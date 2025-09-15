Milliken presentará productos innovadores y asociaciones estratégicas en la Feria K 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

SPARTANBURG, S.C., 15 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Las innovaciones de productos y las alianzas estratégicas de Milliken & Company serán protagonistas en la Feria Comercial K 2025 de Düsseldorf (Alemania), del 8 al 15 de octubre, donde el fabricante global diversificado presentará sus últimos avances. En la feria de este año, Milliken presentará sus innovaciones de productos, destacará las colaboraciones en la industria y revelará el próximo avance en la mejora de los polímeros y el futuro de la industria del plástico.

"A medida que continuamos innovando y ampliando nuestra oferta de productos, nuestro enfoque sigue siendo mejorar el rendimiento y la sostenibilidad para nuestros clientes", afirmó Wim Van De Velde, vicepresidente sénior y director general del negocio de aditivos plásticos de Milliken. "Nuestra presencia en K 2025 subraya nuestra dedicación a impulsar el avance de la industria mediante la colaboración y la tecnología de vanguardia".

Milliken ha aprovechado la ciencia de los materiales para crear productos que maximizan la eficiencia y minimizan el uso de recursos durante más de 60 años. En la Feria K de este año, la compañía presentará avances en productos que continúan mejorando los polímeros y elevando el rendimiento, moldeando el futuro de la industria. Entre los nuevos productos destacados se incluyen:

RESIST XTR ™ : Milliken RESIST™ XTR ofrece una cartera ampliada de colorantes, incluyendo naranjas de alta cromaticidad diseñados para satisfacer las necesidades de coloración extremas en aplicaciones exigentes, como conectores de baterías de alto voltaje en vehículos eléctricos (VE). Formulados para el procesamiento a temperaturas extremas, estos colorantes de alto rendimiento para polímeros de ingeniería ofrecen excelente estabilidad térmica, mayor resistencia a la luz y resistencia a la intemperie UV.

Milliken RESIST™ XTR ofrece una cartera ampliada de colorantes, incluyendo naranjas de alta cromaticidad diseñados para satisfacer las necesidades de coloración extremas en aplicaciones exigentes, como conectores de baterías de alto voltaje en vehículos eléctricos (VE). Formulados para el procesamiento a temperaturas extremas, estos colorantes de alto rendimiento para polímeros de ingeniería ofrecen excelente estabilidad térmica, mayor resistencia a la luz y resistencia a la intemperie UV. Hyperform HPN 58ei: El nuevo agente nucleante de Milliken para polipropileno (PP) está diseñado para mejorar el rendimiento óptico, la contracción isotrópica y la calidad del remolido de láminas y piezas termoformadas de PP, ofreciendo un mejor equilibrio entre rigidez y resistencia al impacto, a la vez que reduce el consumo de energía. Excelente para aplicaciones de envasado como bebidas, carne, alimentos para microondas y productos electrónicos.

El nuevo agente nucleante de Milliken para polipropileno (PP) está diseñado para mejorar el rendimiento óptico, la contracción isotrópica y la calidad del remolido de láminas y piezas termoformadas de PP, ofreciendo un mejor equilibrio entre rigidez y resistencia al impacto, a la vez que reduce el consumo de energía. Excelente para aplicaciones de envasado como bebidas, carne, alimentos para microondas y productos electrónicos. LeneX ™ UGN-52: La última tecnología de mejora de barrera optimiza el rendimiento de películas, envases, bolsas y botellas farmacéuticas de HDPE y LLDPE. Estas soluciones permiten reducir el espesor para reducir el uso de material y el peso de las piezas, a la vez que mejoran las propiedades de barrera del polietileno (PE). Esto permite a los diseñadores crear más productos monomateriales y, por consiguiente, mejorar la compatibilidad con el reciclaje.

La última tecnología de mejora de barrera optimiza el rendimiento de películas, envases, bolsas y botellas farmacéuticas de HDPE y LLDPE. Estas soluciones permiten reducir el espesor para reducir el uso de material y el peso de las piezas, a la vez que mejoran las propiedades de barrera del polietileno (PE). Esto permite a los diseñadores crear más productos monomateriales y, por consiguiente, mejorar la compatibilidad con el reciclaje. EXPLAZ ™ : Marcado láser optimizado en poliamidas. Su apariencia blanca natural hace que EXPLAZ sea ideal para compuestos de poliamida blancos o de colores brillantes, garantizando un impacto visual mínimo en el polímero base. Con un rendimiento eficaz con cargas de LDR de tan solo el 0,2 %, EXPLAZ ofrece un procesamiento optimizado y una estética impecable.

: Marcado láser optimizado en poliamidas. Su apariencia blanca natural hace que EXPLAZ sea ideal para compuestos de poliamida blancos o de colores brillantes, garantizando un impacto visual mínimo en el polímero base. Con un rendimiento eficaz con cargas de LDR de tan solo el 0,2 %, EXPLAZ ofrece un procesamiento optimizado y una estética impecable. Aditivo de última generación: A medida que la industria demanda cada vez más productos de polipropileno con niveles de claridad similares a los de los materiales ultratransparentes (UC), Milliken se prepara para presentar el siguiente capítulo en su trayectoria de innovación con la introducción de un aditivo de última generación en la feria K. Diseñado para optimizar el rendimiento a concentraciones más bajas de aditivos, la última oferta de la compañía proporcionará soluciones que mejoran la estética y reducen las tasas de extracción, lo que lo convierte en una excelente opción para aplicaciones en contacto con alimentos y oportunidades de reemplazo entre materiales.

Con las alianzas estratégicas anunciadas recientemente con PolyChim, OQ y más de 30 asociaciones estratégicas en la feria K de este año, Milliken mantiene su compromiso de colaborar con los líderes de la industria para mejorar el rendimiento de sus productos. Los asistentes a la feria están invitados a unirse a los socios de Milliken para las demostraciones en vivo de sus máquinas, que muestran las aplicaciones prácticas de los aditivos de Milliken, incluyendo:

LKIMM en Hall 13, Stand B78; Vaso de polipropileno fabricado con resina de homopolímero HS45XI de Polychim, con transparencia gracias a los agentes clarificantes Millad. También se produce un vaso de polipropileno reciclado (rPP) con compuesto A.D., que permite la transparencia y un menor flujo de fusión gracias a los agentes clarificantes Millad y modificadores de viscosidad de Milliken.

polipropileno fabricado con resina de homopolímero HS45XI de Polychim, con transparencia gracias a los agentes clarificantes Millad. También se produce un vaso de polipropileno reciclado (rPP) con compuesto A.D., que permite la transparencia y un menor flujo de fusión gracias a los agentes clarificantes Millad y modificadores de viscosidad de Milliken. Haitian en Hall 15, Stand A57; Cubo de dos litros elaborado con resina de copolímero aleatorio Carmel CAPILENE QW 80 AV y transparencia garantizada por los agentes clarificantes Millad de Milliken .

. Tederic en Hall 15, Stand D40; Tapas de HDPE que utilizan aditivos de barrera de polietileno Milliken.

Los asistentes a la feria también están invitados a unirse a Milliken en una serie de Charlas Técnicas en el Pabellón 6 de la Galería 1O-05, donde expertos de la industria debatirán las últimas innovaciones de la compañía y compartirán valiosas perspectivas. Los temas incluyen impulsar avances en el rendimiento de los plásticos y las capacidades de fabricación en colaboración con socios de la industria, priorizando la sostenibilidad. Los nuevos productos de Milliken se debatirán durante las Charlas Técnicas.

Desde clarificadores hasta colorantes, concentrados y mucho más, los productos químicos de Milliken aportan valor en diversas industrias, como la automoción, los bienes de consumo, la electrónica, la salud y el envasado. Se anima a los asistentes a programar reuniones con el equipo de Milliken para explorar soluciones que se adapten a las necesidades específicas de su industria.

Para más información, visite K2025.milliken.com y planifique su visita a Milliken en el Stand A27 en el pabellón 6 de la K Show.

Acerfa de MillikenMilliken & Company es un líder mundial en fabricación cuyo enfoque en la ciencia de los materiales permite hoy los avances del mañana. Desde moléculas líderes en la industria hasta innovaciones sostenibles, Milliken crea productos que mejoran la vida de las personas y ofrecen soluciones para sus clientes y comunidades. Con miles de patentes y una cartera de aplicaciones en los sectores textil, de suelos, químico y sanitario, la empresa se nutre de un sentido compartido de integridad y excelencia para impactar positivamente en el mundo durante generaciones. Descubra más sobre las mentes inquietas y las soluciones inspiradoras de Milliken en milliken.com y en Facebook, Instagram, y LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2772271/Hyperform_HPN_58i.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2772272/RESIST_XTR.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2772273/LeneX_UGN_52.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2254813/Milliken_and_Company_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/milliken-presentara-productos-innovadores-y-asociaciones-estrategicas-en-la-feria-k-2025-302556564.html