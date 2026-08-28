(Información remitida por la empresa firmante)

- MIMARU inaugurará un nuevo establecimiento en Shinsaibashi, Osaka, el 1 de septiembre; la cadena cuenta con 28 propiedades y 1.500 habitaciones en todo Japón

- Más allá de Tokio: Cada vez más viajeros europeos añaden Osaka a su viaje por Japón -

TOKIO, 28 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- MIMARU, la marca líder de apartahoteles para familias en Japón, operada por Cosmos Hotel Management Co., Ltd., inaugurará un nuevo alojamiento en Osaka el 1 de septiembre, ampliando así su presencia a 28 propiedades y 1.500 habitaciones en todo el país. MIMARU Osaka Shinsaibashi CENTRAL abrirá sus puertas en medio del creciente interés por Osaka. Si bien Tokio sigue siendo un importante punto de partida para los viajeros, cada vez más europeos incluyen Osaka en sus itinerarios. La marca constató que las estancias de huéspedes europeos en sus cinco propiedades de Osaka aumentaron un 10,4% interanual entre 2024 y 2025.

Imagen1: https://drive.google.com/file/d/1t0S7aRz2OrVTxEG-DFkRD8QC8j_VH6DW/view?usp=drive_link

Explore la propiedad: https://mimaruhotels.com/en/hotel/shinsaibashi-central/

Los datos internos de estancia de MIMARU también muestran que la duración media de la estancia en esos establecimientos aumentó un 5,3%, de 2,93 a 3,09 noches. El total de noches de habitación aumentó un 16,2%. Las cifras finales de la Oficina de Convenciones y Turismo de Osaka muestran que la prefectura de Osaka recibió un récord de 17.635.000 visitantes internacionales en 2025, un 21% más. Su Encuesta de Salidas del Aeropuerto Internacional de Kansai del año fiscal 2025 reveló que los viajeros europeos pasaron una media de 13,5 noches en Japón, incluidas 3,7 noches en Osaka. Añadir un día más en Osaka puede permitir explorar más la ciudad y la región circundante sin necesidad de otro destino para pernoctar.

Dentro de la ciudad, los viajeros pueden explorar más allá de los lugares más conocidos y descubrir calles residenciales, tiendas tradicionales, museos y arquitectura histórica. Un poco más lejos, Minoh, a unos 30 minutos del centro de Osaka, ofrece un paseo por el bosque a través del Parque Cuasi-Nacional Meiji no Mori Minoh hasta las cataratas de Minoh. Koka, en la prefectura de Shiga, a unas dos horas de distancia incluyendo los traslados en autobús local, es conocida por su herencia ninja.

Imagen2: https://drive.google.com/file/d/1i_s8mMgio6GBdyLHJI7DrNp4UTBicVit/view?usp=sharing

MIMARU Osaka Shinsaibashi CENTRAL se encuentra a dos minutos a pie de la estación de Shinsaibashi. Sus 66 habitaciones tienen al menos 40 metros cuadrados e incluyen cocina, comedor y lavadora-secadora; la mitad tienen capacidad para hasta seis personas. El personal de MIMARU, procedente de 39 países y regiones, comparte experiencias locales e ideas para excursiones de un día que a menudo son difíciles de encontrar en internet. Junto con habitaciones amplias y acogedoras, esta información ayuda a los huéspedes a disfrutar al máximo de un día extra en Osaka.

Descubra más sobre MIMARU: https://mimaruhotels.com/en

Mao Mochizuki, responsable de relaciones públicas internacionales de Cosmos Hotel Management, declaró: "Desde Tokio hasta Osaka, y desde Osaka a lo largo de la región de Kansai, MIMARU pretende ser una base que ayude a familias y amigos a sentirse más cerca de los lugares que visitan y a explorar Japón con mayor facilidad y a su propio ritmo".

Nota: Para los datos internos de estancia de MIMARU, "Europa" se refiere a los huéspedes procedentes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Polonia, los Países Bajos, Bélgica, Suiza, Irlanda, Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca.

Referencias de datos: Datos de estancias internas de MIMARU (enero-diciembre de 2024 y 2025); Oficina de Convenciones y Turismo de Osaka, Informe final de la encuesta de salidas del aeropuerto internacional de Kansai del año fiscal 2025; Oficina de Convenciones y Turismo de Osaka, Llegadas de visitantes internacionales, cifras finales de 2025.

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