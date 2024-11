(Información remitida por la empresa firmante)

- Invertir en las personas:Los premios en camiones y carretillas elevadoras demuestran que la formación merece la pena. Los miembros masculinos y femeninos de NX Group ganan en concursos nacionales

TOKIO, 20 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Los miembros del equipo de NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC. han obtenido los primeros premios en dos competiciones nacionales de conducción en Japón. Este éxito demuestra el compromiso de NX Group de invertir en las personas y crear una plantilla cualificada y diversa, que es clave para su esfuerzo continuo por mejorar la calidad del servicio en todo el mundo.

NX Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202411149950-O2-QBVf4MVu

Foto:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202411149950/_prw_PI1fl_v61uPRp1.png

Diez miembros de NX Group obtuvieron los máximos galardones en el 56º Concurso Nacional de Conductores de Camiones, celebrado los días 26 y 27 de octubre, incluidos el Premio del primer ministro y los premios a los primeros clasificados. Los miembros de NX Group ganaron tres premios en la división de 4 toneladas, tres en la de 11 toneladas, tres en la de remolques y uno en la femenina.

La competición, patrocinada por la Asociación Japonesa de Camiones, tuvo lugar en el Centro de Conducción Segura de Japón, en la ciudad de Hitachinaka, prefectura de Ibaraki. Diseñado para que los concursantes demostraran las habilidades de conducción avanzadas que se exigen a los conductores de camiones comerciales, así como sus conocimientos especializados sobre leyes y reglamentos relacionados, estructuras de vehículos, etc., el concurso reunió a 142 ganadores de concursos a nivel de prefectura para determinar los mejores conductores de camiones de Japón.

Los miembros de NX Group consiguieron un par de premios en la 39ª Competición Nacional de Conducción de Carretillas Elevadoras Camion, celebrada en el Centro de Formación de Camiones de Chubu, en la prefectura de Aichi, los días 28 y 29 de septiembre. Los miembros de NX Group ganaron tanto en la división general como en la femenina, y seis empleados ocuparon los primeros puestos en total, demostrando la conciencia de seguridad y las habilidades de conducción que han cultivado en NX Group.

Guiado por el lema La seguridad prima sobre todo lo demás, NX Group ha establecido un sistema interno de certificación para garantizar la calidad de sus conductores. Además, el grupo ha establecido equipos de liderazgo en cada sucursal cuyo mandato es mejorar y estandarizar la calidad del trabajo, aumentar la concienciación sobre la seguridad y mejorar las habilidades de los empleados a nivel global.

Ganadores del 56º Concurso Nacional de Conductores de Camiones:https://kyodonewsprwire.jp/attach/202411149950-O1-o3dbBEXz.pdf

Comentarios de los premiadosTakashi Nakane (división de 4 toneladas, Premio del primer ministro)

Todavía no me puedo creer que haya ganado el Premio del primer ministro, algo con lo que soñaba desde. Antes de la competición mi objetivo era convertirme en el mejor camionero de Japón, y durante la competición me concentré en hacerlo lo mejor posible. Como resultado, pude darlo todo y ganar este premio.

Shigeru Yamanobe (división de 11 toneladas)También competí el año pasado y, al ver la ceremonia de entrega de premios de entonces, pensé que los competidores homenajeados eran impresionantes, así que he trabajado duro todo el año con el objetivo de subir yo también al podio. Ahora estoy muy contento de haber ganado y de haber trabajado tan duro todo el año.

Takumi Hoshino (división de trailer)Aunque yo aspiraba al Premio del primer ministro como objetivo personal, estoy contento de que hayamos podido conseguirlo como grupo. El equipo de remolques de NX Group no ganó ningún premio el año pasado, y hemos estado practicando desde entonces. Sentí que sólo podía recompensar a quienes me han apoyado con una buena actuación, y estoy muy contento de haber ganado esta vez el primer puesto en la categoría de remolques.

Ganadores del 39º Concurso Nacional de Conducción de Carretillas Elevadoras Camion:https://kyodonewsprwire.jp/attach/202411149950-O2-FvLOGcUD.pdf

Acerca de NX Group:https://kyodonewsprwire.jp/attach/202411149950-O3-0Xr4KPA7.pdf

Página web oficial de NX Group: https://www.nipponexpress.com/

Cuenta oficial de NX Group en LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/los-miembros-masculinos-y-femeninos-de-nx-group-ganan-en-concursos-nacionales-302311136.html