Millones de propietarios de vehículos eléctricos engañados por la métrica de batería más fiable del sector

(Información remitida por la empresa firmante)

Electrify Europe y ZEVA Global lanzan el primer sistema mundial de informes de inteligencia de baterías inalámbrico, revolucionando la forma en que se mide el estado de las baterías en la industria de los vehículos eléctricos.

HEIST-OP-DEN-BERG, Bélgica y VANCOUVER, BC, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Millones de propietarios de vehículos eléctricos confían en un indicador de batería llamado Estado de Salud (SoH) para evaluar el estado de su batería. Según Electrify Europe y ZEVA Global, este es un problema creciente.

Si bien el estado de salud (SoH) se utiliza ampliamente en la industria de los vehículos eléctricos, solo mide la capacidad restante de la batería, no si está equilibrada, si presenta fallos, si sufre filtraciones de humedad o si muestra signos de degradación prematura.

Dado que el coste de reemplazar una batería suele oscilar entre varios miles y decenas de miles de dólares, según el modelo del vehículo, el estado de la batería sigue siendo uno de los mayores riesgos financieros asociados con la propiedad de un vehículo eléctrico.

"Una batería puede mostrar un estado de salud aceptable y, al mismo tiempo, presentar un desequilibrio grave en las celdas, contaminación por humedad o fallos en el sistema de gestión de la batería", afirmó Sven Van Passel, fundador de Electrify Europe. "Tras años diagnosticando y reparando baterías de vehículos eléctricos, hemos comprobado de primera mano que la capacidad por sí sola no refleja el problema completo".

Este problema surge en un momento crucial para el mercado de los vehículos eléctricos. Cox Automotive y J.D. Power informan de un aumento interanual del 185 % al 230 % en el volumen de vehículos eléctricos procedentes de contratos de arrendamiento, mientras que el coste de la sustitución de la batería sigue siendo una de las mayores preocupaciones financieras de los propietarios de vehículos eléctricos.

Para abordar lo que las empresas describen como una falta de transparencia en la información sobre las baterías, Electrify Europe y ZEVA Global se han asociado para lanzar el primer sistema de informes de inteligencia de baterías inalámbrico del mundo, capaz de analizar de forma remota el estado de la batería sin necesidad de instalar hardware, utilizar dispositivos OBD, acudir a talleres ni realizar pruebas de descarga.

"Los consumidores merecen una mayor transparencia sobre el estado del componente más caro de su vehículo", afirmó Cedric Blijweert, director general de Electrify Europe. "Nuestro sistema de informes de inteligencia de baterías ayuda a los propietarios a identificar posibles problemas con antelación, comprender mejor el riesgo de sustitución y tomar decisiones más informadas durante toda la vida útil de su vehículo".

Las empresas creen que la información sobre la batería se volverá tan esencial para los propietarios de vehículos eléctricos como los informes del historial del vehículo lo son para la compra de un coche usado, creando un nuevo estándar de transparencia en la información de la batería a medida que la flota mundial de vehículos eléctricos envejece.

"La industria de los vehículos eléctricos ha invertido mucho en ayudar a los conductores a comprender la autonomía, la carga y el consumo de energía, pero el estado de la batería ha permanecido en gran medida como una incógnita", dijo Raymond Reid, fundador de ZEVA Global. "Creemos que el próximo capítulo de la movilidad eléctrica es la transparencia de la batería, donde los propietarios puedan comprender el estado de su batería con la misma confianza con la que comprenden hoy el indicador de combustible o el odómetro".

Los informes de estado de la batería inalámbricos están disponibles actualmente para todos los vehículos Tesla a nivel mundial, y se planea brindar soporte a otros fabricantes el próximo año.

Para obtener más información, visite: http://batteryhealth.zevaglobal.com/

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Contacto para medios de Electrify Europe: cedric@electrify.eu; Contacto para medios de ZEVA Global Inc: media@zevaglobal.com

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