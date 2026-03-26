MIMARU se expande en Osaka ante el aumento de los viajes familiares a Japón; ya se pueden realizar reservas para dos nuevos apartahoteles

(Información remitida por la empresa firmante)

Nuevas propiedades en Shinsaibashi y Namba abrirán sus puertas en otoño de 2026 para familias internacionales que buscan alojamientos espaciosos en uno de los destinos más vibrantes de Japón

TOKIO, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- MIMARU, la marca líder de alojamiento tipo apartamento para familias y grupos en Japón, operada por Cosmos Hotel Management Co., Ltd., ha anunciado su expansión en Osaka con dos nuevos establecimientos cuya apertura está prevista para otoño de 2026. Las reservas para MIMARU Osaka Shinsaibashi Central y MIMARU Osaka Namba Station Annex se abrieron en marzo.

Imagen1: https://drive.google.com/file/d/1xJMvF3E0zTwH24knioFNmU9eFcConXCU/view?usp=drive_link

Según la Organización Nacional de Turismo de Japón (JNTO), los viajes internacionales a Japón han seguido alcanzando niveles récord. En 2025, el país recibió a más de 42 millones de visitantes internacionales, la cifra más alta jamás registrada. Un porcentaje cada vez mayor de estos viajeros son familias que viajan juntas, lo que incrementa la demanda de alojamientos que permitan que varias personas se hospeden cómodamente en un mismo espacio.

Imagen2: https://drive.google.com/file/d/1E7Zkgmh-9vORa4_PZm_Toj8zRhpcFzkc/view?usp=drive_link

Osaka es ampliamente conocida por su ambiente acogedor y su vibrante cultura gastronómica. Con el Aeropuerto Internacional de Kansai como importante centro de conexión internacional y la atención mundial que recibe la Expo Osaka-Kansai, se espera que la ciudad continúe consolidándose como una base clave para los viajeros internacionales que exploran el oeste de Japón.

"Si bien la sociedad japonesa a veces puede parecer reservada al interactuar con visitantes internacionales, nuestra marca recibe a huéspedes de todo el mundo a diario", afirmó Mao Mochizuki, representante de relaciones públicas internacionales. "Con un equipo de 39 nacionalidades, ayudamos a los visitantes extranjeros a sentirse cómodos explorando la cultura y los barrios de Japón, a la vez que conectan con las comunidades locales".

Los dos nuevos hoteles de Osaka están ubicados en barrios convenientes para hacer turismo, ir de compras y comer, continuando con el enfoque característico de MIMARU de habitaciones espaciosas y detalles bien pensados, diseñados pensando en familias y grupos.

Imagen3: https://drive.google.com/file/d/1F52BKP19X16ODDn3nHDxOTFLAxvprBI9/view?usp=drive_link

El MIMARU Osaka Shinsaibashi Central, que abrirá sus puertas el 1 de septiembre de 2026, contará con 66 habitaciones diseñadas para grupos de cuatro a seis personas y se encuentra a 2 minutos a pie de la estación de Shinsaibashi.

https://mimaruhotels.com/en/hotel/shinsaibashi-central/

El MIMARU Osaka Namba Station Annex, que abrirá sus puertas el 1 de octubre de 2026, ofrecerá 68 habitaciones diseñadas para grupos grandes y estancias más largas, a 5 minutos a pie de la estación de Namba, un importante centro de transporte para los viajeros de la región de Kansai.

https://mimaruhotels.com/en/hotel/namba-station-annex/

En conjunto, estas dos propiedades reforzarán aún más la presencia de MIMARU en Osaka, a medida que continúe creciendo el turismo internacional a Japón.

Más información:

https://mimaruhotels.com/en/luggage-delivery/

https://anywear-anywhere.com/

https://anone-kids.com/

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mimaru-se-expande-en-osaka-ante-el-aumento-de-los-viajes-familiares-a-japon-302725726.html