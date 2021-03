Miguel Ángel Mondragón y Arón Olivares revolucionan la venta online con Tocabananas

Solo hace tres meses que los jóvenes empresarios, Miguel Ángel Mondragón y Arón Olivares pusieron en marcha la web de comercio electrónico Tocabananas, un espacio especializado en la venta online de juguetes sexuales. Los primeros resultados ya están llegando, y todo apunta a que este negocio, fruto de la ilusión y el esfuerzo de estos emprendedores, se irá afianzando en los próximos meses

Hace algo más de un año, en enero de 2020, Miguel Ángel Mondragón decidió poner en marcha un nuevo proyecto que hacía tiempo que tenía en mente. Solo hacía unos meses que este joven emprendedor había perdido su trabajo, y las expectativas (se empezaba a hablar de la pandemia), no eran muy halagüeñas. Este fue el caldo de cultivo donde germinó la semilla del nuevo negocio de Miguel Ángel: Tocabananas. “La idea de crear esta tienda online surgió al detectar un nicho de mercado que no estaba cubierto”, afirma Miguel Ángel, quien apunta que “el sector de la venta de productos eróticos en Internet estaba prácticamente dominado por dos webs y ambas lo estaban haciendo con una imagen muy parecida. Pensé que era necesario crear un espacio más divertido, diferente y original que acercara la sexualidad a todo el mundo a través de unos precios competitivos, una imagen más atrevida y un punto de vista más saludable”.



Tocabananas, nace un proyecto sin complejos

Arón Olivares y Miguel Ángel Mondragón se conocen desde hace más de diez años. De hecho, ambos han desarrollado juntos varias iniciativas empresariales, siempre enfocadas al sector del comercio electrónico. Esta trayectoria profesional común y la amistad que les unía, convencieron a Arón a que se "subiera a este barco" desde los primeros pasos. Ambos comenzaron a trabajar mano a mano a lo largo del durísimo año 2020 hasta que, en enero de este año, lanzaron la web Tocabananas.



Una de las consecuencias del confinamiento decretado por el gobierno por motivo de la pandemia fue el crecimiento de la compra online, una tendencia al alza que, sin duda, ha venido para quedarse. Sin duda esta circunstancia ha favorecido la extraordinaria trayectoria que ha descrito Tocabananas en tan solo tres meses. Y es que, el registro de ventas no ha hecho otra cosa más que crecer.



Ahora bien, no solo están subiendo las ventas. Hay otro número que también está creciendo, el de empleados. Un buen indicador de que el negocio va “viento en popa”. Con Arón al frente del área de marketing y Miguel Ángel a cargo del departamento comercial, un equipo de 20 personas integra la plantilla de Tocabananas, lo cual, en los tiempos que corren es una magnífica noticia.



Excelentes perspectivas de futuro

Después de tres meses con el proyecto en marcha, llega el momento de analizar los primeros resultados, buscar la manera de mejorarlos y, por supuesto, aplicar nuevas ideas para lograrlo. Tanto Arón como Miguel Ángel comparten la idea de que las redes sociales son la mejor manera de comunicarse con su público potencial. En este sentido, a partir de ahora, uno de los focos más importantes de la empresa será el de desarrollar nuevas formas de interacción a través de las redes, como por ejemplo, los chats y vídeos en directo.







