Midea impulsa asociación global con Manchester City.

El gigante mundial de electrodomésticos incorpora más acciones de alta visibilidad y refuerza su oferta de experiencia y contenido para los fanáticos del fútbol

Midea y Manchester City anunciaron hoy la continuación de su asociación global que inició en enero de 2020. A lo largo de esta alianza, Midea ha producido contenido digital atractivo, que ha sido extremadamente popular entre los fanáticos del City en todo el mundo. En particular, el #MideaHomeChallenge que mantuvo a los fanáticos entretenidos durante el periodo de cuarentena, cuando varios jugadores del Manchester City desafiaron a los fanáticos a mostrar sus habilidades futbolísticas interactuando con los electrodomésticos Midea de manera única.



Además, la campaña #WorldClassAwards de Midea, en la que se premiaron y celebraron las actuaciones de #WorldClass del Club, y especialmente de los jugadores, durante la temporada 2020/21. La innovadora y divertida entrega de premios de Midea, fue conducida por las leyendas del Mancity Paul Dickov y Shaun Wright-Phillips, lo cual atrajo millones de visitas e interacciones de los fanáticos cuando tuvieron que elegir atraves de una votación nueve trofeos diferentes de #WorldClass que posteriormente se entregaron a sus jugadores del City.



Esta temporada, de la mano del nuevo sistema líder en el mundo y de primera categoría, de pantallas LED de dos niveles ubicadas en el estadio Etihad, Midea tendrá presencia en 12 pantallas LED en cada partido realizado en casa del Manchester City para mostrar su amplia gama de electrodomésticos inteligentes en todas sus categorías.



“La visibilidad global de Midea es todavía bastante pequeña en comparación con nuestras ambiciones. La asociación con el Manchester City, galardonado como el equipo deportivo más innovador del mundo y con su filosofía de combinar uno de los juegos de fútbol más atractivo para ver, con un resultado muy exitoso, nos brinda una gran visibilidad global y un socio comercial que tiene nuestras mismas grandes ambiciones para el futuro." dijo Eric Wang, vicepresidente de Midea Group y presidente y director ejecutivo de la División de Negocios Internacionales de Midea Group.



“Hay 55,000 fanáticos en el estadio, pero hay millones de fanáticos del Manchester City de los 3,5 mil millones de fanáticos del fútbol en todo el mundo que miran los partidos por televisión y en las redes sociales en casa, y en casa es donde nosotros estamos. Por lo tanto, en Midea estamos encantados de mostrar nuestro compromiso a miles de millones de aficionados que disfrutan del fútbol desde sus hogares”. Wang continuó.



“La asociación del Manchester City con Midea ha ido viento en popa y estamos encantados de seguir construyendo nuestra relación. Midea ha demostrado una gran comprensión sobre cómo interactuar con los fanáticos del City en todo el mundo al producir algunos de nuestros contenidos de redes sociales con mejor desempeño en las últimas temporadas y ahora estamos ansiosos por expandir esta asociación con alcance comunitario y una mayor integración con los productos inteligentes ". dijo Roel de Vries, City Football Group’s Group Chief Operating Officer.







“Nuestro objetivo es mostrar a todos los fanáticos del City y del fútbol en general nuestra amplia gama de electrodomésticos inteligentes, apalancándonos en nuestro eslogan ‘make yourself at home’ - 'siéntete como en casa' - para 'sentirte aún más en casa'. Por lo tanto, además de reforzar nuestra presencia de marca global, esperamos incentivar la emoción de nuestros consumidores en todos los países durante toda la temporada y mantenerlos cerca, disfrutando aún más de sus hogares, especialmente durante estos tiempos" termino Mr. Wang



Midea también ampliará su relación, asociándose con el famoso programa "Ciudad en la comunidad" del Club a fin de apoyar a la comunidad, y explorar nuevas formas de abordar los desafíos sociales. En los próximos meses, el Club también integrará electrodomésticos inteligentes Midea en todo el campus Etihad, para proporcionar instalaciones mejoradas para jugadores y fanáticos por igual.



Además de la alianza con el equipo masculino del Manchester City, Midea también es el socio global exclusivo del equipo femenino del Manchester City y socio principal del club hermano del City Football Group del Manchester City, el New York City FC, que juega en la MLS.



Acerca del Manchester City Football Club

Manchester City FC es un club de la Premier League inglesa, fundada inicialmente en 1880 bajo el nombre de St Mark's West Gorton. En 1894 se convirtió oficialmente en el Manchester City FC y desde entonces ha conseguido ganar la Recopa de Europa, seis títulos del Campeonato de la Liga, entre ellos cinco títulos de la Premier League (2012, 2014, 2018, 2019,2021) y seis Copas de la FA. El Manchester City FC es uno de los 11 equipos que forman parte del City Football Group y cuentan con el New York City FC y el Melbourne City FC entre sus clubes hermanos.



Bajo la dirección de Pep Guardiola, uno de los entrenadores más galardonados del mundo del fútbol, el Club juega sus partidos nacionales y en casa de la Liga de Campeones de la UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol) en el Etihad Stadium, un espectacular estadio con capacidad para 55.000 espectadores, hogar del City desde 2003. Hoy, el estadio se encuentra en el campus Etihad, que también incluye la City Football Academy, un centro de entrenamiento de rendimiento y desarrollo juvenil de última generación ubicado en el corazón de East Manchester. Con un estadio con capacidad para 7.000 personas, la academia de fútbol de la ciudad es también donde el club de fútbol femenino del Manchester City y el equipo de desarrollo de élite entrenan a diario y juegan sus partidos competitivos en casa.



Para obtener más información, visitar www.mancity.com.



Sobre Midea & Midea Group

Midea es una de las más de 10 marcas dentro del negocio de electrodomésticos inteligentes de Midea Group, es una empresa líder mundial de alta tecnología clasificada en el puesto 288 en la lista Global Fortune 500 de 2021. El negocio de Midea Group va más allá de los electrodomésticos y se compone de cinco pilares comerciales: Smart Home, Electromecánica, HVAC y tecnologías de construcción, robótica y automatización, así como innovación digital. Todos los negocios de Midea Group luchan por un credo: #HumanizingTechnology.



La marca Midea ofrece una de las gamas de productos más completas del mundo en la industria de electrodomésticos inteligentes, especializada en tratamiento de aire (soluciones de aire acondicionado comercial y residencial), refrigeración, lavado, grandes electrodomésticos de cocina, pequeños electrodomésticos de cocina.



Midea cree en brindar soluciones ‘surprisingly friendly’ (sorprendentemente amigables) mediante la adopción de un enfoque centrado en el consumidor y de resolución de problemas. Ir más allá para el futuro, explorar e inventar constantemente para satisfacer la demanda de los consumidores en constante cambio.



Midea es, entre muchas otras, la marca de tratamiento de aire número uno del mundo [1], la marca de aparatos de cocina pequeños número uno del mundo [2], la marca de tratamiento de aire número uno del mundo [3], la marca de ventiladores de refrigeración número uno del mundo [4 ] y la marca de ollas arroceras número uno del mundo [5].



Los 34 centros de producción de Midea en todo el mundo y más de 150.000 empleados en más de 200 países y regiones generaron ingresos anuales de más de 41.400 millones de dólares en 2020. Los 28 centros de innovación de Midea en todo el mundo y el fuerte compromiso han dado como resultado más de 62.000 patentes autorizadas para- fecha.



Contacto

Nombre contacto: Brando Brandstaeter

Descripción contacto: Head of Global Brand Management & Communication