(Información remitida por la empresa firmante)

-MIMARU lanza una iniciativa de apoyo a los visitantes en todo Tokio MIMARU lanza una iniciativa de apoyo a los visitantes en todo Tokio para que los viajeros internacionales se sientan menos como visitantes y más como parte de la comunidad mientras exploran Tokio

TOKIO, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- MIMARU, la marca líder de apartamentos turísticos para familias en Japón, operada por Cosmos Hotel Management Co., Ltd., ha llevado a cabo el lanzamiento de una nueva Iniciativa de Asistencia al Visitante en todo Tokio dirigida a ayudar a los viajeros internacionales a sentirse más integrados en la ciudad que simples visitantes. Disponible para los huéspedes de cualquier propiedad MIMARU en Tokio, esta iniciativa permite a los viajeros acudir a otra propiedad MIMARU en Tokio para recibir asistencia durante el día.

La batería del teléfono móvil puede agotarse mientras se recorre la ciudad. Una tormenta repentina puede interrumpir un día de turismo. Una familia puede perderse o tener dificultades para comunicar una simple petición. Un niño puede necesitar ir al baño con urgencia. Estas situaciones pueden parecer insignificantes, pero pueden tener un impacto significativo en la experiencia de viaje, especialmente para familias que viajan con niños pequeños.

Imagen 1: https://drive.google.com/file/d/1WBOYvN8Q57rWHsA2Gc5WJjy-nV_7uQT3/view?usp=sharing

"Tras años recibiendo a viajeros internacionales, hemos aprendido que lo que hace que un viaje sea memorable no es solo el destino, sino también las experiencias vividas durante el trayecto. Creamos esta iniciativa para que nuestros huéspedes se sientan apoyados no solo en su alojamiento, sino en cualquier lugar que exploren. Al fin y al cabo, viajar a Japón no significa tener que desenvolverse como un turista cualquiera", afirmó Mao Mochizuki, responsable de Relaciones Públicas Internacionales de MIMARU.

MIMARU recibe a huéspedes de todo el mundo, y más del 90% de las estancias son de viajeros internacionales. Aproximadamente el 90% de los huéspedes viajan en familia, lo que nos proporciona una perspectiva única sobre los retos a los que se enfrentan los visitantes internacionales al explorar Japón.

Por medio de la Iniciativa de Asistencia al Visitante, los huéspedes pueden acudir a cualquier propiedad MIMARU de Tokio para recibir asistencia durante el día. Gracias a la experiencia de nuestro personal, que representa a 39 países y regiones, la asistencia puede incluir indicaciones, ayuda para contactar con comercios o servicios locales, refugio en caso de cambios climáticos repentinos o asistencia general.

Imagen 2: https://drive.google.com/file/d/1fgjCixxREAtIV-itrPGy9dBETFq0SyqW/view?usp=drive_link

En la actualidad, los viajeros tienen acceso a aplicaciones de traducción, herramientas de navegación y recursos de viaje con inteligencia artificial. Sin embargo, en muchas situaciones, sigue siendo más útil hablar con alguien en persona.

Las interacciones diarias le han proporcionado a MIMARU una perspectiva única sobre los desafíos a los que se enfrentan los viajeros internacionales al explorar Japón. Al conectar sus propiedades en Tokio a través de una red de apoyo compartida, MIMARU espera que sus huéspedes se sientan más seguros al explorar la ciudad, sabiendo que pueden contar con asistencia cerca cuando la necesiten.

Imagen 3: https://drive.google.com/file/d/1a7pwE794izW6mUHZmCkdNjh9zMTP9lFk/view?usp=drive_link

Si desea más información sobre MIMARU: https://mimaruhotels.com/en/

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mimaru-lanza-una-iniciativa-de-apoyo-a-los-visitantes-en-todo-tokio-302822491.html