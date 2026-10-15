Midea presenta soluciones integrales de calefacción y energía en Chillventa 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

NUREMBERG, Alemania, 15 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- En la feria Chillventa 2026, celebrada del 13 al 15 de octubre, Midea presentó innovaciones que abarcan bombas de calor para interiores, sistemas de calefacción para climas fríos, soluciones de confort inteligente y gestión energética en el hogar. Durante el evento, la empresa recibió dos reconocimientos de Euromonitor: el de fabricante número 1 a nivel mundial de aires acondicionados residenciales con tecnología inverter y el de fabricante número 1 a nivel mundial de aires acondicionados que utilizan refrigerante R290, ambos por cuarto año consecutivo. Los galardones fueron recibidos por Ralph Kobsik, director general de Midea Europe GmbH.

Uno de los aspectos más destacados fue H-Pack, una solución de bomba de calor para interiores desarrollada por el equipo europeo de I+D de Midea. Esta solución aborda los desafíos de instalación propios del mercado europeo al eliminar la necesidad de una unidad exterior, lo que ayuda a resolver preocupaciones relacionadas con el ruido, la limitación de espacio y la normativa de edificación. Su diseño modular simplifica la instalación y el mantenimiento, mientras que el diagnóstico remoto reduce la necesidad de visitas técnicas. El sistema admite un funcionamiento totalmente eléctrico o híbrido. En su stand, Midea presentó casos prácticos de proyectos piloto realizados en toda Europa, demostrando la versatilidad de H-Pack en diversos escenarios de instalación reales.

Midea también presentó VitaBreeze, incluyendo una demostración en vivo de su tecnología AirGrid. Mediante un smartphone, los usuarios pueden visualizar y dirigir el flujo de aire exactamente hacia donde lo necesiten. Entre sus características adicionales se incluyen la distribución de aire en gran angular, la detección inteligente de presencia, la tecnología Breezeless Pro —que cuenta con una salida de aire un 30 % más amplia—, el control de humedad ClimaBalance y el algoritmo predictivo ECOMASTER 2.0, diseñado para optimizar el consumo energético.

En el segmento de sistemas de aire acondicionado tipo split de gama alta, Raynor combina una eficiencia de refrigeración y calefacción de clase A+++ con un diseño galardonado, habiendo sido reconocido tanto con el iF Design Award como con el German Design Award. Diseñado para climas nórdicos, Raynor Pro ofrece una capacidad de calefacción del 100 % a -25 °C y sigue funcionando a temperaturas de hasta -40 °C.

PortaSplit despertó un gran interés mediante una demostración basada en escenarios reales de instalación en ventanas, típicos de Europa. Al combinar una gran flexibilidad de colocación, un rendimiento potente y un funcionamiento silencioso, ofrece un proceso de instalación sencillo que puede reducir considerablemente los costes de montaje. Midea también anunció que, a partir de 2027, PortaSplit utilizará R290 como refrigerante.

Otro de los puntos destacados es MHELIOS, la solución de Midea para la gestión energética de todo el hogar. Al optimizar el almacenamiento y el consumo de energía en función de las tarifas eléctricas dinámicas, ayuda a reducir los costes energéticos* de los hogares y a mejorar la eficiencia de la red eléctrica, permitiendo además la gestión integrada de cargadores para vehículos eléctricos, bombas de calor, sistemas solares y soluciones de almacenamiento de energía.

Guiada por su compromiso "Visión Verde, Futuro Azul", Midea sigue impulsando innovaciones en climatización (HVAC) y energía que favorecen una vida más eficiente, cómoda y sostenible en toda Europa.

*Un caso práctico en Alemania mostró un ahorro anual de aproximadamente 1.866 € para un hogar con un consumo de 10.800 kWh.

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