MiLi posiciona MiTag Duo como mejor localizador según una comparativa

(Información remitida por la empresa firmante)

En un mercado donde los rastreadores Bluetooth suelen limitarte a un solo ecosistema, MiLi rompe las reglas con el MiTag Duo: el primer localizador con doble certificación oficial de Apple y Google

Shenzen, 27 de mayo de 2025.- El mercado de los localizadores Bluetooth ha experimentado un crecimiento exponencial desde que Apple revolucionó el sector con el lanzamiento del AirTag en 2021. Sin embargo, las principales marcas siguen obligando a los usuarios a elegir entre dos opciones: iPhone o Android. El nuevo MiTag Duo de MiLi pone fin a ese dilema. Es el primer localizador Bluetooth que cuenta con certificación oficial tanto de Apple como de Google en un único dispositivo.



Con un solo toque, es posible añadirlo a Localizador de Google en iOS, o restablecerlo de fábrica y emparejarlo con Localizador de Google en Android. Cambiar de teléfono y conservar la misma etiqueta: sin necesidad de volver a comprar ni dejar rastreadores sin uso.



A continuación, se muestra una comparativa entre MiTag Duo y los principales competidores del mercado actual:



Cuatro razones por las que MiTag Duo es el ganador

1. Libertad de plataforma sin sobrecoste



Cambiar de un iPhone a un dispositivo Android, o viceversa, sin necesidad de reemplazar los localizadores. Ningún competidor ofrece esta flexibilidad por menos de 20 $. Aunque Chipolo y Pebblebee han lanzado recientemente localizadores compatibles con ambos sistemas, su precio sigue siendo considerablemente superior al de MiLi MiTag Duo.



2. Auténtica doble certificación

MiTag Duo cuenta con las certificaciones oficiales tanto de Apple MFi como de Localizador de Google, lo que garantiza el acceso a la misma red cifrada y colaborativa de localización en la que ya confían los usuarios de iOS y Android.



3. Sin suscripciones obligatorias

El historial de ubicaciones, las alertas por olvido y el modo perdido están integrados de forma gratuita en las aplicaciones de Apple y Google. Tile, por su parte, exige una suscripción anual de 29,99 $ para acceder a muchas de estas funciones básicas, y aun así no puede aprovechar las redes de localización de Apple ni de Google.



4. Aplicaciones sencillas y familiares

El proceso de emparejamiento es idéntico al de Apple AirTag o a los nuevos dispositivos de Google: no se necesita instalar aplicaciones adicionales, crear nuevas cuentas ni comprometer la privacidad.



Advertencias y aclaraciones



• Una red a la vez: Dado que Apple y Google utilizan claves de cifrado diferentes, el MiTag Duo —al igual que el Pebblebee Universal y el Chipolo Pop— debe restablecerse antes de cambiar de un ecosistema a otro.



• Ultra Wideband (UWB): El AirTag de Apple y el Tile Pro incorporan tecnología UWB para una localización de precisión a nivel de centímetros en dispositivos compatibles. El MiTag Duo, como la mayoría de los localizadores, utiliza Bluetooth estándar.



• Recargable vs. reemplazable: El diseño recargable de Pebblebee es más respetuoso con el medio ambiente, pero muchos viajeros prefieren las pilas tipo botón CR2032, fácilmente sustituibles y disponibles en cualquier tienda de aeropuerto. MiTag Duo mantiene este formato convencional.



Conclusión

Si se vive en un hogar con dispositivos mixtos, se planea cambiar de iOS a Android en el futuro, o simplemente se busca seguridad en redes de localización de primer nivel sin pagar un sobreprecio, MiLi MiTag Duo es, sin duda, la mejor opción. Por solo 19,99 USD, ofrece compatibilidad total con ambos ecosistemas como una alternativa real al AirTag de Apple y una de las mejores opciones del mercado para usuarios de Android. No solo supera a todos los competidores "universales" en precio, sino que también aprovecha las dos mayores redes de localización colaborativa del mundo.



Adquirir MiLi MiTag Duo en: https://mili-shop.com/products/mitag-duo





Contacto

Nombre contacto: Jason Zhao

Descripción contacto: Shenzhen Hali-power Industrial co,. Ltd

Teléfono de contacto: 13906806309