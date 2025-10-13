El concesionario MID Car se consolida como referente en la venta de coches de segunda mano en Torrejón de Ardoz - MID Car

Madrid, 13 de octubre

En una comunidad donde el mercado de vehículos usados está en plena expansión, los coches de segunda mano en Madrid son ahora mismo una alternativa estratégica para miles de conductores. MID Car, con sede en Torrejón de Ardoz, se ha convertido en una referencia clara en este sector gracias a un modelo de atención directa, garantías amplias y una filosofía centrada en la transparencia. Fundado en 2009 como concesionario familiar, el proyecto ha evolucionado sin perder su esencia: ofrecer soluciones reales a quienes buscan un coche fiable, sin letra pequeña.

Actualmente, MID Car dispone de más de 80 vehículos en stock, cuidadosamente seleccionados y revisados. El catálogo abarca desde utilitarios hasta SUV, furgonetas y modelos industriales, todos ellos con historial certificado a través de CARFAX. Esta herramienta independiente permite verificar el kilometraje, número de propietarios anteriores, siniestros y estado legal del vehículo, aportando tranquilidad al comprador antes de firmar cualquier contrato.

Garantía sin límite de kilómetros y financiación adaptada

Uno de los aspectos mejor valorados por los clientes es la garantía europea de 12 meses sin límite de kilómetros que acompaña cada vehículo. Esta cobertura supera los estándares habituales del mercado, lo que refuerza la reputación de MID Car como concesionario comprometido con la calidad y el servicio posventa. La empresa también ofrece asesoramiento personalizado durante todo el proceso de compra, sin presiones ni técnicas de cierre forzadas.

Además, los compradores pueden acceder a financiación del 100 % del valor del vehículo, con planes flexibles que se ajustan a sus necesidades. MID Car acepta también coches usados como parte del pago, facilitando así la renovación del vehículo sin trámites innecesarios. Todo el proceso, desde la evaluación inicial hasta la entrega de llaves, está diseñado para ser claro, ágil y acompañado por un equipo que prioriza la confianza mutua.

Una red de clientes fieles que impulsa su crecimiento

“Vendemos coches, sí, pero lo que realmente construimos es confianza. Muchos de nuestros clientes repiten y nos recomiendan”, señalan desde la dirección de MID Car. Esa red de fidelidad es la base sobre la que el concesionario ha crecido de forma sostenida durante más de 15 años. Sin campañas masivas, ni promesas exageradas, solo con un servicio honesto, directo y bien ejecutado.

En un escenario donde proliferan las ofertas dudosas y los riesgos ocultos, optar por coches de segunda mano en Madrid desde un concesionario que apuesta por la transparencia, la revisión técnica y el acompañamiento real, marca una diferencia crucial. MID Car lo sabe y continúa ampliando su propuesta para seguir siendo la elección segura en la zona este de la capital.

