(Información remitida por la empresa firmante)

- Milliken inicia la producción comercial de Millad ClearX™ 9000 para satisfacer la creciente demanda de soluciones avanzadas de polipropileno

BOMBAY, India, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Milliken & Company ha anunciado hoy el éxito en la puesta en marcha de la capacidad de producción dedicada a Millad ClearX™ 9000, la tecnología de clarificantes de quinta generación de la empresa, diseñada para ofrecer una claridad, un rendimiento y una eficiencia de procesamiento excepcionales en aplicaciones de polipropileno. La nueva capacidad de fabricación refuerza la capacidad de Milliken para dar respuesta a las necesidades de los clientes con un suministro fiable, una calidad constante y una innovación continua, a medida que crece en todo el mundo la demanda de soluciones avanzadas de polipropileno.

"La excelente acogida en el mercado de Millad ClearX™ 9000 confirma el valor que esta tecnología aporta a los fabricantes de polipropileno", afirmó Wim Van De Velde, vicepresidente ejecutivo y director general de la división de aditivos plásticos de Milliken. "La capacidad dedicada refuerza nuestra capacidad para ofrecer a los clientes un suministro fiable, al tiempo que proporciona la flexibilidad necesaria para respaldar la adopción continuada de la tecnología".

La nueva capacidad de fabricación supone un hito importante dentro del compromiso constante de Milliken para con la excelencia operativa y la atención al cliente. La capacidad de producción específica refuerza la resiliencia de la red de fabricación global de la empresa, complementa sus operaciones actuales, aumenta la flexibilidad para responder a las cambiantes exigencias del mercado y contribuye a garantizar una disponibilidad constante de los productos. La inversión mejora la capacidad de Milliken para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes, al tiempo que respalda la transición del sector hacia la tecnología de clarificadores de última generación.

"Millad ClearX™ 9000 ayuda a los fabricantes a mejorar el rendimiento y el atractivo visual de los productos de polipropileno sin comprometer la productividad de la fabricación", declaró Allan Randall, director global de la línea de productos del negocio de aditivos plásticos de Milliken. "Los clientes buscan formas de mejorar el aspecto y el rendimiento de sus productos sin renunciar a la eficiencia en la producción. ClearX 9000 les ayuda a conseguir ambas cosas".

Millad ClearX™ 9000 representa el último avance en la gama de clarificantes de Milliken, líder en el sector. Desarrollada con el objetivo de conseguir mejorar la transparencia y el aspecto estético del polipropileno, esta tecnología ayuda a los fabricantes a crear productos de alto rendimiento para aplicaciones de consumo, envases e industriales. Para obtener más información sobre la gama de aditivos plásticos de Milliken, visite milliken.com.

Acerca de Milliken Milliken aprovecha la ciencia de los materiales para ofrecer hoy los avances del mañana. Descubra nuestra innovadora gama de productos textiles, suelos, productos químicos especializados y soluciones para el sector sanitario en milliken.com y en Facebook, Instagram y LinkedIn.

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