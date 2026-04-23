Milliken & Company presentará innovaciones de productos de última generación en Interpack 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SPARTANBURG, S.C., 23 de abril de 2026/PRNewswire/ -- Desde envases ultratransparentes hasta estructuras más ligeras y reciclables, Milliken & Company está revolucionando el rendimiento de los polímeros en aplicaciones cotidianas. En Interpack 2026, del 7 al 13 de mayo en Düsseldorf, Alemania, Milliken presentará tecnologías aditivas de última generación diseñadas para ayudar a los transformadores y propietarios de marcas a mejorar la eficiencia, la flexibilidad de diseño y el rendimiento de los materiales a gran escala. Los expertos de Milliken también participarán en las sesiones del Spotlight Forum los días 11 y 12 de mayo, compartiendo ejemplos reales de cómo la empresa ha ayudado a las marcas a lograr soluciones de envasado avanzadas.

"El futuro del embalaje depende de la eficacia con la que los materiales y los procesos interactúen", afirmó Wim Van De Velde, vicepresidente ejecutivo y director general del negocio de aditivos plásticos de Milliken. "En Interpack, destacamos las tecnologías desarrolladas para ayudar a nuestros clientes a mejorar el rendimiento, al tiempo que permiten diseños de embalaje más ligeros y reciclables".

Durante más de 60 años, Milliken ha aprovechado la ciencia de los materiales para ofrecer soluciones que maximizan la eficiencia y minimizan el consumo de recursos. Entre las innovaciones destacadas para el contacto con alimentos presentadas en Interpack 2026 se incluyen:

Millad ClearX™ 9000 : Ideal para el envasado de alimentos, el almacenamiento doméstico y las aplicaciones médicas, este clarificador de última generación para polipropileno (PP) ofrece una transparencia ultraclara con niveles reducidos de carga de aditivos. Millad ClearX™ 9000 mejora la compatibilidad de los aditivos para ayudar a los productores y convertidores de resina a experimentar menos tiempo de inactividad, menos desperdicio y cambios más rápidos, lo que proporciona mejoras cuantificables en la eficiencia de la fabricación.

LeneX™ UGN-52: La última tecnología de mejora de barrera de Milliken optimiza el rendimiento de películas, envases y frascos farmacéuticos de HDPE y LLDPE. Estas soluciones permiten reducir el espesor para disminuir el uso de material y el peso de las piezas, al tiempo que mejoran las propiedades de barrera del polietileno (PE), lo que permite a los diseñadores crear más productos monomateriales y mejora la compatibilidad con el reciclaje.

Hyperform HPN : Los agentes nucleantes de Milliken transforman el rendimiento del PP. Ofrecen una estética más nítida y tiempos de ciclo más rápidos, a la vez que mejoran la claridad óptica, reducen la opacidad y garantizan una contracción isotrópica. Ideales para el moldeo por inyección y aplicaciones de pared delgada, estas soluciones funcionan con PP homopolímero, de impacto y de copolímero de bloque.

ClearShield™ : Tecnología absorbente de rayos UV para aplicaciones de envases de PET que ayuda a proteger el contenido envasado de la exposición a la luz ultravioleta, manteniendo al mismo tiempo una apariencia cristalina.

Desde clarificadores hasta colorantes, concentrados y mucho más, la cartera de aditivos de Milliken está diseñada específicamente para ayudar a resolver los desafíos actuales del envasado. Visite el stand C18 de Milliken en el pabellón 10 de Interpack 2026 o interpack2026.milliken.com para más información.

Acerca de MillikenMilliken aprovecha la ciencia de los materiales para ofrecer hoy los avances del mañana. Descubra nuestra innovadora cartera de textiles, revestimientos para suelos, productos químicos especializados y soluciones para el cuidado de la salud en milliken.com y en Facebook, Instagram y LinkedIn.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2254813/Milliken_and_Company_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/milliken--company-presentara-innovaciones-de-productos-de-ultima-generacion-en-interpack-2026-302751710.html