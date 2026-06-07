MimiSilk celebra 12 años de cuidado avanzado con lanzamientos de nuevos productos y rebajas de aniversario

(Información remitida por la empresa firmante)

MONROE, N.J. y RANCHO CUCAMONGA, California, 7 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Durante 12 años, MimiSilk, la marca de dispositivos de belleza para el hogar, ha sido fiel a un objetivo único: llevar la tecnología de cuidado personal de calidad profesional a la vida cotidiana, de forma segura, suave y eficaz. Para conmemorar este hito, MimiSilk celebra su 12º aniversario por medio del lanzamiento de dos nuevos productos y una promoción global de un mes de duración. Este aniversario refleja la continua inversión de la marca en hacer que el cuidado avanzado de la piel sea más accesible para personas de todo el mundo.

Dos nuevos lanzamientos: MimiSilk Vera y la mascarilla facial de colágeno PDRN

Encabezando la línea de aniversario se encuentra MimiSilk Vera RF Sculpt, el último dispositivo de radiofrecuencia para lifting facial de uso doméstico de la marca. Con una frecuencia profesional de 6,25 MHz y un diseño sin gel, Vera está diseñado para reafirmar, alisar y tonificar visiblemente la piel madura, ofreciendo resultados profesionales sin necesidad de visitas a la clínica. A diferencia de los dispositivos de radiofrecuencia convencionales que requieren gel conductor para el tratamiento, la tecnología sin gel de Vera simplifica la experiencia sin comprometer la eficacia, facilitando el mantenimiento de un lifting facial profesional como parte de la rutina diaria en casa. Diseñado para funcionar como una solución eficaz por sí sola y como complemento a largo plazo de los tratamientos clínicos de radiofrecuencia, Vera representa el continuo avance de MimiSilk en tecnología antienvejecimiento accesible.

Junto a Vera, MimiSilk presenta la mascarilla facial de colágeno PDRN: una mascarilla de hidrogel formulada con PDRN, ácido hialurónico 4D y colágeno para una hidratación profunda, la recuperación de la barrera cutánea y una renovación visible de la piel. Clínicamente asociado con la regeneración tisular y la estimulación del colágeno, el PDRN es un ingrediente cada vez más reconocido en el cuidado profesional de la piel. Al incorporarlo en un formato de hidrogel para uso doméstico, MimiSilk extiende su filosofía de cuidado de grado clínico a su gama de productos para el cuidado de la piel. La mascarilla es especialmente adecuada como paso de recuperación y mejora tras tratamientos de radiofrecuencia y láser, lo que la convierte en el complemento ideal tanto para Vera como para el dispositivo láser fraccionado Iris de 1.450 nm, el más vendido de MimiSilk.

12 años de cuidado, y más allá

Desde su dispositivo estrella Iris hasta los recién lanzados Vera y la mascarilla facial PDRN, MimiSilk sigue ampliando su ecosistema de cuidado personal avanzado, basado en la creencia de que el cuidado efectivo de la piel debe empoderar, no abrumar. Más allá de los dispositivos de belleza, MimiSilk se está convirtiendo en un ecosistema completo de bienestar personal, que abarca el crecimiento del cabello con láser, el cuidado bucal, el bienestar íntimo y productos para mejorar el sueño. Al cumplir 13 años, MimiSilk sigue enfocada en apoyar a las personas en cada etapa de su camino hacia el bienestar.

Para obtener más detalles sobre la promoción con un descuento de 120 dólares en toda la web y los nuevos lanzamientos de productos, visite la página web oficial de MimiSilk

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