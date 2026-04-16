Milesight celebra su 15º aniversario y refuerza su estrategia "Construir en profundidad con V.I.R."

(Información remitida por la empresa firmante)

XIAMEN, China, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Milesight, proveedor de soluciones de videovigilancia basadas en inteligencia artificial, celebra hoy su 15º aniversario, reafirmando su estrategia a largo plazo con el lema "Construir en profundidad con V.I.R.".

A medida que la industria de la seguridad continúa evolucionando, Milesight destaca que el progreso sostenible se basa en capacidades centrales profundamente desarrolladas. Durante los últimos 15 años, la compañía ha impulsado continuamente tres pilares fundamentales de los sistemas de seguridad modernos: Visión, Inteligencia y Fiabilidad, ahora denominados V.I.R.

En lugar de introducir una nueva dirección, V.I.R. representa la estrategia que Milesight ha desarrollado de forma constante y que seguirá fortaleciendo.

Bajo este marco, Milesight está mejorando aún más sus capacidades:

Visión: Ofrece imágenes más nítidas en entornos difíciles, incluyendo situaciones de poca luz, mucho movimiento y áreas extensas.

Ofrece imágenes más nítidas en entornos difíciles, incluyendo situaciones de poca luz, mucho movimiento y áreas extensas. Inteligencia: Permite una detección más precisa, reduce las falsas alarmas y proporciona información útil mediante IA en el dispositivo.

Permite una detección más precisa, reduce las falsas alarmas y proporciona información útil mediante IA en el dispositivo. Fiabilidad: Garantiza la estabilidad del sistema a largo plazo, desde la durabilidad del hardware hasta la protección de ciberseguridad.

Estas capacidades, ya establecidas en implementaciones globales, se están perfeccionando continuamente para satisfacer las demandas cambiantes del mundo real.

[Explore Milesight V.I.R]

"En Milesight, todo lo que hacemos parte de escenarios reales y necesidades operativas. Nos centramos en comprender el problema, responder con determinación y crear soluciones que se ajusten con precisión a cada aplicación. Desde el desarrollo hasta la implementación, y mediante la validación y optimización continuas, cada paso se basa en una estrecha colaboración con nuestros socios. La retroalimentación de proyectos reales no es solo información, sino que es lo que da forma a nuestra innovación", afirmó Alan Shen, consejero delegado de Milesight.

Asimismo, Milesight destaca que V.I.R. se basa en una filosofía de "diseño abierto", que sirve como fundamento arquitectónico para el crecimiento futuro. Esto incluye una amplia compatibilidad con los principales sistemas de gestión de vídeo, una colaboración más estrecha con los socios del ecosistema y una plataforma de arquitectura abierta que permite implementar aplicaciones de terceros y algoritmos de IA directamente en las cámaras.

Con este enfoque, Milesight busca proporcionar mayor flexibilidad, escalabilidad e innovación en diversos proyectos de seguridad.

De cara al futuro, la dirección de la compañía se mantiene clara: Construir en profundidad con V.I.R., fortaleciendo las capacidades que ya definen su tecnología y adaptándose a entornos cada vez más complejos y dinámicos.

Acerca de Milesight

Milesight ofrece productos de detección con múltiples posibilidades para capturar datos relevantes. Aplica de forma innovadora IA, 5G e IoT para generar un impacto real en diversas aplicaciones. Comprometida con la relevancia de la detección, Milesight responde con prontitud a las demandas de los clientes y colabora estrechamente con un creciente ecosistema de socios para aprovechar el valor de los datos.

Contacto:

Angel CaiMarketing Manager, Milesight86-592-5922772marketing@milesight.com

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