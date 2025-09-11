(Información remitida por la empresa firmante)

-Midea presenta sus innovaciones sostenibles más emblemáticas en IFA 2025, reforzando su visión de bajas emisiones de carbono

BERLIN, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En IFA 2025, Midea reafirmó su filosofía "VISIÓN VERDE, FUTURO AZUL" con una sólida gama de innovaciones sostenibles y tecnologías energéticas bajas en carbono. La presentación demostró no solo la capacidad de I+D de la compañía, sino también su compromiso a largo plazo con la responsabilidad ambiental en la industria global de HVAC.

Soluciones pioneras con R290 para el planeta

Las soluciones con R290 de Midea, que la compañía ha promovido durante más de 15 años, fueron las protagonistas. Desde el lanzamiento de la primera línea de producción de demostración de R290 del mundo, respaldada por la ONU, en 2010, Midea ha liderado la adopción global de este refrigerante ecológico. Actualmente, opera 12 líneas de producción avanzadas de R290 con una capacidad anual de 6,4 millones de unidades, respaldadas por extensas aplicaciones prácticas que generan reducciones medibles de las emisiones de carbono en todo el mundo.

La compañía ha desempeñado un papel activo en la definición de los estándares internacionales de refrigerantes, impulsando el uso del refrigerante natural R290 en toda la industria. Con el respaldo de más de 10.000 expertos en I+D y 42 laboratorios piloto, Midea ofrece una completa gama de productos con R290. Una de las más destacadas es la bomba de calor híbrida para interiores H-Pack, desarrollada por el equipo europeo de I+D y diseño de Midea. Al utilizar refrigerante R290, combina una alta eficiencia energética con un diseño compacto y sin unidad exterior. Su función híbrida permite una integración perfecta con calderas de gas, garantizando una calefacción fiable incluso en condiciones de frío extremo. Un claro ejemplo de la visión de Midea de impulsar un futuro más ecológico a través de la tecnología.

Raynor: Rendimiento nórdico unido a la excelencia en el diseño

También destacó Raynor, la bomba de calor de aire de baja temperatura insignia de Midea. Con una clasificación energética A+++ y un SCOP líder en la industria de 5.1, Raynor se encuentra entre las bombas de calor más eficientes del mercado. Las pruebas de prototipos demostraron su capacidad para funcionar de forma fiable a temperaturas de hasta -40 °C, manteniendo una capacidad de calefacción máxima de 5,0 kW a -25 °C y alcanzando hasta 8,0 kW de potencia máxima.

Raynor está diseñada para ofrecer una durabilidad y eficiencia excepcionales, incluso en las exigentes condiciones de las regiones costeras nórdicas. Su avanzada tecnología anticongelante y anticorrosión, que incluye Prime Guard Hyper Grapfins, un chasis especialmente diseñado con una placa inferior calefactora y rodamientos de bolas cerámicos de larga duración Flash Defrost, garantiza un rendimiento fiable en condiciones de frío y humedad extremos.

Esta combinación de durabilidad, eficiencia e innovación en el diseño ya le ha valido a Raynor el reconocimiento internacional, incluyendo los premios iF Design Award y Red Dot Design Award. En IFA 2025, Leif Lindner, consejero delegado de IFA Management, entregó el Premio de Oro a la Innovación en Tecnología de Calefacción Excelente a Vincent Chou, vicepresidente de Midea Residential Air Conditioning, y a Ralph Kobsik, director general de Midea Europe GmbH, lo que refuerza el liderazgo del producto en soluciones de calefacción de última generación.

Solstice: Confort impulsado por IA

El aire acondicionado Solstice, impulsado por IA, cuenta con un deflector de viento giratorio de 180° que equilibra suavemente el flujo de aire para un confort inigualable. Refrigeración y calefacción rápidas para satisfacer las necesidades diarias.

En el núcleo de Solstice se encuentra el último motor de IA de Midea, ECOMASTER. Preentrenado con miles de millones de puntos de datos, ECOMASTER predice los cambios ambientales y optimiza el consumo energético con una precisión excepcional. Esto permite a Solstice mantener una temperatura de confort precisa con un margen de error de 0,3 °C, a la vez que reduce el consumo energético en más de un 30 %.

Midea ha anunciado su plan de colaboración con Microsoft para ofrecer control de voz natural mediante IA. Impulsada por Microsoft Azure, esta tecnología permitirá a los usuarios, hablando en cualquiera de los 145 idiomas disponibles, interactuar en lenguaje cotidiano con su aire acondicionado.

La presentación de Midea en IFA 2025 demostró su compromiso con la vida sostenible. Al combinar ingeniería avanzada, excelencia en el diseño y conocimiento del mercado para liderar la transición hacia unas bajas emisiones de carbono, la compañía continúa ofreciendo soluciones energéticamente eficientes que equilibran la responsabilidad ambiental con la comodidad diaria.

