'Miente'; la dulce mentira que Seytha convierte en canción

La artista Seytha estrena hoy su nuevo sencillo “Miente”, ya disponible en todas las plataformas digitales.

Con este lanzamiento, la cantante muestra una faceta más madura, emocional y directa, combinando su estilo inconfundible con una producción moderna que fusiona sensibilidad y fuerza.

Un estreno que promete conquistar tanto a los amantes del pop como a quienes buscan canciones con verdad y alma.

“Miente” es una historia sobre el autoengaño y el deseo de aferrarse a un amor que se acaba, cuando el corazón elige creer antes que aceptar la realidad.

Con letras honestas y un tono introspectivo, Seytha transporta al oyente a ese punto donde amar duele, pero mentirse parece más fácil que soltar.

Su voz, hipnótica y cargada de verdad, se mueve entre la vulnerabilidad y la firmeza, sobre una base que combina el pop contemporáneo con matices mediterráneos.

“A veces mentimos para no rompernos, para seguir creyendo que el amor puede más que la verdad”, confiesa Seytha sobre el origen de la canción.

Con “Miente”, Seytha continúa consolidando su identidad musical tras el éxito de sus anteriores lanzamientos, reafirmándose como una de las voces emergentes más prometedoras de la nueva escena.

El videoclip oficial, estrenado junto al single, propone una estética intensa que refuerza el concepto de dualidad entre lo real y lo que elegimos creer.

Con este nuevo lanzamiento, Seytha confirma que su proyecto va mucho más allá de la música: es una búsqueda de verdad emocional.

Una canción que conecta, emociona y deja huella, para todos los que alguna vez prefirieron una mentira dulce antes que una despedida amarga.

