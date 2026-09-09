Midea destaca su liderazgo en tecnología R290 e innovaciones sostenibles en climatización en IFA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- En la feria IFA 2026, Midea presentó su última gama de soluciones ecológicas y sostenibles de climatización (HVAC) y gestión energética, reafirmando su compromiso con una "Visión Verde, Futuro Azul".

Impulsando la calefacción y refrigeración sostenibles con tecnología R290

Como fabricante líder mundial de aires acondicionados con refrigerante natural R290 durante 16 años consecutivos, Midea ha impulsado el desarrollo de tecnologías relacionadas con la seguridad y el rendimiento de los compresores. El R290 presenta un potencial de calentamiento global (GWP) extremadamente bajo, emisiones de CO2 cercanas a cero, ausencia de sustancias nocivas PFAS y una eficiencia energética aproximadamente un 10 % superior.

Un modelo transparente en el stand de Midea permitió a los visitantes observar la tecnología en funcionamiento dentro del sistema, ilustrando cómo la responsabilidad medioambiental y el rendimiento van de la mano. Desde 2018, Midea ha vendido más de 10 millones de aires acondicionados con refrigerante R290 en todo el mundo, contribuyendo a reducir las emisiones de carbono en aproximadamente 5,2 millones de toneladas de CO2 equivalente (tCO2e), un impacto ambiental comparable a la absorción de carbono de 6,2 millones de hectáreas de selva amazónica.

Entre las soluciones destacadas se encontraba H-Pack, una bomba de calor para interiores de última generación desarrollada por el equipo europeo de I+D de Midea. Su diseño compacto, exclusivo para interiores, elimina la necesidad de una unidad exterior, lo que ayuda a los propietarios a superar inconvenientes relacionados con el ruido exterior, el espacio de instalación y las restricciones arquitectónicas. El diseño del sistema facilita la labor de los instaladores y simplifica el mantenimiento, mientras que el diagnóstico remoto permite a los técnicos identificar y solucionar problemas a distancia, reduciendo así las visitas de servicio y los costes de mantenimiento. H-Pack admite modos de calefacción tanto híbridos como totalmente eléctricos, ofreciendo mayor flexibilidad y eficiencia a los hogares europeos.

Midea también presentó PortaSplit, exhibido en un entorno residencial europeo realista. Reconocido por su sencilla instalación, alto rendimiento y funcionamiento silencioso, PortaSplit permite a los usuarios evitar costosos procesos de instalación a la vez que mantiene un ambiente interior confortable. Está previsto que el producto adopte el refrigerante R290 en 2027.

VitaBreeze trae una nueva era de confort adaptable

El recién lanzado VitaBreeze de Midea fue galardonado con el Premio a la Innovación Tecnológica de IFA 2026, destacando la innovación del producto en la gestión inteligente del flujo de aire. El premio fue recibido por Ralph Kobsik, director general de Midea Europe GmbH, durante IFA 2026.

VitaBreeze incorpora "AirGrid", una tecnología que mapea la distribución de la estancia y permite controlar visualmente el flujo de aire mediante un teléfono inteligente. La detección de presencia permite que el flujo de aire siga a los ocupantes o los evite según sus preferencias individuales, mientras que la distribución de aire de gran angular garantiza un confort uniforme en toda la habitación. La tecnología más reciente, Breezeless Pro, amplía la cobertura del flujo de aire en un 30 %, proporcionando una refrigeración suave y sin corrientes molestas, sin comprometer el rendimiento.

Entre las características adicionales se incluyen el control preciso de la humedad "ClimaBalance" y el sistema ECOMASTER 2.0 con optimización energética predictiva, los cuales trabajan conjuntamente para mejorar el confort y, al mismo tiempo, reducir el consumo de energía.

Gestión inteligente de la energía para hogares más ecológicos

Midea también presentó Raynor Pro, una solución de calefacción insignia diseñada para climas nórdicos. Capaz de operar a temperaturas de hasta -40 °C, Raynor mantiene el 100 % de su capacidad de calefacción a -25 °C y alcanza una calificación de eficiencia energética A+++ tanto en calefacción como en refrigeración. El producto también ha sido galardonado con un premio iF Design Award gracias a su estética distintiva, creada por el equipo de diseño de Midea en Milán.

La oferta se completó con MHELIOS, la solución de gestión de energía doméstica de Midea. Presentado en un entorno residencial típico, este sistema optimiza el almacenamiento y el consumo de energía en función de las tarifas eléctricas dinámicas para reducir costes y contribuir a la estabilidad de la red. Cumpliendo con la normativa alemana EnWG (Sección 14a), MHELIOS integra cargadores para vehículos eléctricos, bombas de calor, sistemas solares y almacenamiento en baterías para maximizar el uso de energía limpia sin comprometer el confort del hogar.

Mediante innovaciones que abarcan refrigerantes sostenibles, sistemas inteligentes de calefacción y refrigeración, y una gestión energética integrada, Midea sigue demostrando cómo la innovación tecnológica puede equilibrar la responsabilidad medioambiental con el confort cotidiano, al tiempo que respalda los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de Europa.

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