Milesight, reconocido como innovador en sensores para edificios inteligentes

- Frost & Sullivan reconoce a Milesight como uno de los principales innovadores en el mercado global de sensores para edificios inteligentes

XIAMEN, China, 23 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Frost & Sullivan ha nombrado a Milesight uno de los principales innovadores en el creciente mercado global de sensores para edificios inteligentes. El último informe de la firma, Frost Radar™: Sensores para Edificios Inteligentes, 2025, destaca a las empresas que marcan la pauta con una sólida innovación y una ejecución demostrada.

Se prevé que el mercado global de sensores para edificios inteligentes se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta del 26% hasta 2028, impulsado por la demanda de ahorro energético, edificios más ecológicos y espacios centrados en las personas. Desde 2021, se han invertido más de 37.500 millones de dólares en startups de edificios inteligentes, lo que subraya la importancia estratégica del sector.

Milesight destaca en el Frost Radar, situándose entre las tres empresas líderes en innovación y crecimiento. Entre 2021 y 2024, la compañía alcanzó una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) promedio del 74,8%, lo que la convierte en una de las empresas de mayor crecimiento del sector.

Con una de las gamas de productos más completas del mercado, Milesight ofrece sensores para la calidad del aire interior, la ocupación y el conteo de personas, así como para la gestión energética y de instalaciones. La compañía ha lanzado más de ocho nuevos dispositivos cada año, con funciones como la comunicación LoRa D2D, la configuración con NFC y la detección de personas con IA. Su filosofía de diseño prioriza a las personas, equilibrando la información inteligente con la privacidad y el cumplimiento normativo.

Frost & Sullivan también destacó la trayectoria de Milesight en proyectos a gran escala en todo el mundo. En Canadá, se implementaron más de 47.000 dispositivos de calidad del aire interior (CAI) en escuelas para mejorar el ambiente de las aulas. En Estados Unidos, los aeropuertos utilizan sensores Milesight para rastrear el flujo de pasajeros y monitorear las condiciones. En Europa, los minoristas están aplicando sensores ToF con IA para optimizar la distribución de sus tiendas y reducir el consumo energético.

De cara al futuro, Frost & Sullivan señala que la próxima etapa de los sensores para edificios inteligentes estará determinada por la convergencia IA-IoT, la fusión de sensores y el diseño orientado a la sostenibilidad. La estrategia de futuro de Milesight se alinea estrechamente con estas tendencias, posicionándola para ayudar a construir espacios más ecológicos, inteligentes y conectados.

Acerca de Milesight

Milesight ofrece productos de detección multipotencial que capturan datos significativos y los hacen accesibles en diversas aplicaciones. Mediante la aplicación de tecnologías de IA, 5G e IoT, la empresa aborda los desafíos de los clientes con rapidez y flexibilidad. Con su compromiso de "hacer que la detección importe", Milesight colabora con una red global en expansión para generar un valor de datos único. Hoy en día, está generando un impacto positivo en edificios inteligentes, tráfico inteligente, seguridad inteligente, ciudades inteligentes y más.

