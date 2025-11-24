MIDE (LIN3S) y Doctrina Qualitas, un acuerdo estratégico para la educación digital

(Información remitida por la empresa firmante)

Doctrina Qualitas y MIDE cierran un acuerdo de colaboración académico como parte del crecimiento y mejora estratégica de ambas organizaciones. Educación, digitalización, internacionalización y talento se unen para enriquecer el panorama educativo desde España, para todo el mundo

MIDE (MIDE 360 y MIDE Premium) es la plataforma de formación en analítica digital y marketing basada en datos creada e impulsada por LIN3S. En otras palabras, MIDE es el área de formación de LIN3S, especializada en capacitar a profesionales y empresas en el uso estratégico de los datos.



LIN3S es una consultora de negocio digital de referencia en España. Nacida en Bilbao, con más de 100 profesionales especializados en distintas áreas, fundada en Bilbao, con presencia en otras ciudades de España y también en Francia y Portugal, cuya misión principal es ayudar a empresas y organizaciones a crecer mediante la transformación digital y estrategias innovadoras.



Trabaja en sectores como el deporte, moda y estilo de vida, cultura, educación, inmobiliaria, automoción, viajes, banca, ONGs y hogar. Como proyectos destacados, han desarrollado la web del Museo Guggenheim Bilbao (ganadora de los Webby Awards) y colaborado con instituciones deportivas y culturales como Surne Bilbao Basket y Azkuna Zentroa.



Su filosofía y enfoque se basan en innovación, conocimiento y pasión, como los tres pilares de su metodología. Su visión integral es la de acompañar a sus clientes en todas las fases de la transformación digital, desde la estrategia hasta la ejecución.



El área de Educación también forma parte de los sectores en los que LIN3S desarrolla proyectos, junto con deporte, moda, cultura, banca, automoción, ONG y otros. MIDE nace dentro de LIN3S como un proyecto de formación para trasladar su experiencia en negocio digital al ámbito educativo.



• Equipo docente: muchos de los profesores de MIDE son profesionales de LIN3S, como Iñaki Gorostiza (Head of Data en LIN3S), que lidera programas de analítica y machine learning.



• Metodología compartida: ambos comparten la filosofía de que los datos son el motor de la transformación digital y la toma de decisiones estratégicas.



• Modelo de suscripción: LIN3S transformó MIDE en una plataforma de formación continua (MIDE Premium), con acceso ilimitado a cursos, acompañamiento experto y comunidad activa.



MIDE ofrece cursos especializados en analítica web, marketing digital, machine learning y tecnologías de datos. Del mismo modo, también dispone de formación para empresas y profesionales que buscan actualizarse frente a los cambios constantes del entorno digital.



Una de sus características fundamentales es el acompañamiento continuo: no es solo formación puntual, sino un modelo de suscripción que asegura actualización permanente.



LIN3S aporta el conocimiento y los expertos, mientras que MIDE lo convierte en programas formativos estructurados y accesibles.



Algunos ejemplos de cursos y programas de MIDE (impulsados por LIN3S) serían:



• Analítica Web y Digital.



Formación para dominar herramientas como Google Analytics, Tag Manager y Data Studio, orientada a medir y optimizar el rendimiento digital.



• Machine Learning con Python.



Curso práctico para aprender a construir modelos predictivos y aplicar algoritmos de aprendizaje automático en proyectos reales.



• Marketing basado en datos.



Cómo usar la analítica avanzada para tomar decisiones estratégicas en campañas de marketing y comunicación.



• Data Visualization y Storytelling.



Técnicas para transformar datos en narrativas visuales que faciliten la comprensión y la toma de decisiones.



Doctrina Qualitas, a través de su Certificado Universitario Internacional DQ y su universidad estadounidense, gestionada desde la Agencia Universitaria DQ; Sabal University, se encargará desde este momento de jerarquizar las formaciones de MIDE para que sus alumnos dispongan de un diploma universitario a su finalización.



Estos diplomas universitarios tendrán un impacto muy significativo en varios niveles:



1. Impacto académico y profesional



• Credibilidad y reconocimiento: un diploma avalado por una universidad otorga mayor legitimidad que un certificado privado. Esto puede ser clave para quienes buscan diferenciarse en un mercado laboral competitivo.



• Valor curricular: los títulos universitarios suelen ser mejor valorados en procesos de selección, oposiciones o promociones internas, ya que se consideran formación oficial.



• Puente hacia estudios superiores: en algunos casos, un diploma universitario puede servir como crédito o convalidación para másteres o programas de posgrado.



2. Impacto en la empleabilidad



• Mayor confianza de las empresas: las organizaciones tienden a confiar más en programas respaldados por instituciones académicas reconocidas.



• Acceso a mejores oportunidades: puede abrir puertas a puestos que exigen formación acreditada oficialmente, especialmente en sectores regulados o muy competitivos.



• Networking académico: vincularse a una universidad permite acceder a comunidades de investigación, congresos y redes profesionales más amplias.



3. Impacto en la marca MIDE/LIN3S



• Prestigio institucional: asociarse con una universidad refuerza la imagen de MIDE como referente en formación digital.



• Atracción de nuevos perfiles: estudiantes y profesionales que buscan títulos oficiales se sentirán más motivados a inscribirse.



• Internacionalización: un diploma universitario puede facilitar el reconocimiento en otros países, ampliando el alcance de la formación.



Como conclusión, MIDES, Doctrina Qualitas y Sabal University vienen a multiplicar el valor de las formaciones de MIDE/LIN3S, tanto para los alumnos (empleabilidad, credibilidad, acceso a estudios superiores) como para la propia institución (prestigio, alcance, diferenciación).

