse en cuenta que otros factores, incluidos los factores económicos generales y las estrategias comerciales, pueden ser significativos, ahora o en el futuro, y que los factores expuestos en este comunicado pueden afectar a la Compañía en mayor medida de lo indicado. Salvo que lo exijan expresamente las leyes federales sobre valores, la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros, cambios en las circunstancias o cualquier otra razón.







Contacto

Nombre contacto: MicroVision, Inc

Descripción contacto: MicroVision, Inc

Teléfono de contacto: +49 170-302-6521





Emisor: MicroVision, Inc