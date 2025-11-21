Midea presenta su completa gama de sistemas HVAC sostenibles en C&R 2025 en Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 18 al 20 de noviembre, Midea Air Conditioning presentó una sólida gama de innovaciones sostenibles en C&R 2025, la feria líder en España para profesionales de la climatización (aire acondicionado, calefacción, refrigeración y ventilación). Entre ellas se incluyen la serie R290 de Midea, el sistema ECOMASTER, la unidad portátil PortaSplit y la solución modular H-Pack, que ponen de manifiesto su liderazgo en eficiencia energética, refrigerantes naturales y climatización inteligente.

La serie R290 de Midea refleja la filosofía de la marca: 'VISIÓN VERDE, FUTURO AZUL'. Reconocida como la primera empresa del mundo en comercializar aire acondicionado con R290, Midea inició su andadura en 2010 con una línea de producción piloto financiada por la ONU. En la actualidad, la compañía opera 12 líneas de producción avanzadas con una capacidad de producción anual de 6,4 millones de unidades. Sus soluciones R290 se han adoptado ampliamente en los mercados globales, contribuyendo significativamente a la reducción de carbono e influyendo en los estándares internacionales para refrigerantes ecológicos.

Con el respaldo de un equipo de investigación de más de 10.000 ingenieros y 42 laboratorios piloto, Midea ha desarrollado una gama completa de productos R290. Esta oferta abarca aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, lo que refleja la visión estratégica de la compañía de hacer que la tecnología verde sea escalable y accesible.

Otro hito destacado fue ECOMASTER, un sistema de ahorro energético con inteligencia artificial (IA) que optimiza el rendimiento de los electrodomésticos Midea, en particular los aires acondicionados, para reducir el consumo de energía. Mediante la monitorización continua de las condiciones interiores y las condiciones meteorológicas exteriores, ECOMASTER realiza ajustes en tiempo real con una tolerancia de 0,3 °C. Esto garantiza un confort constante a la vez que optimiza el uso de la energía, logrando un ahorro energético superior al 30 %.

Integrado en modelos como Solstice y Solunar, el sistema establece nuevos estándares de eficiencia. Solstice cuenta con una clasificación energética A+++ para refrigeración y A++ para calefacción, mientras que Solunar alcanza un rendimiento A++ para refrigeración y A+ para calefacción, representando ambos la próxima generación de aire acondicionado inteligente y sostenible.

El aire acondicionado portátil PortaSplit también atrajo mucha atención. Diseñado para un alto rendimiento y una gran flexibilidad de instalación, cuenta con una clasificación SEER de 6,1 y una clasificación SCOP de 4,0. Su diseño se adapta a una amplia variedad de tipos de ventanas europeas, incluyendo balcones franceses, ventanas abuhardilladas y ventanas correderas horizontales. Esta adaptabilidad lo hace ideal para diversos estilos de vivienda, desde apartamentos modernos hasta edificios históricos. Las demostraciones en el stand mostraron su sencillo proceso de instalación en tres pasos, sin necesidad de herramientas, lo que ya ha generado una fuerte demanda en el mercado y un lanzamiento con todas las unidades vendidas en Francia.

También se presentó el H-Pack, una solución de calefacción compacta seleccionada para la Galería de Innovación C&R de este año, que destaca por sus refrigerantes de bajo PCA, control digital y principios de economía circular. Diseñado por el equipo europeo de I+D de Midea, el H-Pack utiliza el refrigerante ecológico R290 y elimina la necesidad de una unidad externa. Su diseño modular, apto para interiores, garantiza una compatibilidad perfecta con los sistemas de calderas de gas, a la vez que simplifica la instalación y el mantenimiento. Al combinar eficiencia, versatilidad y una estructura que ahorra espacio, ofrece una solución rentable para la calefacción moderna. Demostraciones en vivo a cargo de expertos alemanes ilustraron aún más su arquitectura intuitiva y sus ventajas prácticas en aplicaciones reales.

Más allá de la innovación de productos, Midea impulsó la participación profesional mediante talleres interactivos celebrados durante todo el evento. Estas sesiones facilitaron el intercambio técnico y profundizaron la colaboración en el sector. La marca extendió su presencia más allá del recinto ferial a través de campañas promocionales que destacaban sus patrocinios duales con el Manchester City y el Sevilla FC en Gran Vía, Feria de Madrid e IFEMA, subrayando la dedicación de Midea a la pasión, el compromiso con la comunidad y la excelencia en el alto rendimiento.

Midea continúa impulsando su misión de promover la transformación inteligente en entornos residenciales e industriales. Con un enfoque en la sostenibilidad y la innovación, la empresa vislumbra un futuro marcado por la colaboración entre humanos y máquinas. Mediante la integración de la robótica industrial KUKA y las tecnologías de automatización del hogar MIRA, Midea busca redefinir la eficiencia y mejorar la experiencia humana, empoderando a las personas para que desarrollen su creatividad y progresen.

