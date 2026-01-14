(Información remitida por la empresa firmante)

- MIMARU se une a Sumitomo Corporation para lanzar un servicio de intercambio de ropa para familias que viajan al extranjero

- El servicio "Cualquier prenda, en cualquier lugar" reduce la carga de embalaje y promueve viajes más sostenibles.

TOKIO, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Cosmos Hotel Management Co., Ltd., operador de la marca de alojamiento tipo apartamento MIMARU, se ha unido al servicio de intercambio de ropa "Cualquier prenda, en cualquier lugar" de Sumitomo Corporation para ofrecer el servicio a los viajeros familiares que se alojen en MIMARU.

El servicio se lanzará el 19 de enero de 2026 y las reservas se abrirán el 7 de enero de 2026. Viajar en familia a Japón suele presentar desafíos como preparar ropa adecuada a las condiciones climáticas locales, transportar grandes cantidades de equipaje para los miembros de la familia y manipular ropa o maletas sin usar durante o después del viaje. El servicio busca aliviar estas cargas, reduciendo la necesidad de llevar un armario grande y fomentando viajes más respetuosos con el medio ambiente.

Imagen1: https://drive.google.com/file/d/16r9-BlNWqIDeuzIlrilxPxQ8lfJZSUBh/view?usp=sharing

Imagen2: https://drive.google.com/file/d/1O_b6UPCBRPegIwLuyqMpomFffBspxWWG/view?usp=drive_link

Imagen3: https://drive.google.com/file/d/1OSf4O_OmvQsK4fuxjJc8X3PIJjVwk3Mu/view?usp=drive_link

Sumitomo Corporation lanzó "Cualquier prenda, en cualquier lugar" en julio de 2023. Los viajeros que se alojan en MIMARU pueden reservar conjuntos de ropa en línea con antelación, seleccionando opciones según la temporada y el propósito del viaje, recibirlos en su alojamiento y devolverlos en Japón después de usarlos. Al reducir el transporte y la eliminación de ropa, el servicio promueve un turismo más sostenible. Para su introducción en MIMARU, la gama se ha ampliado para adaptarse mejor a las familias que viajan con niños.

Detalles: https://anywear-anywhere.com

Imagen4: https://drive.google.com/file/d/1AYjk3BarmRXPGJByxDhVRYPncKVm8q0-/view?usp=drive_link

Imagen5: https://drive.google.com/file/d/16_VGeXJo1wfUgPJJGPBGcCgMJJnQgjN4/view?usp=drive_link

Los comentarios de los huéspedes han destacado la practicidad del servicio:

"No suelo tener ropa de invierno, y como los niños crecen tan rápido, es difícil empacar ropa de invierno voluminosa. Alquilarla me pareció una mejor opción que llenar una maleta", compartió un viajero de Singapur.

"La ropa era cómoda para explorar Tokio, y tener espacio extra en mi maleta significaba más lugar para ir de compras", comentó un viajero de Australia.

MIMARU es una marca de alojamiento tipo apartamento que ofrece amplias habitaciones desde aproximadamente 40 metros cuadrados, diseñadas para que familias y grupos se alojen cómodamente juntos. Más del 90 % de sus huéspedes son familias internacionales. Además de compartir ropa, MIMARU ofrece servicios como entrega de equipaje el mismo día y otras iniciativas orientadas a las familias para mayor comodidad de los turistas que llegan al país.

Todas las imágenes en: https://drive.google.com/drive/folders/1qxY1ej5njFpnu-uMQLWtWfIFb82UMMVE?usp=sharing

Visite:

https://mimaruhotels.com/en/https://mimaruhotels.com/sustainability/

