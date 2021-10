Milipol París 2021: ULBRICHTS Protection presenta el primer casco de protección balística, que puede detener munición de

SCHWANENSTADT, Austria y PARÍS, 19 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Se ha logrado el avance – una nueva generación de cascos de protección balística con una verdadera protección contra armas largas: ULBRICHTS Protection presenta la nueva "RIFLE-Helm-Familie" ("Familia-Casco de protección balística-RIFLE").

El nuevo casco de protección balística "VPAM 6 Rifle-Helm" ofrece un nivel de protección VPAM 6 y puede proteger „stand alone" en la superficie de casco contra la amenaza peligrosa (proyectiles con un núcleo de hierro del calibre 7.62 mm x 39 MSC) sin necesitar para esto escudos frontales de protección (FORTIS).

El nuevo casco de protección balística "VPAM 6 Rifle-Helm" estará a disposición globalmente a partir del año 2022 y puede ser contemplado en la feria Milipol en el stand de ULBRICHTS Protection (stand: 5J 064).

El desarrollo de este nuevo nivel de protección, que marca nuevos rumbos, se fundamenta en la búsqueda infatigable de una solución técnica para facilitar la detención de la munición de núcleo de hierro del calibre 7.62x39 MSC, que se deja detener extremamente difícil, así como la detención del calibre OTAN 7.62x51 OTAN (M80) (NIJ III) a toda marcha.

VERDADERA PROTECCIÓN = DETENCIÓN Y VALORES DE ENERGÍA RESTANTES <25 JOULE, QUE SE PUEDEN SOBREVIVIR

Verdadera protección existe solamente en caso de que no se logre solamente detener un proyectil sino en caso de que se logre también evitar una así llamada fuerte „Backface Deformation" y en caso de que se logre de esta manera reducir la energía restante a una energía inferior a 25 Joule, que es mortal.

NUEVAS AMENAZAS REQUIEREN MEDIDAS ADAPTADAS

Las estadísticas de los últimos años muestran que ir enloquecido, destruyendo o matando, el terror así como la violencia contra el poder ejecutivo se cometen con más frecuencia utilizando armas de fuego y con más frecuencia utilizando armas largas, como armas del tipo Kalashnikov o derivados AR15.

La misión de ULBRICHTS Protection es brindarles a los comandos especiales y a los(las) policías de patrulla quienes son los(las) primeros(primeras) en llegar al lugar de la operación (First-Responder) la mejor protección contra amenazas de armas cortas y de armas largas.

NOSOTROS PROTEGEMOS AHORA TAMBIÉN CONTRA FUEGO DE ARMAS LARGAS A LOS(LAS) QUE NOS PROTEGEN A NOSOTROS

Sobre ULBRICHTS Protection

La sociedad ULBRICHTS Protection de Schwanenstadt (Alta-Austria), un sector de negocio de la sociedad de responsabilidad limitada ULBRICHTS GmbH, desarrolla y fabrica cascos de protección balística de titán y de titán-híbrido. Entre el círculo de clientes internacional de la sociedad cuentan policías de patrulla, unidades especiales de la policía así como otras unidades de policía y militares. La empresa cuenta entre los pioneros en el sector de la protección de cabeza balística y marca regularmente nuevas pautas tecnológicas de verdadera protección, de confort así como de diseño.

Los cascos de protección balística de la sociedad ULBRICHTS Protection son la primera selección en los cascos de protección balística First-Responder así como en los cascos de protección balística para unidades especiales y unidades de policía.

