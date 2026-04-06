Midea vende más de 10 millones de unidades R290 y lidera la descarbonización de la climatización

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(Información remitida por la empresa firmante)

En un contexto de creciente presión regulatoria y transición energética en el sector de la climatización, Midea ha alcanzado un nuevo hito al superar los 10 millones de unidades de aire acondicionado con R290 vendidas en todo el mundo

Madrid, 6 de abril de 2026.- Midea ha superado oficialmente el hito de 10 millones de unidades vendidas de sus equipos de aire acondicionado con R290 a nivel mundial. Este logro pone de relieve un cambio significativo en el sector HVAC y acelera aún más la transición hacia los refrigerantes naturales. Además, Midea es la marca n.º 1 mundial en aire acondicionado R290 durante tres años consecutivos, según Euromonitor.



De la exploración a la transición

Más que una cifra de ventas, el hito de los 10 millones de unidades representa un punto de inflexión decisivo. En un contexto de endurecimiento de la normativa europea sobre gases fluorados y de reducción progresiva a nivel mundial de los refrigerantes de alto PCA, demuestra que la tecnología R290 ha pasado con éxito de la exploración estratégica a una solución altamente fiable y apta para la producción a gran escala. El impacto medioambiental es inmediato: la implantación de estas unidades ha evitado aproximadamente 5,2 millones de toneladas de emisiones equivalentes de CO2, ofreciendo al sector una vía probada hacia la descarbonización.



Superar barreras, marcar referentes

Históricamente, la adopción generalizada del R290 se vio limitada por la necesidad de equilibrar una alta eficiencia termodinámica con exigentes requisitos de seguridad. Tras más de 15 años de I+D, Midea superó estos retos de ingeniería. Mediante el desarrollo pionero de sistemas de seguridad propios, Midea logró armonizar la eficiencia energética con la estabilidad operativa. Respaldada por certificaciones exigentes como Blue Angel de Alemania, Midea ha sustituido la incertidumbre del sector por confianza técnica. Además, como miembro oficial del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Midea sigue impulsando activamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



El modelo de Malta: un éxito localizado

Para acelerar la adopción en Europa, Midea entendió que la disponibilidad tecnológica debía ir acompañada de apoyo local. Para cubrir la falta de conocimiento y responder a las inquietudes de los instaladores, Midea se asoció con KENKAR en Malta para poner en marcha una estrategia pionera de "la educación primero". Mediante formación práctica y programas especializados, esta iniciativa permitió capacitar a los instaladores locales, que pasaron a convertirse en defensores convencidos dentro de sus comunidades. En un solo año, profesionales formados instalaron 240 unidades R290 sin registrar ningún incidente de seguridad. El éxito en Malta sirve como modelo escalable y demuestra que, cuando se integran la formación de mercado, la capacitación técnica y la garantía de seguridad, las soluciones R290 pueden implantarse sin fricciones en los mercados europeos.



Una certeza para el futuro

Mientras el sector HVAC europeo avanza en un entorno regulatorio cada vez más complejo, el hito alcanzado por Midea con 10 millones de unidades vendidas, envía un mensaje claro: la era de los refrigerantes naturales ya ha llegado. Al ampliar continuamente su cartera de soluciones R290, desde equipos de aire acondicionado residenciales hasta bombas de calor y unidades comerciales, Midea está ofreciendo una hoja de ruta escalable y preparada para el futuro, impulsando un cambio tangible hacia el R290 y la transición a los refrigerantes naturales, en favor de un planeta más saludable.



•Midea: https://www.midea.com/global

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