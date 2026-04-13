Milesight Networks se lanza oficialmente, impulsando redes industriales fiables

(Información remitida por la empresa firmante)

XIAMEN, China, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Milesight, proveedor líder de productos IoT innovadores, anuncia hoy el lanzamiento oficial de su nueva división de redes industriales, Milesight Networks, lo que supone una expansión estratégica de sus capacidades de conectividad industrial.

Respaldada por años de experiencia en IoT, Milesight Networks aprovecha los recursos consolidados de Milesight para mejorar la calidad de sus productos, acelerar la capacidad de respuesta del servicio y profundizar su especialización técnica.

Más allá de los productos, Milesight Networks mejora su propuesta de valor para ofrecer un soporte de servicio más sólido y una ventaja competitiva más sostenible. Con soluciones de alta calidad y valor añadido, pone capacidades avanzadas al alcance de una gama más amplia de industrias.

Abordando los desafíos de la conectividad industrial

Los entornos industriales actuales se enfrentan a desafíos constantes, como conexiones poco fiables, riesgos para la seguridad de los datos, condiciones operativas adversas, compatibilidad limitada de interfaces y creciente demanda de ancho de banda. Estos problemas suelen provocar interrupciones del servicio, pérdida de datos, daños en los dispositivos e ineficiencias operativas.

Milesight Networks aborda estos desafíos con un conjunto integral de capacidades:

Siempre en línea: La redundancia de doble SIM, la conmutación por error automática y los mecanismos de vigilancia garantizan una conectividad continua.

Seguridad avanzada: La VPN, el firewall y los mecanismos de autenticación protegen la integridad de los datos.

Integración perfecta: Las interfaces avanzadas y la compatibilidad con diversos protocolos permiten una integración flexible del sistema.

Fiabilidad de grado industrial: Su diseño robusto permite el funcionamiento en entornos extremos.

Gestión en la nube: Monitorización y gestión centralizadas mediante las plataformas de Milesight.

Alto rendimiento: La gran capacidad de RAM y ROM, junto con la conectividad 5G y Wi-Fi 6, garantizan una conexión rápida y estable.

Cartera integral de productos para diversas aplicaciones

La gama de productos de Milesight Networks incluye:

La gama ofrece conectividad 4G y 5G fiable para satisfacer las diversas necesidades de sectores como la vigilancia, la energía, la banca, el transporte, la automatización industrial, el comercio minorista inteligente y muchos más.

Disponibilidad

Para más información, visite https://www.milesight.com/iot/product/router o contacte en iot.marketing@milesight.com

Acerca de Milesight Networks

Milesight Networks es la división de redes industriales de Milesight, que ofrece soluciones de conectividad seguras y de alto rendimiento para aplicaciones de misión crítica. Facilitamos el acceso a routers industriales robustos para los sectores de vigilancia, energía, banca e industrias inteligentes. Con hardware de alta calidad, operaciones de canal optimizadas y una estrategia de producto orientada al mercado, permitimos a nuestros socios competir con mayor fiabilidad y una mejor relación coste-beneficio. Milesight Networks está comprometida con el fortalecimiento de la resiliencia de la infraestructura crítica y el apoyo a la continua evolución de la transformación digital industrial.

Contacto para mediosiot.marketing@milesight.com

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