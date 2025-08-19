(Información remitida por la empresa firmante)

Midas obtiene una Serie B de 80 millones de dólares, la mayor inversión en tecnología financiera de la historia de Turquía

ESTAMBUL, 19 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Midas, la plataforma de inversión líder de Turquía, ha recaudado 80 millones de dólares en su ronda de financiación Serie B, la mayor inversión jamás obtenida por una empresa fintech turca. Esto eleva la financiación total de Midas hasta la fecha a más de 140 millones de dólares.

Midas presta servicios a 3,5 millones de inversores, brindándoles acceso a la Bolsa de Estambul, los mercados bursátiles estadounidenses, fondos de inversión y criptomonedas a través de una única plataforma. La compañía utilizará el nuevo capital para fortalecer aún más su infraestructura de seguridad según los estándares internacionales y acelerar el lanzamiento de productos avanzados diseñados para operadores activos.

Inversores globales de tecnología financiera respaldan la visión de Midas

La ronda fue liderada por QED Investors, uno de los fondos fintech más prestigiosos del mundo. Entre los nuevos inversores se encuentran International Finance Corporation (IFC), HSG (anteriormente Sequoia China), QuantumLight (fundada por Nik Storonsky, consejero delegado de Revolut), Spice Expeditions LP y George Rzepecki. Los inversores existentes, Spark Capital, Portage Ventures, Bek Ventures y Nigel Morris, también se unieron a la ronda, reafirmando su confianza en Midas.

Los fondos participantes son conocidos por sus inversiones iniciales en líderes tecnológicos globales como TikTok, Alibaba, Coinbase, Nubank, Revolut, Twitter y Slack. Esta recaudación récord pone de manifiesto la confianza de los inversores internacionales en Midas y su papel pionero en la transformación del panorama fintech de Turquía.

Yusuf Özdalga, socio de QED Investors, comentó: "Midas ha facilitado el acceso a amplias oportunidades de inversión nacionales e internacionales para usuarios turcos, utilizando herramientas fintech de vanguardia. Como QED, nos enorgullece liderar la ronda de Serie B de Midas y estamos sumamente entusiasmados de asociarnos con Egem y su equipo, quienes han creado una cultura de producto y rendimiento excepcionalmente sólida. Esperamos formar parte de este proceso de crecimiento en Turquía, la región en general y más allá en los próximos años."

Transformando la inversión en Turquía

Desde su fundación en 2020, Midas ha transformado radicalmente la forma en que las personas en Turquía acceden a los mercados financieros. Con una experiencia fluida, intuitiva y sin comisiones, millones de personas han realizado sus primeras inversiones a través de Midas. En conjunto, los usuarios de Midas han ahorrado casi 50 millones de dólares en comisiones por transacción, y la mitad de ellos comenzaron su trayectoria inversora en la plataforma.

Midas ha establecido nuevos estándares en la industria al reducir drásticamente los costes. Tras reducir las comisiones de negociación en EE.UU. en un 90 %, la compañía eliminó permanentemente todas las comisiones de la Bolsa de Estambul en 2025. Hoy, Midas ofrece datos de mercado en vivo gratuitos y transferencias instantáneas sin comisiones, lo que la convierte en la plataforma predilecta de los inversores minoristas turcos.

Crecimiento mediante nuevos productos e inversiones en valores

Tras democratizar la inversión para el público general, Midas se expande ahora a herramientas para inversores más sofisticados. Tras el lanzamiento de la inversión con margen, analítica avanzada y Midas Pro, la compañía utilizará su financiación de Serie B para introducir la negociación de derivados en acciones turcas y estadounidenses.

El lanzamiento comienza en septiembre con la negociación de opciones en EE.UU., ofreciendo a los inversores datos gratuitos en tiempo real, precios competitivos e interfaces intuitivas, lo que introduce el "Estándar Midas" en los mercados de derivados.

Paralelamente, Midas está incrementando sus inversiones en seguridad y resiliencia operativa. Con una infraestructura diseñada para cumplir con los estándares globales, la compañía mantiene su compromiso de proporcionar una experiencia de inversión segura, confiable e ininterrumpida.

"Invertir de forma más accesible y segura en Turquía"

Egem Eraslan, consejero delegado de Midas, afirmó: "Desde el primer día, nuestra misión ha sido hacer que la inversión sea accesible, asequible y sencilla para todos. Hoy en día, millones de personas gestionan sus inversiones a través de Midas. Con esta nueva financiación, estamos construyendo un ecosistema integral que unifica todas las necesidades de inversión en una sola plataforma, a la vez que reforzamos aún más nuestra infraestructura de seguridad y tecnología. Esto nos permitirá seguir creciendo como empresa fintech que atiende las necesidades de los inversores particulares tanto en Turquía como a nivel mundial."

Acerca de Midas

Fundada en 2020, Midas es la plataforma de inversión líder en Turquía. Ofrece acceso a acciones, fondos mutuos y criptomonedas turcas y estadounidenses a través de una única plataforma. Desde su lanzamiento, Midas ha crecido rápidamente y ahora presta servicio a más de 3,5 millones de inversores.

Midas permite operar en las bolsas estadounidenses con una tarifa fija competitiva de 1,50 dólares por transacción, eliminando permanentemente todas las comisiones y cargos relacionados con la cuenta, incluidas las comisiones de compensación y custodia, para Borsa Istanbul. Además, la plataforma proporciona datos de mercado en tiempo real sin coste para sus usuarios.

Hasta la fecha, Midas ha recaudado más de 140 millones de dólares de inversores globales, entre ellos QED Investors, International Finance Corporation (IFC), HSG, Spark Capital, QuantumLight, Spice Expeditions LP, Portage Ventures, Bek Ventures y Revo Ventures.

