MIMARU: los viajeros internacionales están convirtiendo los maratones de Japón en vacaciones familiares

(Información remitida por la empresa firmante)

- MIMARU destaca cómo los viajeros internacionales están convirtiendo los maratones de Japón en vacaciones familiares

- Una nueva tendencia de viajes muestra a corredores que llevan a sus parejas, amigos e hijos a la aventura.

TOKIO, 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- MIMARU, la marca líder de apartahoteles para familias en Japón, operada por Cosmos Hotel Management Co., Ltd., destaca cómo los visitantes internacionales convierten la participación en maratones en experiencias de viaje compartidas con familiares, amigos y compañeros de viaje.

Según MIMARU, casi el 80 % de los huéspedes que se alojan en su propiedad de Shinjuku, Tokio, durante el período del famoso Maratón Internacional de Tokio, participan en la carrera. A medida que Japón continúa atrayendo un número récord de visitantes internacionales, muchos viajeros organizan vacaciones completas en torno a la inscripción de un participante en el maratón, transformando los fines de semana de carrera en viajes más largos que combinan el running con experiencias culturales en Tokio, Kioto, Osaka y otras ciudades.

Run Japan, operada por R-bies Co., Ltd., proporciona a los corredores internacionales información y acceso a maratones en todo Japón, mostrando la diversidad de destinos, paisajes y experiencias culturales del país a través del running.

Sitio web oficial de Run Japan: https://runjapan.jp/

"Para muchos viajeros, el maratón es solo una parte del viaje", dijo Mao Mochizuki, responsable de relaciones públicas internacionales de MIMARU. "Una persona corre, pero todos exploran Japón juntos. La carrera se convierte en una excusa para viajar, pasar tiempo juntos y descubrir nuevos lugares".

El calendario de maratones de Japón se ha vuelto cada vez más atractivo para los visitantes internacionales, ya que combina eventos de primer nivel con la oportunidad de explorar algunos de los destinos más populares del país.

El conocido maratón internacional de Tokio lleva a los corredores a través de algunos de los distritos más emblemáticos de la ciudad, mientras que el maratón de Kioto serpentea entre templos y santuarios históricos, ofreciendo una combinación única de tradición, cultura y belleza natural. En Osaka, los corredores experimentan la famosa energía de la ciudad, su cultura gastronómica y el entusiasta apoyo local.

Imágenes del maratón 1: https://drive.google.com/file/d/1uU8l3WFZ5emHiqGYMm9R7bhHumuIWL6T/view?usp=sharing

https://kyoto-marathon.com/en/https://www.osaka-marathon.com/2026/en/

Muchos viajeros prolongan su estancia más allá del fin de semana de la carrera, utilizando la Ruta Dorada de Japón —que incluye Tokio, Kioto y Osaka— como punto de partida antes de continuar hacia destinos más locales y experiencias regionales por todo el país, desde los paisajes costeros del Maratón Internacional de Shonan hasta los paisajes históricos que rodean el Maratón de Nara.

Imágenes del maratón 2: https://drive.google.com/file/d/1kSpTGvx1VG32llMDvlXROPVRCObYV8t1/view?usp=drive_link

Imágenes del maratón 3: https://drive.google.com/file/d/17tDtFzpCqvc4mXkS_gilsZGJHV_Ct-XZ/view?usp=drive_link

https://www.nara-marathon.jp/lang/en/https://www.shonan-kokusai.jp/

Esta tendencia refleja un cambio más amplio hacia los viajes experienciales, donde los visitantes diseñan sus itinerarios en torno a eventos significativos en lugar de limitarse a las visitas turísticas tradicionales.

El alojamiento desempeña un papel importante en este estilo de viaje. Los apartamentos permiten que los corredores y sus acompañantes se alojen juntos cómodamente, brindándoles espacio para prepararse antes de la carrera y relajarse después, mientras continúan su viaje por Japón.

Sitio web oficial de MIMARU: https://mimaruhotels.com/en/

Habitaciones en MIMARU: https://drive.google.com/file/d/19gXkLGDR7MPFmEtrthrvlFaWd5BE9sg0/view?usp=drive_link

"A medida que los viajeros buscan experiencias más memorables y significativas, los viajes para correr maratones se están convirtiendo en una nueva forma de conocer Japón", dijo Mochizuki. "Ya no se trata solo de cruzar la meta, sino de compartir el viaje con las personas con las que viajas".

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