Miguel Camarena enseña cómo entrenar la mentalidad para superar los miedos y las creencias limitantes

El emprendedor Miguel Camarena, un referente en el sector de la salud y el deporte, ofrece del 21 al 24 de junio el evento online gratuito 'Mentalidad MCS', en el que comparte las herramientas de los grandes conferenciantes internacionales para eliminar el pánico escénico, gestionar el estrés y visualizar el futuro para convertirlo en realidad

"La fe mueve montañas": esto es algo que se escucha muchas veces en la vida. Una metáfora para decir que la forma en la que se utiliza la mente para conseguir cualquier propósito (ya sea obtener un trabajo, desbloquear miedos y convertirlos en fortalezas, acabar con la ansiedad al hablar en público, etc.) puede ser determinante.



En los últimos tiempos, el emprendedor Miguel Camarena se ha situado como un referente en el sector de la salud, especialmente en las áreas de Deporte, Alimentación y Mentalidad.



Miguel es licenciado en Ciencias del Deporte, autor de un Best seller y medallista nacional e internacional de atletismo; además, cuenta con un canal de YouTube con más de 11 millones de visitas y es fundador del centro de formación Miguel Camarena Salud (que cuenta con más de 10.000 alumnos), cofundador del club De 0 a 5 y conferenciante internacional.



Pero, según afirma Miguel Camarena, lo que le define no es todo esto, sino lo que quiere conseguir y por lo que trabaja día a día: su propósito de inspirar y facilitar el camino a más de 10 millones de personas para que logren los resultados que quieren.



Miguel trae luz a esta oscuridad y ofrece la posibilidad de aprender las técnicas con las que se han formado grandes conferenciantes y emprendedores internacionales como Will Smith, Oprah Winfrey, Tony Robbins y Conor McGregor.



Para ello ha organizado MENTALIDAD MCS, un evento online y gratuito de 4 días que tendrá lugar del 21 al 24 de junio, con cita diaria a las 19.00 (hora española).



Los participantes en este evento aprenderán a implementar las mismas herramientas que utilizan el propio Miguel y personas de mucho éxito a nivel mundial en diferentes áreas para:



• Eliminar el pánico escénico y los miedos cotidianos.



• Visualizar el futuro que desean y convertirlo en realidad.



• Gestionar el estrés.



• Cambiar las creencias y los patrones limitantes.



Se puede acceder a través del siguiente enlace para apuntarse y reservar una plaza gratuita: http://miguelcamarenasalud.com/mentalidadjunio



Todas estas herramientas para entrenar la mente y convertirse en la mejor versión de uno mismo serán reveladas durante las próximas semanas en MENTALIDAD MCS.



El propio Miguel Camarena es la prueba de su eficacia: él mismo se consideraba una persona con pocos recursos, con miedo a brillar, a dar el paso y no ser aceptado en la sociedad. Una situación que cambió drásticamente gracias al empujón mental que experimentó cuando comenzó a entrenar la mente a su favor, pasando de ser alguien con un enorme pánico escénico a ser conferenciante internacional; de tener creencias negativas sobre el dinero a fundar una empresa y llevar varios proyectos de éxito.



Unas herramientas que ahora compartirá con todo el que quiera experimentar este mismo cambio en primera persona.



Más información en: http://miguelcamarenasalud.com/mentalidadjunio







