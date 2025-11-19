El Milagrito impulsa su expansión internacional con presencia en dos ferias estratégicas internacionales

(Información remitida por la empresa firmante>

SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tras su aterrizaje en Estados Unidos y su consolidación en España como segundo fabricante a nivel nacional de desengrasantes, El Milagrito ha dado pasos muy importantes este mes en su expansión internacional al llevar un stand propio con sus productos a dos ferias muy importantes en el sector de la distribución: Privel en Madrid y White Label Word Expo London, en la capital inglesa. Una apuesta con la que la compañía avanza en su estrategia de abrirse nuevas oportunidades en mercados clave de Europa, Latinoamérica, África y Estados Unidos.

Privel y la marca privada

Del 5 al 6 de noviembre, El Milagrito acudió a Privel, la nueva feria profesional de marca de distribuidor organizada por IFEMA, con Alimarket como colaborador principal y la central de compras Euromadi como socio estratégico. Esta primera edición se ha posicionado como un punto de encuentro de referencia para fabricantes y retailers, con especial foco en la expansión hacia mercados LATAM.

La presencia en Privel, según destaca el director comercial de Fabrienvaf Nuca, Javier Castro, ha permitido a El Milagrito establecer relaciones con empresas de Guatemala, Cuba, Chile y Colombia, así como con distribuidores especializados en el mercado africano, principalmente de Marruecos. Además, la feria facilitó contactos con nuevas empresas españolas, reforzando el objetivo de la marca de seguir creciendo dentro del mercado nacional, especialmente a través de productos de alta rotación como su limpiador pH neutro y el oxígeno activo.

“Nos hemos consolidado como segundo fabricante a nivel nacional y queremos seguir creciendo en España, pero también abrir nuevas vías internacionales. Privel ha sido clave porque han venido compradores de Sudamérica, Europa e incluso del norte de África”, destaca el director comercial de El Milagrito.

Desde Londres al mundo

Los días 11 y 12 de noviembre, El Milagrito participó en White Label World Expo London, una de las ferias más influyentes del sector en Europa. La compañía llevó su stand a este destacado foro y consiguió numerosos contactos con distribuidores y cadenas de marca blanca, así como con comerciantes del mercado británico —de fuerte presencia hindú— y otros operadores internacionales.

“El balance es muy positivo: tenemos propuestas como fabricar como marca blanca y nuevas líneas de distribución que ahora estudiaremos. Esta feria nos ha abierto puertas reales”, explica Castro.

Las acciones en Madrid, Londres y Estados Unidos consolidan la trayectoria de expansión de El Milagrito, que continúa llevando “productos con corazón andaluz y marca España” a nuevos mercados. Una estrategia que ha sido pilotada por Javier Castro, director comercial, junto al equipo de distribución y el responsable internacional de la firma. “Esperamos que este esfuerzo humano y económico se traduzca en ventas en los próximos meses y en seguir creciendo dentro y fuera de nuestras fronteras”, concluyó el responsable comercial de la firma.

Contacto

Emisor: El Milagrito

Nombre contacto: Lola Chaves

Descripción contacto: CH Comunicación

Teléfono de contacto: 649 36 99 55