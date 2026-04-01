Miguel Tomé reivindica el valor de las ventas con un libro basado en historias reales y aprendizaje aplicado - Miguel Tomé

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 01 de abril de 2026.-

La acelerada digitalización del entorno empresarial ha situado en primer plano habilidades como la inteligencia artificial, el análisis de datos o el dominio de herramientas tecnológicas. Sin embargo, en paralelo a esta evolución, emerge una realidad incuestionable: la capacidad de generar negocio sigue dependiendo, en gran medida, de las ventas.

En este escenario, Miguel Tomé reivindica el valor de las ventas con Más vale cuento volando que pájaro en mano, un libro basado en historias reales y aprendizaje aplicado, posicionando esta habilidad como un factor estratégico clave en la competitividad empresarial.

Las ventas como competencia estratégica en el mercado actual

En un contexto marcado por la sobreexposición a la tecnología, la capacidad de vender se consolida como una competencia transversal determinante para el desarrollo de cualquier empresa. A pesar de que habilidades como la inteligencia artificial, los idiomas o el uso de CRM ocupan gran parte del foco formativo, los datos reflejan que una de cada tres ofertas de empleo en España exige habilidades comerciales como elemento diferencial.

Esta tendencia pone de manifiesto que la tecnología, por sí sola, no genera resultados si no va acompañada de la capacidad de influir, persuadir y cerrar acuerdos. La venta se posiciona así como el motor real de la economía, frente a un entorno donde el exceso de información y análisis puede derivar en la denominada parálisis del dato.

Miguel Tomé, consultor y estratega especializado en desarrollo de negocio, subraya la necesidad de profesionalizar esta habilidad. Desde su experiencia, defiende que vender no es únicamente una técnica, sino una capacidad que forma parte del comportamiento humano y que, correctamente desarrollada, permite generar oportunidades en cualquier contexto. Su enfoque conecta la práctica real del mercado con la formación estructurada, aportando una visión aplicada de las ventas dentro del ámbito del marketing y la estrategia empresarial.

Un libro que introduce el método Taking Market

El libro Más vale cuento volando que pájaro en mano se presenta como una propuesta diferente dentro del ámbito de la formación comercial. Lejos de un enfoque académico, la obra recopila historias reales de ventas, tanto de éxito como de fracaso, que permiten extraer aprendizajes aplicables a situaciones reales de mercado.

Esta aproximación narrativa facilita la comprensión del proceso comercial desde una perspectiva práctica, mostrando cómo la capacidad de vender influye en ámbitos tan diversos como la negociación, la comunicación o la toma de decisiones. El libro actúa además como una puerta de entrada al método Taking Market, desarrollado por Miguel Tomé, que busca sistematizar y profesionalizar el proceso de venta en entornos empresariales.

En un entorno donde la tecnología es cada vez más accesible, el verdadero valor competitivo reside en la capacidad de conectar, influir y cerrar oportunidades. En este contexto, Miguel Tomé, a través de su libro y su trabajo en consultoría y marketing, sitúa las ventas en el lugar que les corresponde: el eje sobre el que se construye el crecimiento empresarial.

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