-Midea presenta Wave Range en IFA 2025: el primer horno independiente multifuncional 3 en 1 de Europa para cocinas familiares modernas

Revolucionando la cocina casera con diseño todo en uno, cocción flexible y rendimiento profesional

BERLIN, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Midea, líder mundial en soluciones inteligentes para el hogar y el estilo de vida, presentó hoy la gama Midea Wave en IFA 2025, lo que marca un gran avance en la innovación en cocinas. Siendo el primer horno independiente multifuncional de Europa con tecnología de microondas integrada, Wave Range destaca como una opción única en el mercado. Combina versatilidad, eficiencia y un diseño con ahorro de espaqcio, ofreciendo una experiencia de cocina impecable para cocinas urbanas compactas donde cada centímetro cuenta.

Diseño basado en la investigación para hogares europeos

El diseño y desarrollo de Midea se basaron en una exhaustiva investigación de consumidores. El equipo del proyecto visitó Londres, Frankfurt, París y Milán, donde realizó 23 entrevistas individuales en hogares durante 60 días y recopiló 1.626 cuestionarios en línea validados. Los resultados de la investigación destacaron que las cocinas europeas suelen ser pequeñas, con más de la mitad de menos de 15 m, y que las estructuras de los edificios antiguos dificultan las renovaciones. Los usuarios expresaron una fuerte preferencia por electrodomésticos multifuncionales capaces de preparar tanto comidas rápidas diarias como cenas familiares elaboradas. Esto confirmó la necesidad de una solución única que mejore la eficiencia de la cocina, optimizando el espacio de la cocina y favoreciendo el estilo de vida familiar sin sacrificar nada.

Integración integral en el hogar para la vida moderna

Wave Range reúne tres componentes esenciales en una unidad elegante y compacta:

Placa de inducción superior.

inducción superior. Horno compacto superior con funciones de microondas, grill, freidora de aire y tostadora.

Horno inferior de gran tamaño con tubos calefactores de grafeno avanzados.

Este diseño integrado permite preparar comidas rápidas y cotidianas en el horno superior, mientras se cocinan simultáneamente platos más grandes en el horno inferior, ofreciendo una flexibilidad y eficiencia inigualables. Al combinar varios electrodomésticos en una elegante solución, Wave Range mantiene las encimeras despejadas y la cocina visualmente limpia.

Cocina flexible para cada necesidad culinaria

Wave Range permite una verdadera multitarea:

La placa de inducción permite saltear, freír en sartén y cocinar a fuego lento.

La cámara superior de 32 l admite funciones de microondas (800 W, potencia de entrada: 1500 W), grill, freidora de aire y tostadora.

La cámara inferior de 70 l permite preparar porciones grandes, platos festivos y una cocción profesional.

Su tecnología WaveFry integra microondas y freidora de aire con ventilador en la cámara superior, ofreciendo resultados crujientes y uniformes sin necesidad de dar la vuelta, a la vez que aumenta la velocidad de cocción en un 38% (16 min frente a 26 min con la freidora de aire convencional).

Los tubos de calentamiento mejorados con grafeno en el horno inferior ofrecen una transferencia de calor rápida y de bajo consumo, una excepcional resistencia a altas temperaturas y una larga duración, a la vez que reducen los tiempos de precalentamiento. Garantizan cortezas perfectamente doradas y uniformes para pizzas, asados y grandes festines familiares, transformando la cocina diaria en una experiencia más rápida y placentera.

Cocina en un solo lugar, una experiencia de cocina perfecta

Cada compartimento funciona de forma independiente, lo que permite la preparación simultánea de varios platos y satisface los gustos de toda la familia. Las zonas de inducción flexibles se fusionan para acomodar sartenes más grandes, mientras que las asas táctiles de medio agarre y una superficie plana y elegante garantizan una estética de cocina limpia y moderna. Wave Range transforma la eficiencia en la cocina, permitiendo a las familias ahorrar tiempo y preparar múltiples comidas sin esfuerzo.

Mejorando la vida familiar a través de la innovación culinaria

Inspirada en la arquitectura urbana europea, la distribución de edificios históricos y el diseño ergonómico, Wave Range permite a las familias equilibrar la vida familiar y controlarla. Ofrece una solución única y elegante para comidas diarias, reuniones familiares y celebraciones. Al combinar capacidades de cocción de nivel profesional, la tecnología WaveFry de vanguardia y tubos de calentamiento de grafeno en una unidad todo en uno, Midea establece un nuevo referente en innovación culinaria para el hogar.

Experimente Midea Wave Range en IFA 2025, pabellón principal 5.1, y descubra cómo Midea continúa redefiniendo la innovación en la cocina al integrar el rendimiento profesional en una solución compacta, todo en uno y que ahorra espacio.

La fecha de lanzamiento de Midea Wave Range está sujeta al anuncio de Midea.

Para obtener más información sobre las innovaciones y la línea completa de productos de Midea, visite el sitio web oficial de Midea.

