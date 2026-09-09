Miguel Cobo, Alberto Molinero y Ricardo Temiño cuentan cómo se diseña la cocina de un estrella Michelin

El diseño de la cocina de Erre de Roca, Alberto Molinero - CHgroup

(Información remitida por la empresa firmante)

El diseño de las cocinas de sus restaurantes fue clave en el camino a la estrella Michelin de Miguel Cobo, Alberto Molinero y Ricardo Temiño, tres chefs con estrella en la provincia de Burgos. Los tres protagonizan "La cocina detrás de la estrella Michelin", la pieza audiovisual de CHgroup en la que cuentan cómo los proyectos de sus cocinas precedieron a sus distinciones

Madrid, 9 de septiembre de 2026.- Un nuevo proyecto de cocina se ha convertido en un impulso para algunos chefs en su camino hacia la estrella Michelin. Así lo cuentan Miguel Cobo (Cobo Evolución, Burgos, 2022), Alberto Molinero (Erre de Roca, Miranda de Ebro, 2023) y Ricardo Temiño (Ricardo Temiño Restaurante, Burgos, 2024), tres chefs de la provincia de Burgos que lograron el máximo reconocimiento gastronómico entre 2022 y 2024 después de renovar las cocinas de sus restaurantes con CHgroup, empresa especializada en el diseño e instalación de cocinas profesionales para restaurantes. Los tres concuerdan: la cocina no es el escenario de la estrella. Es parte del camino para conseguirla.



"La cocina detrás de la estrella Michelin" es la pieza audiovisual en la que los tres lo cuentan en primera persona: cómo fue el proceso de construir los espacios desde los que han logrado la distinción más codiciada de la gastronomía, qué papel jugó el equipo de CHgroup en cada proyecto y qué significa apostar por la infraestructura cuando todavía no hay ninguna certeza de lo que viene después.



La cocina, antes que nada

Los tres chefs recuerdan el inicio con precisión. Ricardo Temiño llegó al local que hoy alberga su restaurante, tomó un spray y marcó en el suelo el espacio reservado para la cocina: "Esto no se toca. El resto me lo puedes mover, pero esto es para la cocina". Miguel Cobo entró a lo que sería Cobo Estratos sin ver prácticamente nada: "Fue CHgroup quien rápidamente vio los espacios, los dividió y me fue definiendo cada una de las partes". Alberto Molinero, con más de 9 proyectos construidos junto a CHgroup en 10 años, tiene su posición clara desde el principio: "La cocina para mí es fundamental. Es parte del proyecto y forma parte de nuestro restaurante de una manera protagonista".



Detrás de cada uno de esos momentos hay obras largas, negociaciones con bancos, materiales que se encarecían de la noche a la mañana, aperturas con una pandemia o una guerra de fondo. Y la presión de tomar decisiones que afectaban a sus equipos antes de saber si el proyecto iba a funcionar. Los tres lo vivieron. Y los tres dicen que volverían a hacerlo.



¿Tiene algo que ver el diseño de la cocina profesional con lograr una estrella Michelin?

Es la pregunta que articula el vídeo. Los tres responden sin dudarlo. "La estrella Michelin viene por un trabajo fuerte de un equipo con un objetivo común, y creo que la cocina tiene una importancia vital", afirma Miguel Cobo, el primer chef en conseguir una estrella Michelin en la ciudad de Burgos. "Si tú trabajas duro, necesitas un hogar donde estar cómodo y relajarte. Para un cocinero y para un equipo es necesario tener una infraestructura potente que cubra todas las necesidades".



Alberto Molinero, fundador del Grupo La Roca y chef de Erre de Roca (Miranda de Ebro, Burgos), lo confirma desde su propia experiencia: "En esa labor hacia la estrella, tener una infraestructura y unos equipos de cocina adecuados que acompañen ha sido clave". Ricardo Temiño, chef del restaurante que lleva su nombre en Burgos, añade la dimensión humana: "Cuando entras a una cocina montada como está la de La Fábrica, te da ese respeto y ese orgullo de trabajar con una maquinaria muy profesional que no vas a encontrar en todos los sitios".



Burgos, en el centro

Los tres restaurantes tienen en común algo más que la estrella y el equipo que instaló sus cocinas: los tres están en Burgos o en su provincia, y los tres forman parte de una escena gastronómica que en pocos años ha pasado de ser una referencia local a ser un destino. Miguel Cobo fue el primero en traer una estrella Michelin a la ciudad de Burgos, en 2022, con Cobo Evolución. Alberto Molinero la consiguió en 2023 con Erre de Roca, en Miranda de Ebro. Ricardo Temiño cerró el ciclo en 2024 con el restaurante que lleva su nombre en Burgos.



"Al final que apuestes por lo que realmente quieres, y de esa forma los proyectos salen adelante", concluye Alberto Molinero. "La rentabilidad emocional también es muy importante. Para mí te involucras en un proyecto, lo haces en tu cabeza, y luego el verlo posible... te llena muchísimo".



Preguntas frecuentes



¿Qué es CHgroup?

CHgroup, anteriormente conocida como Comercial Hostelera, es una empresa de proyectos de cocinas profesionales para restaurantes y el sector hostelero, además de para colectividades, hospitales, residencias y alimentación. Lleva más de 60 años en activo, cuenta con más de 170 profesionales y tiene delegaciones en San Sebastián, Madrid, Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Pamplona.



¿Qué es el Sistema Singular de CHgroup?

Sistema Singular es la metodología propia de CHgroup para el diseño e instalación de cocinas profesionales, estructurada en cuatro pilares: Consulting Lab, CH Next, Manage & Office y Servicios Rinde.



¿Qué restaurantes con estrella Michelin ha equipado CHgroup?

CHgroup ha diseñado e instalado, entre otras, las cocinas profesionales de Cobo Evolución (Burgos, 2022), Erre de Roca (Miranda de Ebro, 2023) y Ricardo Temiño Restaurante (Burgos, 2024).



Para más información, imágenes o solicitud de entrevistas: CHgroup / chgroupglobal.com

Contacto

Nombre contacto: Miguel Lopez de Ceballos

Descripción contacto: CHgroup

Teléfono de contacto: 661262892