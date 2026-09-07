Midea presenta VitaBreeze: Un sistema de AC que va más allá de la refrigeración y la calefacción

(Información remitida por la empresa firmante)

-Midea presenta VitaBreeze: Un sistema de aire acondicionado que va más allá de la refrigeración y la calefacción

BERLIN, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Midea revolucionará el control climático del hogar con el lanzamiento de VitaBreeze, su nuevo sistema de aire acondicionado diseñado para brindar un confort verdaderamente personalizado en cada rincón de la habitación y durante todo el año. El producto se presenta mundialmente en IFA 2026 y estará disponible en toda Europa a partir de principios de 2027.

Una nueva era de confort adaptativo

Los hogares modernos exigen más que la calefacción y la refrigeración básicas. Los consumidores de hoy esperan sistemas inteligentes que se adapten a su estilo de vida, reduzcan el consumo de energía y mantengan condiciones interiores óptimas durante todo el año. VitaBreeze responde a esta demanda con un conjunto de tecnologías innovadoras que transforman nuestra experiencia del clima en el interior.

Ya sea para dirigir el aire fresco con precisión donde se necesita durante la práctica de yoga o para eliminar las corrientes de aire mientras se relaja en el sofá, VitaBreeze responde a las preferencias individuales con una flexibilidad sin precedentes. El sistema reconoce que la comodidad va más allá del control de la temperatura: se trata de equilibrar los niveles de humedad que varían según la estación y la ubicación, asegurando que las habitaciones infantiles se mantengan acogedoras incluso durante la deshumidificación en días lluviosos.

Tecnologías innovadoras

AirGrid Intelligence: VitaBreeze mapea la distribución de las habitaciones y permite el control visual del flujo de aire a través del smartphone. Los usuarios pueden dirigir el aire exactamente donde lo desean, lo que hace que la gestión del clima sea intuitiva y atractiva.

Cobertura de gran angular: Un ángulo de distribución extra amplio garantiza que cada rincón reciba una climatización uniforme, mientras que la detección inteligente de personas permite que el flujo de aire siga o evite a los ocupantes según sus preferencias.

Breezeless Pro Evolution: La última generación de la tecnología sin corrientes de aire característica de Midea aumenta el área de salida de aire en un 30 %, dispersando el aire fresco a través de microperforaciones estratégicamente ubicadas para crear brisas suaves y multidireccionales sin ráfagas directas incómodas, ofreciendo un rendimiento de refrigeración completo al instante.

ClimaBalance Precision: A diferencia de la deshumidificación tradicional, que reduce inadvertidamente la temperatura ambiente, esta función mantiene una estabilidad térmica precisa a la vez que elimina activamente el exceso de humedad, garantizando un confort constante sin comprometer la calidad.

ECOMASTER 2.0 Efficiency: Basado en el algoritmo patentado de Midea, este sistema de climatización predictivo optimiza el consumo energético respondiendo a las condiciones actuales y previstas con microajustes proactivos. Al eliminar el desperdicio de energía a nivel micro, logra una eficiencia general excepcional.

Diseñado para hogares europeos

VitaBreeze combina tecnología de vanguardia con una estética contemporánea, con líneas suaves y un estilo refinado que se integra a la perfección con el diseño de interiores moderno, reflejando el compromiso de Midea con las preferencias estéticas del mercado europeo.

Descubra el futuro de la gestión climática personalizada en IFA 2026. VitaBreeze llegará a los hogares europeos a principios de 2027.

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